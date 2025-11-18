Home News Star-News

Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?

Nach Babypause

Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?

18.11.2025, 08.04 Uhr
von Julian Flimm
Helene Fischer kommt aus ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback hatte sie sich wohl anders vorgestellt.
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Helene Fischer hat ein neues Album mit Kinderliedern veröffentlicht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Helene Fischer wagt nur selten Experimente – und wenn, dann geht das fast immer auf. Umso überraschender ist ihr jüngster Rückschlag: Mit dem Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlagerqueen einen ihrer deutlichsten Chart-Abstürze verkraften.

Helene Fischer: Durchstarten nach Babypause

Dabei schien zunächst alles perfekt zu laufen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zurück und stellte voller Stolz ihr „Herzensprojekt“ vor: gleich zwei Alben mit Kinderliedern. „Tanzen & Feiern“ machte den Anfang – und sollte eigentlich zeigen, dass Helene Fischer auch in der Welt der Kinderunterhaltung ganz vorne mitspielen kann.

Unerwarteter Chart-Rückschlag für Helene Fischer

Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Derzeit beliebt:
>>Heino Ferch in Topform: 3sat zeigt „Allmen und die Erotik“ erneut
>>„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
>>Keine "Helene Fischer Show" an Weihnachten - Das ist der Ersatz im ZDF
>>Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.



Das können Fans jetzt erwarten

Für das Jahr 2025 hat die Schlagerqueen allerdings schon ein weiteres Album mit Kinderliedern angekündigt. Darüber hinaus steht eine große Tournee für 2026 im Raum.

Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Dieses Jahr wird es keine "Helene Fischer Show" zu Weihnachten geben, der Grund: ihre Babypause. Fans wünschen sich einen prominenten Ersatz – doch die Lösung des ZDF sieht anders aus.
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
Abschiedstournee der Fanta 4 angekündigt
„The Voice“-Juroren machen Schluss
Smudo und Thomas D von Die Fantastischen Vier
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback
Nach Babypause
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers
Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr
Packender Landkrimi
Tatort: Der Reini
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Serengeti-Konflikt: „Terra X“ beleuchtet Grzimeks Schattenseiten
"ARD History: Grzimeks Vermächtnis – Wie weit darf Naturschutz gehen?"
Grzimeks Vermächtnis - Wie weit darf Naturschutz gehen?
Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
Ehren-Oscar für Tom Cruise
Tom Cruise
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD Highlights
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Bill & Tom Kaulitz: Neuer Wohntraum am Tegernsee – mit pikantem Detail
Umzugspläne
Tokio Hotel
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Sender verjüngt Profil: ARD setzt stärker auf Louis Klamroth
Erneuerung bei ARD
"Hart aber fair"
Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?
"Morden im Norden – Am Abgrund"
"Morden im Norden - Am Abgrund"