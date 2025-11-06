Home News TV-News

Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung

„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“

Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung

06.11.2025, 13.36 Uhr
von Anja Kratz
In ihrer neuen Reportage spricht Linda Zervakis über die wachsende Ungleichheit an deutschen Schulen – und warum Bildung noch immer von der Postleitzahl abhängt.
Linda Zervakis
Linda Zervakis (50) legt den Finger in die Wunde - und klärt auf: Sie ist die weibliche Reporterin im ProSieben-Team neben ihren Kollegen Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke.   Fotoquelle: picture alliance / epd-bild | Stephan Wallocha

Wie gerecht ist das deutsche Bildungssystem? Dieser Frage widmet sich Linda Zervakis (50) in ihrer neuen ProSieben-Reportage – und zwar nicht nur aus journalistischer Distanz, sondern ganz persönlich als Mutter. „Große Sorge bereitet mir, dass im Bereich Bildung leider nach wie vor keine soziale Gerechtigkeit herrscht“, sagt sie im Gespräch mit prisma.de.

Inwiefern beeinflusst die Herkunft den Bildungserfolg?

Zervakis beschreibt einen Befund, den viele Studien seit Jahren bestätigen – und den sie selbst im Alltag erlebt: Nach wie vor entscheidet die Herkunft über den Bildungsweg der Kinder. „Bildung ist auch im heutigen Deutschland – nach der momentanen Tendenz sogar wieder verstärkt – von der Postleitzahl abhängig“, so die Moderatorin.

Sie selbst lebt in einer Gegend, in der gut situierte Schulen die Regel sind. Doch nur wenige Stationen entfernt, im Stadtteil ihrer Kindheit, sieht die Lage völlig anders aus. Dort treffe sie auf Klassen, in denen Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen sitzen und Lehrkräfte zunächst Sprachgrundlagen vermitteln müssen, bevor sie überhaupt zum Unterrichtsstoff kommen. Gleichzeitig wachse der Trend, Kinder auf Privatschulen zu schicken. „Das vertieft wiederum die gesellschaftliche Spaltung.“

Derzeit beliebt:
>>Weiterer Tiefpunkt: Royals ziehen Konsequenzen bei Andrew
>>Herzogin Meghan: Zurück ins Rampenlicht
>>Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
>>Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder

Linda Zervakis: Zwischen Analyse und persönlicher Betroffenheit

Für Zervakis ist es wichtig, dass die Reportage nicht nur Defizite benennt, sondern auch zeigt, wo Lösungen möglich sind. Ihre eigene Erfahrung macht ihr klar, wie entscheidend die Rahmenbedingungen für den Lernerfolg sind. Gerade deshalb wolle sie die Missstände nicht skandalisieren. Vielmehr geht es um die Darstellung, anhand derer sichtbar wird, welche Veränderungen notwendig sind, damit Bildungsgerechtigkeit keine Frage der Herkunft ist.



Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
In der Reportage „Under attack" beleuchtet Linda Zervakis die Bedrohungslage in Deutschland, vom Krieg zwischen der Ukraine und Russland bis zu gesellschaftlichen Rissen. Zudem plädiert sie für ein neues Sicherheitsbewusstsein. Mit prisma sprach die Journalistin exklusiv.
„Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren“
Linda Zervakis

Persönliche Haltung, professionelle Distanz

Zervakis geht es um eine Haltung, die nah an Menschen bleibt: „Ich möchte der Übersetzer für die Zuschauerinnen und Zuschauer sein. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann werden es die Zuschauer vielleicht auch nicht tun. Also frage ich nach.“

Seit ihrem Wechsel von der „Tagesschau“ zu ProSieben empfindet sie ihren journalistischen Alltag deutlich freier: „Als Tagesschau-Sprecherin habe ich über Probleme berichtet. Meine aktuelle Tätigkeit ist insofern freier – ich darf vor Ort recherchieren, habe die Ausrichtung der Recherche selbst in der Hand und kann tiefer in die jeweiligen Problemstellungen eintauchen.“

Als einzige Frau im Einsatz neben Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke

Als einzige Frau im Reportageteam neben Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke ist sie sich ihrer Rolle bewusst. Herausforderungen aufgrund ihres Geschlechts begegnet sie selbstbewusst: „Wenn ich mich als Frau in meinem Berufsalltag einer ungerechten Behandlung ausgesetzt sehe, lasse ich das in der Regel nicht so stehen, sondern setze mich verbal zur Wehr.“

Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Jenke von Wilmsdorff ist bekannt für seine Selbstversuche, bei denen er sich extremen Herausforderungen stellt. Von Isolation über Alkohol bis hin zur Frage "Wie werde ich reich?" – er wagt alles. Eine Übersicht der fünf spektakulärsten Experimente.
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff

Klare Linie bei der Themenwahl

So offen sie an gesellschaftliche Probleme herangeht – nicht jedes Thema komme für sie in Frage. Rechtsextremismus beispielsweise möchte sie in einer eigenen Reportage bewusst nicht behandeln: „Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Betroffenheit bin ich mir unsicher, ob ich die nötige Souveränität und Gelassenheit an den Tag legen könnte.“

„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“ - Mo. 24.11. - ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?
Zoff und Versöhnung
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff
Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?": Joko und die "intellektuellen Leichtgewichte"
"Wer stiehlt mir die Show?"
Wer stiehlt mir die Show?
Promikampf im Trendsport
"Die Promi Padel WM"
Die Promi Padel WM
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
Kino-Neustarts am 6. November: "Predator: Badlands", "Dann passiert das Leben" und "The Change"
Kino-Highlights
Predator: Badlands
Die Geissens: Prinzessinnen-Casting mit Drama-Garantie
Royale Casting-Show
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin"
Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!
Schlager-Kostüme
Florian Silbereisen mit Vampirgebiss
Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Martin Rütter verrät: Das hat Toni Kroos mit seinem Bühnen-Rückzug zu tun
Bühnenabschied
Martin Rütter
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
"Maxton Hall"-Star spricht über intimen Dreh: "Froh, das mit ihm gemacht zu haben"
Neue Staffel
"Maxton Hall"
Wechsel beim Wiener "Tatort": Diese Stars sollen das Kult-Duo ersetzen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Tatort enthüllt: Was steckt hinter der mysteriösen Bundesdruckerei?
Krimi in Berlin
Tatort: Erika Mustermann
"Der Trans-Europ-Express TEE – Legende auf Schienen": Darum geht's in der Reportage
TEE-Dokumentation
Der Trans-Europ-Express TEE - Legende auf Schienen
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
"NANO Doku: Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?": Alle Infos zur Reportage
Energieinnovationen
Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?
"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass
Sturmtief – Der Usedom-Krimi
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
Erfolgsdoku
Xatar
5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.