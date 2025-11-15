Home News TV-News

"Wilsberg – Phantomtod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Leonard Lansink

Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt

15.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im neuen Fall der Kultreihe "Wilsberg" muss sich der Detektiv mit der modernen Technik auseinandersetzen. Ein digitaler Sprachassistent birgt eine gefährliche Morddrohung, und Wilsberg beginnt seine Ermittlungen im IT-Unternehmen RuSono.
Kein "Wilsberg"-Film ohne Hahnenkampf zwischen Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky, links) und dem Privatdetektiv (Leonard Lansink, Mitte). Da kann Ekki (Oliver Korittke) nur staunend zusehen.  Fotoquelle:  ZDF/Thomas Kost
Overbeck (Roland Jankowsky) ist beleidigt, dass nicht er, sondern Isabell (Sarah Alles-Shahkarami) den "KI-KO", den KI-Kommissar, ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt der Polizei, betreuen soll.   Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsbergs Kumpel Ekki Talkötter (Oliver Korittke, links) schlägt seinem skeptischen Chef Grabowski (Vittorio Alfieri) vor, bei bekannten Influencern eine Steuerprüfung vorzunehmen.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) und Wilsberg (Leonard Lansink) stehen der modernen Technologie und insbesondere KI, die alles mithören und aufzeichnen kann, skeptisch gegenüber. Bei anderen Themen ist sich das Duo nicht immer so einig.  Fotoquelle:  ZDF/Thomas Kost
Nach dem Mord an ihrem Chef Hermann Rupert steht die Studentin Jana Haumann (Lilly Charlotte Dreesen, links) unter Verdacht und wird gesucht. Kommissarin Springers Patentochter Merle (Janina Fautz), ebenfalls ein IT-Crack, kümmert sich um sie. Gemeinsam machen sie eine wichtige Entdeckung.   Fotoquelle:  ZDF/Thomas Kost
Wilsberg (Leonard Lansink) staunt nicht schlecht, welche IT-Kenntnisse Jana (Lilly Charlotte Dreesen, Mitte) und Merle (Janina Fautz) haben. Gemeinsam finden sie schließlich zur Lösung des Falls.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Für Kriminalrat Schaaf (Rainer Laupichler, rechts) ist wichtig, dass korrekt mit dem KI-Kommissar umgegangen wird. Keine sensiblen Daten der Polizei dürfen nach außen gelangen. Overbeck (Roland Jankowsky) und Isabel Wolfangel (Sarah Alles-Shahkarami) wissen das Gerät für sich zu nutzen. Allerdings macht das manchmal, was es will.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsbergs gute Freundin Tessa (Patricia Meeden, zweite von links) wurde vom IT-Unternehmer Hermann Rupert (Gerd Silberbauer, Mitte) beauftragt, die Übergabe der Firma an seine Kinder Simone (Kathrin von Steinburg, rechts) und Jens (Matthias Weidenhöfer) zu betreuen. Hermann hatte das Unternehmen einst vom Vater seiner Frau (Ruth Reinecke) übernommen.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Simone Rupert (Kathrin von Steinburg) arbeitet in der Firma ihres Vaters (Gerd Silberbauer, Mitte) als Entwicklungschefin. Sie demonstriert Wilsberg (Leonard Lansink), der sich als Datenschutzbeauftragter der Stadt ausgibt, ihr neuestes Produkt: ein Sprachassistent in In-Ear-Form.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Als "Tech-Torben" wirbt der Influencer Torben Schlagholz (Seán McDonagh) für die Produkte der IT-Firma RuSono. Allerdings geht er dabei nach seinen eigenen Methoden vor.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost

Immer wieder muss sich die ZDF-Kultreihe "Wilsberg" den Vorwurf gefallen lassen, nach 30 Jahren immer die gleichen Versatzstücke und Running Gags abzuspulen und obendrein ein wenig verstaubt daherzukommen. Dabei liegt der besondere Reiz doch gerade in der Diskrepanz zwischen dem nicht mehr taufrischen Detektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und seinen Begegnungen mit der modernen Welt. So auch in seinem neuesten Fall, "Wilsberg – Phantomtod" (Buch: Stefan Scheich, Regie: Martin Enlen), zu sehen am Samstagabend im ZDF und vorab in der Mediathek.

TV-Krimi • 15.11.2025 • 20:15 Uhr

Thema diesmal: Künstliche Intelligenz, digitale Sprachassistenten und Datenschutz. Für Wilsberg, der nicht einmal ein Smartphone besitzt, größtenteils Neuland – und Nährboden für jede Menge Gags.

Vor seinem Antiquariat trifft Wilsberg auf die Studentin Jana (Lilly Charlotte Dreesen) und drückt ihr eine Visitenkarte in die Hand. "Ich will kein altes Buch", sagt sie. "Ich will zu diesem Privatdetektiv." – Wortlos nimmt er die Karte zurück und gibt ihr eine andere. "Oh, sind Sie sicher?", staunt Jana. – "Ja, wieso?" – "Im Internet wurden Sie als so fresh beschrieben, und in der analogen Welt sind Sie ja doch n'ziemlich alter Mann." – "Deswegen kümmert sich der analoge alte Mann jetzt auch um seine analogen alten Bücher", schlägt ihr Wilsberg beleidigt die Tür vor der Nase zu.

>>Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
>>Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
>>Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
>>Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"

"In zwei Tagen ist sie tot"

Jana jobbt für das IT-Unternehmen RuSono, das einen neuen Sprachassistenten entwickelt. Sie analysiert Gespräche, bei denen versehentlich ein solcher Assistent aktiviert wird. Dabei sei sie auf eine beunruhigende Tondatei gestoßen: "Hey, wegen Manuela: Für sie ist hier kein Platz.' – 'Ich weiß. In zwei Tagen ist sie tot." Als Jana ihrem Chef davon berichtete, wurde sie fristlos entlassen, ihr Laptop kurz darauf gestohlen – sie hat also keine Beweise für ihre Behauptung.

Wilsberg glaubt ihr dennoch und schleicht sich als vermeintlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Münster in Hermann Ruperts (Gerd Silberbauer) Unternehmen ein. Und auf wen stößt er da wieder einmal, ganz zufällig? Auf Anwältin und Freundin Tessa (Patricia Meeden), die sich um die Überschreibung der Firma an Ruperts Kinder Jens (Matthias Weidenhöfer) und Simone (Kathrin von Steinburg) kümmert, die sich offenbar nicht ganz grün sind.

Fehlt noch der Dritte im Bunde: Ekki (Oliver Korittke), der, ebenfalls ganz zufällig, gerade eine Steuerprüfung bei Influencern vornimmt, die für RuSono-Produkte werben. Während Wilsberg fieberhaft nach dem womöglich baldigen Mordopfer Manuela sucht, gibt es plötzlich wirklich eine Leiche: Hermann Rupert ...

Overbeck und die KI-Kommissarin

Wie immer spielt das Thema des Falls auch auf dem Polizeirevier eine Rolle. Eigentlich soll Kommissar-Anwärterin Isabel Wolfangel (Sarah Alles-Shahkarami) das bundesweit einmalige Pilotprojekt des KI-Kommissars betreuen: ein digitaler Mitarbeiter, dem sie Vorschriften und Daten implementiert, damit er bei den Ermittlungen helfen kann. Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky), wenig überraschend, ist beleidigt: Er selbst sei schließlich "die Fachkraft für Zukunftstechnologie" hier! Zu seinem Glück gibt Isabel das Projekt an ihn ab. Jedoch nicht ohne dem KI-Roboter zuvor ihr Gesicht zu verpassen. Und so ermittelt Overbeck erneut mit Isabel, diesmal mit ihrer KI-Version.

Als seine Chefin Anna Springer (Rita Russek) und Wilsberg über das neumodische Ding den Kopf schütteln, trumpft Overbeck gewohnt überlegen auf: "Jetzt seien Sie doch nicht so von gestern. 'Denn mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben' – sagte Hawkins." – "Sagte Einstein", korrigieren ihn Wilsberg und Anna unisono. Und jetzt mal ehrlich: Genau wegen dieser Running Gags liebt man "Wilsberg" doch. Und da nicht nur Wilsberg selbst, sondern auch viele seiner Fans nicht mehr die Jüngsten sind, leistet der neue Film obendrein eine Lehrstunde in Sachen Künstliche Intelligenz!

Fünf weitere Filme sind bereits in Produktion oder Planung, die Ausstrahlung steht noch nicht fest.

"Wilsberg – Phantomtod" – Sa. 15.11. – ZDF: 20.15 Uhr

So sah Matthias Schweighöfer als Teenager aus
Matthias Schweighöfer begann seine Karriere als Teenager im TV und entwickelte sich zu einem internationalen Star. Mit Filmen wie "Keinohrhasen" und "What A Man" begeisterte er das Publikum, während er sich mit "Oppenheimer" und "Army Of The Dead" auch in anspruchsvolleren Rollen etablierte.
Multitalent Schweighöfer
Matthias Schweighöfer

