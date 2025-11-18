Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?

Helene Fischer wagt nur selten Experimente – und wenn, dann geht das fast immer auf. Umso überraschender ist ihr jüngster Rückschlag: Mit dem Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlagerqueen einen ihrer deutlichsten Chart-Abstürze verkraften.

Helene Fischer: Durchstarten nach Babypause Dabei schien zunächst alles perfekt zu laufen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zurück und stellte voller Stolz ihr „Herzensprojekt“ vor: gleich zwei Alben mit Kinderliedern. „Tanzen & Feiern“ machte den Anfang – und sollte eigentlich zeigen, dass Helene Fischer auch in der Welt der Kinderunterhaltung ganz vorne mitspielen kann.

Unerwarteter Chart-Rückschlag für Helene Fischer Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.

Das können Fans jetzt erwarten Für das Jahr 2025 hat die Schlagerqueen allerdings schon ein weiteres Album mit Kinderliedern angekündigt. Darüber hinaus steht eine große Tournee für 2026 im Raum.