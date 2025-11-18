"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht

Ein Marwin Klute (28), der "Temptation Island VIP"-Verführerinnen zum Hinknien auffordert, ein Aleks Petrovic (34), der selbigen Sekt ins Gesicht spuckt und seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) off-cam aufs Übelste beleidigt – die letzte Folge des RTL-Treuetests hatte hohe Wellen geschlagen. Auch Aleks' lapidar hingerotzte Aussage, seine Partnerin habe am Tag ihrer Verlobung nicht mit ihm schlafen wollen, es dann aber aufgrund ihres "schlechten Gewissens" doch getan, hatte für Empörung gesorgt.

Als man den "maskulinen Mann" (Eigenbezeichnung) nun in Folge 7 heftig grübeln sah, blitzte in extrem optimistischen Menschen kurz Hoffnung auf: Reflektierte da etwa jemand sein Verhalten? Aber nein, natürlich nicht – seine finstere Miene galt einzig Vanessa, die sich in seinen Augen viel zu viel erlaubt hatte.

Vorwürfe statt Reue: Aleks Petrovic wettert gegen seine Verlobte Vanessa Nwattu Unzufrieden, undankbar und abgehoben sei die einst so "kleine, süße Maus" in den drei Jahren ihrer Beziehung geworden! Dabei habe sie doch all ihren Erfolg ihm zu verdanken: "Wo wäre Vanessa ohne mich?" In Aleks' Augen ebenfalls ein No-Go: Vanessa habe ihn monatelang angelogen, ihre mangelnde Libido beispielsweise auf Kopfschmerzen oder ihre Regelblutung geschoben. Und hier erst habe er die Wahrheit erfahren ...

Vanessa hatte im Gespräch mit den Verführern ausgeplaudert, keine Lust zu haben, wenn sie sich aufgrund ständiger Streitereien in ihrer Beziehung nicht wohlfühle – Intimität beginne bei ihr nämlich "im Herzen". Sapperlot! "Ich brauchte vier Monate, um diese Information aus ihr herauszuquetschen", beklagte sich Aleks' nun mit sorgenvoller Miene, "und den Typen erzählt sie das nach drei Tagen!"

Auch Bro Marwin hatte weiterhin an den Verführer-Gesprächen seiner Liebsten Melissa Heitmann (28) zu knabbern, insbesondere dass sie sein schnelles Kommen nach einer mündlichen Verwöhn-Aktion verraten hatte. Das sei nur ein einziges Mal passiert, erklärte er zum x-ten Mal, um dann erneut zu versichern: "Ich bin der potenteste Mann überhaupt." Verführerin Rebekka (26) empfand den 20-Sekunden-Spaß als weitaus weniger dramatisch als Marwins Aufregung darüber: Dann könne man "halt noch mal, ist ja kein Problem", kommentierte sie. Dass der Influencer sich das so zu Herzen nehme, offenbare allerdings: "Er ist 'ne unsichere Maus."

Bleibt Melissa Heitmann nur wegen der Akzeptanz ihrer "Only Fans"-Karriere bei Marwin Klute? Auch in der Frauen-Villa hatte sich inzwischen Unsicherheit breit gemacht. Melissa etwa zweifelte heftig an ihrer Beziehung. Als Verführer Farris (32) ihr im Zuge einer Talentshow ein Gedicht vortrug, in dem er ihr Wesen lobte, kamen ihr die Tränen: So tolle Worte über ihren Charakter habe sie "so lange schon nicht mehr gehört", Marwin betone immer nur alles Negative. Und: Er ließ sie regelmäßig wissen, dass kein anderer Mann als er ihre Only-Fans-Tätigkeit akzeptieren würde, mit Ausnahme von Fremdgehern vielleicht. Ihr Lieblingsverführer Kevin (36) versicherte ihr, er zum Beispiel hätte mit ihrem Job kein Problem.

Das letzte Viertel der Folge widmete sich dem Besuch von Moderatorin Janin Ullmann (44) in der Männer-Villa und den ersten Einzel-Lagerfeuern. Während Wladi Gärtner (28) die Bilder von Chiara wenig schockten (sie hatte auf einer Party frei nach Kay One "Ich brech' die Herzen aller Männer" gesungen und auch ein Gedicht von Farris bekommen), brach für Brendas Freund Laurenz Pesch (24) eine Welt zusammen.

So sah er, wie sie behauptete, mehr zu verdienen als er ("Stimmt nicht!") und hörte, wie sie schon vom "nächsten Mann nach Laurenz" fantasierte. Klar, dass er "sehr enttäuscht" war. Dass Brenda seine heißen Flirtbilder insbesondere mit Verführerin Elena (25) gekränkt hatten, schien er nicht zu ahnen.

So geht es weiter bei "Temptation Island VIP": Die erste Trennung? Auch Aleks bekam am Ende Szenen serviert: Zum einen sah er, wie Vanessa sich darüber beklagte, es ihm nie recht machen zu können, zum anderen, wie sie sich über seine Alkohol-Eskapaden lustig machte. Eine Bloßstellung sondergleichen! Aleks' ganze Reaktion sowie die weiteren Einzel-Lagerfeuer wird man allerdings erst in Folge 8 sehen. Und in dieser, das deutete die Vorschau an, wird es vielleicht sogar zur ersten Trennung kommen ...

