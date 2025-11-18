Home News Streaming-News

"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht

Reality-Drama

"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht

18.11.2025, 15.54 Uhr
von Carmen Schnitzer
Die neue Ausgabe "Temptation Island VIP" nach der Skandalfolge: Aleks Petrovic sorgt mit kontroversen Äußerungen für Aufsehen, während ein Gedicht bei Melissa Heitmann Tränen auslöst. Die kommenden Folgen versprechen weitere emotionale Höhepunkte.
Temptation Island VIP
Aleks grübelt, was alles falsch gelaufen ist - bei seiner Verlobten.   Fotoquelle: RTL
Temptation Island VIP
Ob Vanessa nach den neuen Bildern immer noch von einer Zukunft mit Aleks träumt?  Fotoquelle: RTL / Dustin Leonhard Grieß
Temptation Island VIP
Die Ruhe vor dem Sturm: Hier lächelten alle Paar (und Moderatorin Janin Ullmann, links) noch.   Fotoquelle: RTL
Temptation Island VIP
Brenda und Laurenz sind enttäuscht voneinander.  Fotoquelle: RTL / Dustin Leonhard Grieß
Temptation Island VIP
Verführerin Rebekka hält Marwin für unsicher.  Fotoquelle: RTL
Temptation Island VIP
Einer der Skandale der letzten Folge: Aleks bespuckt Verführerinnen - das sei "deren Job".   Fotoquelle: RTL

Ein Marwin Klute (28), der "Temptation Island VIP"-Verführerinnen zum Hinknien auffordert, ein Aleks Petrovic (34), der selbigen Sekt ins Gesicht spuckt und seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) off-cam aufs Übelste beleidigt – die letzte Folge des RTL-Treuetests hatte hohe Wellen geschlagen. Auch Aleks' lapidar hingerotzte Aussage, seine Partnerin habe am Tag ihrer Verlobung nicht mit ihm schlafen wollen, es dann aber aufgrund ihres "schlechten Gewissens" doch getan, hatte für Empörung gesorgt.

Als man den "maskulinen Mann" (Eigenbezeichnung) nun in Folge 7 heftig grübeln sah, blitzte in extrem optimistischen Menschen kurz Hoffnung auf: Reflektierte da etwa jemand sein Verhalten? Aber nein, natürlich nicht – seine finstere Miene galt einzig Vanessa, die sich in seinen Augen viel zu viel erlaubt hatte.

Vorwürfe statt Reue: Aleks Petrovic wettert gegen seine Verlobte Vanessa Nwattu

Unzufrieden, undankbar und abgehoben sei die einst so "kleine, süße Maus" in den drei Jahren ihrer Beziehung geworden! Dabei habe sie doch all ihren Erfolg ihm zu verdanken: "Wo wäre Vanessa ohne mich?" In Aleks' Augen ebenfalls ein No-Go: Vanessa habe ihn monatelang angelogen, ihre mangelnde Libido beispielsweise auf Kopfschmerzen oder ihre Regelblutung geschoben. Und hier erst habe er die Wahrheit erfahren ...

Derzeit beliebt:
>>Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
>>Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
>>Trennung nach "Temptation Island VIP": Sarah-Jane Wollny und ihr Tinush haben es nicht geschafft

Vanessa hatte im Gespräch mit den Verführern ausgeplaudert, keine Lust zu haben, wenn sie sich aufgrund ständiger Streitereien in ihrer Beziehung nicht wohlfühle – Intimität beginne bei ihr nämlich "im Herzen". Sapperlot! "Ich brauchte vier Monate, um diese Information aus ihr herauszuquetschen", beklagte sich Aleks' nun mit sorgenvoller Miene, "und den Typen erzählt sie das nach drei Tagen!"



Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
TV-Koch Steffen Henssler überrascht im Podcast "Frühstück bei Barbara" mit frechen Kommentaren zu Laura Wontorra und einer humorvollen Morgenroutine. Barbara Schöneberger sorgt für frivole Fragen und gute Laune.
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Auch Bro Marwin hatte weiterhin an den Verführer-Gesprächen seiner Liebsten Melissa Heitmann (28) zu knabbern, insbesondere dass sie sein schnelles Kommen nach einer mündlichen Verwöhn-Aktion verraten hatte. Das sei nur ein einziges Mal passiert, erklärte er zum x-ten Mal, um dann erneut zu versichern: "Ich bin der potenteste Mann überhaupt." Verführerin Rebekka (26) empfand den 20-Sekunden-Spaß als weitaus weniger dramatisch als Marwins Aufregung darüber: Dann könne man "halt noch mal, ist ja kein Problem", kommentierte sie. Dass der Influencer sich das so zu Herzen nehme, offenbare allerdings: "Er ist 'ne unsichere Maus."

Bleibt Melissa Heitmann nur wegen der Akzeptanz ihrer "Only Fans"-Karriere bei Marwin Klute?

Auch in der Frauen-Villa hatte sich inzwischen Unsicherheit breit gemacht. Melissa etwa zweifelte heftig an ihrer Beziehung. Als Verführer Farris (32) ihr im Zuge einer Talentshow ein Gedicht vortrug, in dem er ihr Wesen lobte, kamen ihr die Tränen: So tolle Worte über ihren Charakter habe sie "so lange schon nicht mehr gehört", Marwin betone immer nur alles Negative. Und: Er ließ sie regelmäßig wissen, dass kein anderer Mann als er ihre Only-Fans-Tätigkeit akzeptieren würde, mit Ausnahme von Fremdgehern vielleicht. Ihr Lieblingsverführer Kevin (36) versicherte ihr, er zum Beispiel hätte mit ihrem Job kein Problem.

Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Seit vielen Jahren begeistert die Kultserie "Das Traumschiff" im ZDF. Doch welche Ziele steuert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger dieses Jahr noch an?
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Das letzte Viertel der Folge widmete sich dem Besuch von Moderatorin Janin Ullmann (44) in der Männer-Villa und den ersten Einzel-Lagerfeuern. Während Wladi Gärtner (28) die Bilder von Chiara wenig schockten (sie hatte auf einer Party frei nach Kay One "Ich brech' die Herzen aller Männer" gesungen und auch ein Gedicht von Farris bekommen), brach für Brendas Freund Laurenz Pesch (24) eine Welt zusammen.

So sah er, wie sie behauptete, mehr zu verdienen als er ("Stimmt nicht!") und hörte, wie sie schon vom "nächsten Mann nach Laurenz" fantasierte. Klar, dass er "sehr enttäuscht" war. Dass Brenda seine heißen Flirtbilder insbesondere mit Verführerin Elena (25) gekränkt hatten, schien er nicht zu ahnen.

Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Helene Fischer kommt aus ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback hatte sie sich wohl anders vorgestellt.
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

So geht es weiter bei "Temptation Island VIP": Die erste Trennung?

Auch Aleks bekam am Ende Szenen serviert: Zum einen sah er, wie Vanessa sich darüber beklagte, es ihm nie recht machen zu können, zum anderen, wie sie sich über seine Alkohol-Eskapaden lustig machte. Eine Bloßstellung sondergleichen! Aleks' ganze Reaktion sowie die weiteren Einzel-Lagerfeuer wird man allerdings erst in Folge 8 sehen. Und in dieser, das deutete die Vorschau an, wird es vielleicht sogar zur ersten Trennung kommen ...

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?
Rührender Besuch
Anna-Carina Woitschack
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
„Bergretter“ Sebastian Ströbel: Warum er vor der Arktis sein Testament schrieb
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Kim Kardashian
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen
"Allmen und das Geheimnis der Erotik"
Allmen und das Geheimnis der Erotik
„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
"37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo"
Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo
Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers
Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr
Packender Landkrimi
Tatort: Der Reini
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Serengeti-Konflikt: „Terra X“ beleuchtet Grzimeks Schattenseiten
"ARD History: Grzimeks Vermächtnis – Wie weit darf Naturschutz gehen?"
Grzimeks Vermächtnis - Wie weit darf Naturschutz gehen?