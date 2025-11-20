Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext

Wer die Wahl zwischen Alpenkulisse und Südseestrand hat, würde wohl meinen, dass das Sonnendeck klar im Vorteil ist. Doch bei Hans Sigl (56) sieht das anders aus. Der beliebte „Bergdoktor“-Star wurde bereits mehrfach angefragt, auf dem ZDF-„Traumschiff“ mitzuwirken – und hat jedes Mal dankend abgelehnt.

Wird Hans Sigl eines Tages „Traumschiff“-Kapitän im ZDF? Florian Silbereisen (44) versucht seit Jahren, seinen Freund und Kollegen für einen Auftritt auf dem „Traumschiff“ zu begeistern. Ein Crossover „Bergdoktor trifft Traumschiff“ würde bei den Fans sicher für Jubel sorgen – doch Hans Sigl bleibt konsequent.

In einem gemeinsamen Video mit Schauspieler Mark Keller (60) – ebenfalls aus „Der Bergdoktor“ – nahmen die beiden die Gerüchte über einen angeblichen Kapitänswechsel humorvoll aufs Korn. Sigl erzählte lachend, er sei gefragt worden, ob er das „Traumschiff“ übernehmen wolle, worauf er geantwortet habe: „Wenn ich Mitte 70 bin.“

Mark Keller kommentierte trocken: „Das macht der Flori bestimmt ganz gut, wir haben das nämlich noch nicht gesehen.“

Sigl entgegnete im breitesten Schwäbisch: „Man soll nicht sagen, er macht’s nicht gut, wenn man es noch gar nicht gesehen hat.“

Schließlich sind sich die beiden einig: Wenn sie jemals auf dem „Traumschiff“ auftauchen, dann nur als zwei Brüder, die sich an Bord zum ersten Mal begegnen – und im Verlauf der Reise gemeinsam singen. Sigl und Keller zeigen einmal mehr, dass sie das Showgeschäft mit Humor nehmen und sich selbst nicht zu ernst.

„Bergdoktor“ ausgebucht: Hans Sigl erklärt seine "Traumschiff"-Absage Sigls Absage hat aber auch ganz praktische Gründe. In einem Interview mit news38.de erklärte er, dass sich die Dreharbeiten von „Der Bergdoktor“ und dem „Traumschiff“ schlicht überschneiden. Beide Produktionen beanspruchen mehrere Monate – und das meist zur gleichen Zeit. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, sagte Sigl offen. „Aber es geht sich einfach nicht aus.“ Ein Satz, den wohl jeder nachvollziehen kann, der schon einmal zwischen zwei wichtigen Verpflichtungen hin- und hergerissen war – nur dass es bei Hans Sigl nicht um Meetings, sondern um Filmsets in Tirol und der Südsee geht.

Hinzu kommt seine intensive Einbindung in die Arbeit am „Bergdoktor“. Sigl spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch eng in den kreativen Prozess eingebunden. Gemeinsam mit den Produzenten und der ZDF-Redaktion entwickelt er Figuren, Handlungsstränge und dramaturgische Wendungen weiter. Diese Mitarbeit trägt dazu bei, die hohe Qualität der Serie zu sichern – und erklärt, warum Sigl neue Projekte sorgfältig abwägt.

Dennoch geben Fans die Hoffnung nicht auf, den Schauspieler irgendwann einmal in einem ganz anderen Format zu erleben. Ganz ausgeschlossen scheint es jedenfalls nicht, dass Hans Sigl eines Tages doch auf neuen Kurs geht.

Dieser „Bergdoktor“-Star geht statt Hans Sigl an Bord des "Traumschiffs" Ganz ohne „Traumschiff“ kommt Hans Sigl dann aber doch nicht aus. „Ich schau’s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, verriet er. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – diesmal führt die Route nach Bora Bora.

Und für „Bergdoktor“-Fans gibt es zumindest ein kleines Trostpflaster: Unter den Passagieren wird in der kommenden Episode Frédéric Brossier (33) zu sehen sein. In der ZDF-Serie spielt er seit 2024 den Arzthelfer David Kästner. Ein „Mini-Crossover“ also – nicht das große Aufeinandertreffen, das viele sich wünschen, aber immerhin ein erster Schritt.

Übrigens strahlt das ZDF die nächste „Traumschiff“-Folge mit Kurs auf Auckland bereits am 23. November 2025 aus.

„Bergdoktor“ statt „Traumschiff“: Hans Sigl setzt klare Prioritäten Während Florian Silbereisen als singender Kapitän über die Weltmeere schippert, bleibt Hans Sigl lieber den Tiroler Alpen treu – dort, wo er als Dr. Martin Gruber die Herzen seiner Patientinnen (und natürlich auch der Fans) gewinnt. Und ganz ehrlich: So charmant ein „Traumschiff“-Sigl auch wäre – als „Bergdoktor“ ist er einfach unersetzlich.