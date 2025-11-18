Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?

Anna-Carina Woitschack erlebte am Sonntag in Düsseldorf einen sehr besonderen Moment. Beim Konzert der Schlagersängerin tauchten ohne Vorankündigung ihre Eltern auf. Die 33-Jährige gab gerade Autogramme, als Antonie und Wendolin vor ihr standen. Die unerwartete Begegnung rührte sie so sehr, dass ihr die Tränen kamen.

Besonders die Anwesenheit ihres Vaters bedeutete ihr viel. Der 81-Jährige ringt seit über einem Jahr mit Lymphdrüsenkrebs. Vor dem Auftritt erzählte Woitschack dem Sender RTL, wie sehr sie sich darüber freute. "Ich bin so froh, dass er da ist". Zugleich hoffte sie, dass sie ihre Emotionen auf der Bühne beherrschen könne. "Aber ich hoffe, weil wir sind ja beide nah am Wasser gebaut, dass ich das nachher einigermaßen im Griff habe."

Krebs-Diagnose: So geht es Anna-Carina Woitschacks Vater Wendolin Auf der Bühne richtete Woitschack einige Worte an ihren Vater und widmete ihm ein Lied. "Du bist so ein lebensbejahender, fröhlicher Mensch, dass ich mir jetzt diesen Song ausgesucht habe für Dich: 'Komm spring mit mir ins Leben'", rief sie und schickte ihm einen Luftkuss.

Im Frühjahr 2025 hatte Anna-Carina Woitschack in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung berichtet, dass ihr Vater an Krebs erkrankt sei. Die Diagnose hatte der Puppenspieler bereits im Sommer 2024 erhalten. Nach einer Chemotherapie sah es zunächst so aus, als hätte er die Krankheit besiegt. Doch der Krebs kam nach einiger Zeit zurück.

Kürzlich unterzog sich Wendolin Woitschack einer neuen Behandlung. Offenbar zeigt sie Wirkung. "Also zu 90 Prozent geht es mir wieder gut", erklärte er gegenüber RTL. "Ich hatte 50 Pfund abgenommen. Ich habe drei Chemos erhalten und die dritte hat erst angeschlagen. Und ich will hoffen, dass das so bleibt, wie ich mich momentan fühle".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!