So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich

Unerwartetes Liebesglück

29.12.2025, 10.09 Uhr
von Annika Schmidt
Eigentlich sollte alles ganz anders laufen. Doch ein Zufall führte Helene Fischer und Thomas Seitel zusammen – und veränderte alles.
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Helene Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel bei einem Kunststück in ihrer Show.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als das Paradepaar der Schlagerszene. Als sie 2018 überraschend ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Fans ein Schock. Nur wenig später trat Thomas Seitel in Helenes Leben – und nichts sollte mehr so sein wie zuvor.
Zufall? Oder doch eine kleine Fügung des Schicksals? Denn eigentlich war ihr Kennenlernen ganz anders geplant. Der Tänzer erzählte inzwischen offen, wie er und Helene Fischer tatsächlich aufeinandertrafen – und wie aus diesem ersten, unscheinbaren Moment schließlich eine große Liebe wurde.

Hinter den Kulissen begann Helene Fischers Liebesgeschichte

Für Helene Fischer brachte ihre Schlagerkarriere nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch privates Glück. Als sie 2018 auf große Tour ging, ahnte die Sängerin noch nicht, wie sehr diese Shows ihr Leben verändern würden. Für die Konzertreihe engagierte sie mehrere Tänzerinnen und Tänzer – Thomas Seitel sollte ursprünglich gar nicht dabei sein.
Doch dann kam es völlig anders. Im Gespräch mit dem Zeit-Magazin erklärte Seitel: „Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden.“ Die beiden Artisten konnten jedoch nicht teilnehmen. Obwohl sie Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, empfahlen die Zwillinge ihn als Ersatz.
So bekam Seitel die Chance, bei Helenes Shows mitzuwirken – und lernte die Sängerin hinter den Kulissen kennen. Ein Engagement, das schließlich den Anfang ihrer gemeinsamen Geschichte markierte.

Ein Satz mit Wirkung: Der Moment, der alles veränderte

Es gab einen ganz bestimmten Moment, der wohl alles zwischen ihnen veränderte. Thomas Seitel erinnert sich lebhaft daran: „Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‘Sag das noch mal.’ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‘Woher kannst du denn Hessisch babbeln?’“
Ihre Antwort – „’Isch komm da her‘“ – traf ihn mitten ins Herz. „Da ist mir das Herz aufgegangen“, beschreibt der Tänzer diesen schicksalhaften Augenblick. Von da an war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau ist, mit der er sein Leben verbringen möchte. „Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger.“

