"Ich will mein Glück zurück": Das Ehe-Drama mit Michaela May in der ARD

"Ich will mein Glück zurück"

Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück

14.11.2025, 06.15 Uhr
von Martina Maier
Michaela May muss als Ulla im ARD-Film "Ich will mein Glück zurück" ihre Rolle als Ehefrau neu definieren. Eine Geschichte voller Humor, Herzschmerz und überraschenden Wendungen.
"Ich will mein Glück zurück"
Partnertausch zur Goldhochzeit? Das Leben von Ulla (Michaela May, links), Paul (Helmut Zierl, zweiter von links), Rita (Angela Roy) und Robert (Ernst Stötzner) wird nach Pauls Geständnis plötzlich nicht mehr dasselbe sein.  Fotoquelle: ARD Degeto/Polyphon Film/Thomas Neumeier
"Ich will mein Glück zurück"
Paul (Helmut Zierl) windet sich wie ein Aal, als seine Ulla (Michaela May) ihm ein erneuertes Treueversprechen abnehmen will.  Fotoquelle: ARD Degeto/Polyphon Film/Thomas Neumeier
"Ich will mein Glück zurück"
Ulla (Michaela May, links) kann nicht fassen, dass ihr Mann sie für eine Affäre mit ihrer Freundin Rita (Angela Roy) verlassen hat.  Fotoquelle: ARD Degeto/Polyphon Film/Thomas Neumeier
"Ich will mein Glück zurück"
Strafe muss sein! Ulla (Michaela May) trifft Ehemann Paul an seiner empfindlichsten Stelle - seinem Sportwagen.  Fotoquelle: ARD Degeto/Polyphon Film/Thomas Neumeier

Die eigene goldene Hochzeit auf einem Ausflugsdampfer zu feiern, könnte sich Schauspieler Helmut Zierl, laut eigener Aussage, im Leben nicht vorstellen. Seine Figur Paul im Freitagabend-Film "Ich will mein Glück zurück" (Regie: Christina Adler) tut jedoch genau das, mit einer Abweichung vom Protokoll: Statt der Erneuerung des Ehegelübdes verspricht Paul seiner entsetzten Goldbraut Ulla (Michaela May), sie zu verlassen, weil er sich in ihrer beider Freundin Rita (Angela Roy) verliebt habe. Für Ulla bricht eine Welt zusammen. Dachte sie doch seit 50 Jahren, dass die Freundschaft zu Rita und deren Mann Robert (Ernst Stötzner), mit denen sie eine Doppel-Goldhochzeit feiern, für sie und Paul unumstößlich sei. Man war sich nah wie in einer Familie. Und nun? Gibt es die Chance, den untreuen Gatten zu bekehren, oder wird jetzt ein neuer Kurs eingeschlagen? Michaela May und Helmut Zierl brillieren in einer Dramödie, die Spaß macht und doch auch nachdenklich stimmt.

ARD
Ich will mein Glück zurück
Komödie • 14.11.2025 • 20:15 Uhr

Träume bis zur Buchsbaumhecke

Ulla wähnt sich auch nach 50 Ehejahren auf Wolke sieben mit ihrem Paul. Über gelegentliche Seitensprünge hat sie immer wieder bereitwillig hinweggesehen ("Papa weiß, wo er hingehört!"), den gemeinsamen Sohn mit Hingabe aufgezogen und dafür ihren Beruf als Grundschullehrerin an den Nagel gehängt. Dass Paul dieses vermeintliche Riesenglück, inklusive Eigenheim, von heute auf morgen mit den Worten: "Das Problem ist, dass deine Träume an der Buchsbaumhecke in unserem Vorgarten enden" verlässt, erscheint ihr wie ein irrationaler Albtraum.

Ihre karrierefokussierte Freundin Rita (Angela Roy) dagegen, mit der sich Paul einen gemeinsamen Neuanfang verspricht, will nur Sex und denkt nicht daran, eine feste Beziehung einzugehen. Währenddessen zieht Ulla alle Register, um Paul (dessen Credo "Leidenschaft wohnt direkt neben der Jugend!" ist) wieder nach Hause zu locken. Als sogar die selbstgemachten Fenchel-Hack-Frikadellen scheitern, dämmert es ihr, dass es Zeit ist, den Tatsachen ins Auge zu sehen.

Ein Film mit Happy End?

Unmittelbar nach der Trennung hatte Ulla ein Stück ihrer Hochzeitstorte, eingefroren seit 50 Jahren, aus dem Gefrierfach geholt, um es demonstrativ in den Müll zu schmeißen, was sie natürlich nicht übers Herz bringen konnte. Dieses Sahneteilchen ist durch den ganzen Film hinweg eine Art Anker für Ulla, auch, als sie sich zu verändern beginnt: Immer wieder nimmt sie es in die Hand, betrachtet das kleine Brautpaar darauf und bringt es dann schnell wieder in die Sicherheit des Eisfachs. Als Paul seine Sachen ausräumt, Ulla eine Maklerin für den Verkauf ihres Heims ins Haus schickt und seine Frau zwingt, nach einem halben Jahrhundert in die Berufstätigkeit einzusteigen: Die Torte bleibt.

Doch was Ulla selbst nicht für möglich gehalten hätte, passiert: Göttergatte Paul verliert allmählich an Wichtigkeit, als Ulla wieder auf die Füße kommt, und zwar auf die eigenen: Mit Kraft und Mut wagt sie schließlich einen Neuanfang und beginnt, sich in ihrer Rolle als selbständige Frau wohlzufühlen. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende, denn plötzlich steht Paul vor der Tür – gibt's jetzt Torte zur Versöhnung?

Ulla ist nicht nur Glucke, Rita nicht nur Karrierefrau und Paul nicht nur Schuft: Autorin Claudia Kratochvil erzählt eine bewegende Geschichte mit facettenreichen Figuren, die über herzzerreißende Momente, aber auch besonderen Witz mit spritzigen Dialogen verfügt. So berichtet Helmut Zierl, er habe laut gelacht, als Ritas Enkelin herausplatzt: "Was kann ich denn dafür, wenn die Alten alle herumficken?" In der Tat wird deutlich, dass sich die Probleme der Best-Ager wenig von denen der jüngeren Generation unterscheiden.

Ich will mein Glück zurück – Fr. 14.11. – ARD: 20.15 Uhr

Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"
In einem Interview zum ARD-Krimi "Hagen Benz – Das Böse in dir" benennt Schauspieler Heiner Lauterbach die eine Sache, die man dringend benötige, um dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein. Und der 72-Jährige verrät, wie man seinem Leben auch im fortgeschrittenen Alter Bedeutung geben kann.
Leidenschaft
Heiner Lauterbach

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

