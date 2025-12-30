Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres

Der „Tatort“ bleibt die mit Abstand erfolgreichste Kriminalfilmreihe im deutschen Fernsehen. Millionen von Menschen versammeln sich sonntags vor den Bildschirmen – oder nutzen später die Mediathek –, um die Bemühungen der Ermittler zu verfolgen. Einige Folgen erwiesen sich in diesem Jahr als besonders erfolgreich – was vor allem an Sondersituationen und beliebten Ermittlerteams lag. Wir haben die Top 5 für das Jahr 2025 – geordnet nach Zuschauern und inklusive der Streamingabrufe – zusammengestellt.

Platz 5: „Tatort“ Kiel: Borowski und das Haupt der Medusa (Erstausstrahlung: 16. März 2025) 9,16 Millionen Zuschauer verfolgten Klaus Borowskis Jagd nach dem Killer Robert Frost. Das Publikumsinteresse dürfte auch deswegen so hoch gewesen sein, weil Hauptdarsteller Axel Milberg den kauzigen Hauptkommissar hier zum letzten Mal mimte. Drehbuchschreiber Sascha Arango gelang ein sehenswerter – manchmal vielleicht etwas behäbiger Psychothriller – mit einem überraschenden Ende. Neben einer Topeinschaltquote gab es auch den Deutschen Fernsehkrimipreis, wobei die Jury den Film „weit über dem deutschen Krimi-Niveau“ verortete.

Platz 4: „Tatort“ Stuttgart: Verblendung (Erstausstrahlung: 19. Januar 2025) Hier mutiert der TV-Krimi zum packenden Thriller. Dabei hat es das Ermittlerduo Lannert und Bootz mit einer Geiselnahme zu tun. Der Stuttgarter „Tatort“ punktet nicht nur durch die spannende Inszenierung von Regisseur Rudi Gaul – der zusammen mit Katharina Adler auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Er bietet zudem überraschende Wendungen und beleuchtet nebenbei auch Gegensätze wie Extremismus und Demokratie oder Schein und Sein. Das lockte 9,69 Millionen vor die Mattscheibe.

Platz 3: „Tatort“ Köln: Restschuld (Erstausstrahlung: 5. Januar 2025) Der Kölner „Tatort“ gehört traditionell zu den gefragtesten. Die zu Beginn des Jahres ausgestrahlte Folge erreichte jedoch wohl auch deshalb ein Publikum von 10,3 Millionen, weil sie einen gesellschaftlichen Nerv traf. Im Mittelpunkt des von Karlotta Ehrenberg erdachten und von Claudia Garde inszenierten Falls steht nämlich der blutige Angriff auf den Mitarbeiter eines Inkasso-Dienstes. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Hauptkommissare Schenk und Ballauf auf immer mehr Menschen, bei denen die Fassade bröckelt und die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.

Platz 2: „Tatort“ Münster: Die Erfindung des Rades (Erstausstrahlung: 7. Dezember 2025) Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das seit Jahren beliebteste „Tatort“-Team in dieser Liste auftaucht. Das ungleiche Duo Thiel und Boerne erzielte mit 12,20 Millionen Zuschauern zwar keinen absoluten Bestwert. Allerdings war der Marktanteil mit 43,1 Prozent rekordverdächtig. Das lag wohl auch daran, dass in dieser Folge zum letzten Mal Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm Teil des Ensembles war. Zudem lieferte Drehbuchautor Thorsten Wettcke eine launige Geschichte, die thematisch perfekt zur deutschen Fahrradhauptstadt Münster passt. Diese setzte Till Franzen routiniert in Szene und ließ dabei ausreichend Raum für die typischen komischen Einlagen.

Platz 1: „Tatort“ Münster: Fiderallala (Erstausstrahlung: 6. April 2025) Was kann einen Münster-„Tatort“ auf Platz zwei der Liste verweisen? Natürlich nur ein anderer Kriminalfall aus der Fahrradmetropole. Die von Isa Prahl erdachte und von Regine Bielefeldt inszenierte Folge besticht dabei weniger durch die Aufklärung eines raffinierten Todesfalls. Hier regiert vielmehr die Komik. Dieses Mal geht es vor allem um den sonst so reservierten Professor Dr. Dr. Boerne. Der intoniert auf einer Party nach unbeabsichtigtem Drogenkonsum die Vogelhochzeit mit dem titelgebenden Refrain und versucht später verzweifelt, eine Veröffentlichung des entsprechenden Videos zu verhindern. Das wollten 12,51 Millionen Zuschauer sehen, wobei der Marktanteil mit 42,5 Prozent noch leicht hinter Platz zwei zurückblieb.

