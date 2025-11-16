Home News TV-News

"The Chelsea Detective": Kritik zum Krimi mit Adrian Scarborough im ZDF

"The Chelsea Detective"

Popstar-Mord und Zahnschmerzen: Max ermittelt wieder!

16.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die dritte Staffel der britischen Serie "The Chelsea Detective" beginnt mit einem mysteriösen Mordfall um eine Pop-Ikone. Der exzentrische Ermittler Max Arnold muss nicht nur den Fall lösen, sondern auch mit seinen persönlichen Herausforderungen umgehen, wie Zahnschmerzen und einer komplizierten Beziehung.
The Chelsea Detective
DI Max Arnold (Adrian Scarborough) und DS Layla Walsh (Vanessa Emme) ermitteln in vier neuen Fällen der Serie "The Chelsea Detective". Layla ist seit Staffel zwei an Max' Seite.  Fotoquelle:  ZDF/Natalie Seery/BBC Studios/Acorn Media Enterprises
The Chelsea Detective
Chelsea Detective Max Arnold (Adrian Scarborough) und seine Exfrau Astrid (Anamaria Marinca) sind schon länger getrennt, doch besonders Astrid ist daran interessiert, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Sie überredet Max zu einer Paartherapie.   Fotoquelle: ZDF/Gary Moyes/BBC Studios/Acorn Media Enterprises
The Chelsea Detective
Chloes Mutter Hilary (Penny Downie, links) ist fassungslos, als ihr Max Arnold (Adrian Scarborough) und Layla Walsh (Vanessa Emme) vom Mord an ihrer Tochter erzählen: "Alle liebten Chloe" - so auch der Titel der ersten neuen Folge der Serie.  Fotoquelle: ZDF/Gary Moyes/BBC Studios/Acorn Media Enterprises
The Chelsea Detective
Hat Zadie Evans (Poppy Gilbert), die Mitbewohnerin der ermordeten Chloe, etwas mit deren Tod zu tun? Sie streitet das ab und liefert der Polizei den Hinweis, dass Chloe keine Drogen nahm, auch wenn ihr Körper voll davon war, als sie starb.   Fotoquelle: ZDF/Gary Moyes/BBC Studios/Acorn Media Enterprises
The Chelsea Detective
Max (Adrian Scarborough) und seine Exfrau Astrid (Anamaria Marinca, rechts) suchen eine Paartherapeutin (Nia Gwynne) auf. Max ist allerdings wenig angetan von deren ungewöhnlichen Ratschlägen. Hat das Expaar noch eine Chance?   Fotoquelle: ZDF/Gary Moyes/BBC Studios/Acorn Media Enterprises
The Chelsea Detective
Chelsea Detective Max (Adrian Scarborough) lebt seit der Trennung von seiner Frau auf einem Hausboot auf der Themse.  Fotoquelle: ZDF/Gary Moyes/BBC Studios/Acorn Media Enterprises

Ehemaliger Popstar steigt nach einer Überdosis Drogen in die Badewanne und stirbt. Klingt nach einer reißerischen Schlagzeile und ist genau das, was im ersten von vier neuen Filmen der britischen Krimiserie "The Chelsea Detective" geschieht. "Alle liebten Chloe" heißt der Auftakt der dritten Staffel, zu sehen am späteren Sonntagabend im ZDF. Aber wer hat Chloe dann ermordet? Denn dass es Mord war, steht für Detective Inspector Max Arnold (Adrian Scarborough) und seine Kollegin Detective Sergeant Layla Walsh (Vanessa Emme) schnell fest.

ZDF
"The Chelsea Detective"
Krimiserie • 16.11.2025 • 22:15 Uhr

Chloe Carmichael wurde vor 25 Jahren mit dem Weihnachtssong "Nobody wants to be alone at Christmas" zum Popstar. Allerdings sollte es bei diesem einen Erfolg bleiben. Trotzdem blieb Chloe prominent, entsprechend interessiert ist die Klatschpresse an den Umständen ihres Todes. Allen voran die Reporterin Sylvie Wix (Sian Reese-Williams). Da sie aber auch persönlich eine Beziehung zur Toten hatte, gerät Sylvie ebenso in den Fokus der Ermittlungen wie Chloes Mitbewohnerin Zadie (Poppy Gilbert) und Chloes Ex-Manager Luke Beckett (Nabil Elouahabi).

Kuschelige Krimiunterhaltung am Sonntagabend

"The Chelsea Detective" ist ein klassischer "Cosy Krimi", ein Krimi also, so kuschelig wie die Wollpullis und Strickjacken, die Detective Max so gerne trägt. Eine sympathische Hauptfigur mit einer liebenswürdigen Mischung aus Schrulligkeit und britischem Witz, was im Grunde für die ganze Serie gilt.

Auch in den neuen Folgen nimmt das Privatleben des Detectives eine große Rolle ein. So erduldet der Zahnarztphobiker seine Schmerzen so lange, bis es seiner resoluten Tante Olivia (Frances Barber) reicht. Und auch Max' Exfrau Astrid (Anamaria Marinca) nötigt ihn zu einem Termin. Denn sie würde gerne ihrer Beziehung noch eine Chance geben, allerdings mithilfe einer Therapeutin. Dass die erste Sitzung gleich mit einer Runde Händchenhalten zu dritt beginnt, lässt Max Böses erahnen ...

Die vier Filme der dritten Staffel werden sonntags im ZDF ausgestrahlt und sind vorab in der Mediathek abrufbar. Im August wurde bekanntgegeben, dass bereits die vierte Staffel der Serie gedreht wird, die in Großbritannien für den kostenpflichtigen Streaminganbieter Acorn TV produziert wird. Wann sie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

"The Chelsea Detective" – So. 16.11. – ZDF: 22.15 Uhr

So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Matthias Schweighöfer begann seine Karriere als Teenager im TV und entwickelte sich zu einem internationalen Star. Mit Filmen wie "Keinohrhasen" und "What A Man" begeisterte er das Publikum, während er sich mit "Oppenheimer" und "Army Of The Dead" auch in anspruchsvolleren Rollen etablierte.
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

