Home News TV-News

„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“

"SOKO Wismar"

„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“

19.11.2025, 07.00 Uhr
von Anke Wilde
In der 500. Episode der Krimiserie SOKO Wismar wird die Reise-Influencerin Carina Wilde tot aufgefunden. Das Team um Jan Reuter ermittelt in einem spannenden Mordfall vor der Kulisse der Ostsee.
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) befragt die verdächtige Nina Sold (Ceci Chuh).  Fotoquelle: © ZDF/Marc Meyerbröker
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, links), Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann, links) und Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke, rechts) ermitteln im Fall der Toten Carina Wilde (Kleindarstellerin).  Fotoquelle: © ZDF/Marc Meyerbröker
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
Polizeihauptmeisterin Paula Moorkamp (Stella Hinrichs) forscht im aktuellen Fall nach.  Fotoquelle: © ZDF/Marc Meyerbröker
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, links) und Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann) befragen den Strandcafébesitzer Florian Albertsen (Martin Bruchmann).  Fotoquelle: © ZDF/Marc Meyerbröker

Über zwei Jahrzehnte, genau 21 Jahre, "SOKO" Wismar: Nun steht das Team aus dre Hansestadt vor seinem 500. Fall. Schauplatz der Jubiläumsfolge der beliebten norddeutschen Krimiserie ist wie immer die pittoreske bis raue Kulisse der Ostsee. Und wie man das Team kennt, geht es dort auch diesmal nicht nur nordisch gelassen, sondern auch mit einem Augenzwinkern ans Werk.

ZDF
SOKO Wismar
Krimiserie • 19.11.2025 • 18:00 Uhr

Darum geht es in der 500. Episode mit dem Titel "Tod im Strandkorb": Carina Wilde ist Reise-Influencerin, und darf sich über ihren Erfolg freuen: 1,2 Millionen Follower hat sie. Ihr neuester Part endet aber für sie tödlich. Eigentlich wollte sie die "Strandkorb-EM" in Szene setzen, ein Event, an dem auch die Cops der SOKO Wismar teilnehmen wollten. Bei der Veranstaltung geht es darum, einen Strandkorb so schnell wie möglich 20 Meter durch den Sand zu tragen. Man frage nicht nach dem Sinn ...

Nun gibt es sowieso ganz andere Probleme: Wilde liegt tot im Strandkorb. Damit endet auch die Strandkorb-EM in ihrer Heimat – und für das SOKO-Team beginnt ein neuer Fall.

Derzeit beliebt:
>>„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
>>„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Neue Folge mit Matthias Schweighöfer
>>„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
>>Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!

Eine Unterschriftenliste gegen die getötete Influencerin und viele Verdächtige

Verdächtige gibt es, wie sollte es anders sein, so einige. So schaut sich die SOKO Carinas Managerin Nina Sold (Ceci Chu) einmal genau an. Ihr Strandkorb-Verleih rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, Genehmigungen standen aus.



„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
Der neue ZDF-Krimi mit Marie Brand und Jürgen Simmel packt ein brisantes Thema an: Eine Reichsbürgerbewegung und ihr "Reichskanzler" planen Schreckliches. Ist das nur der Anfang?
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern

Auch der "Hobby-Revoluzzer" Peter Ehlers (Matthias Hörnke) gerät ins Visier der Ermittler um Jan Reuter (Udo Kroschwald). Er war von der Strandkorb-EM nicht begeistert und sammelte Unterschriften gegen die nun tote Influencerin. Er fand die Veranstaltung entwürdigend, warf Wilde vor, einen "heiligen Ort" zu entweihen. Dritter im Bunde der Verdächtigen ist Florian Albertsen. Er besitzt ein Strand-Café, seine Freundschaft mit dem Opfer stand vor dem Aus.

500. Jubiläumsfolge des meist quotenstarken Krimis "SOKO Wismar"

In der Jubiläumsfolge dürfen sich die Zuschauer der meist quotenstarken Krimi-Unterhaltung am Vorabend – teils schalten über 4,5 Millionen Zuschauer ein – auf die Publikumslieblinge Dominic Boeer (Kriminalkommissar Lars Pöhlman), Nike Fuhrmann (Kriminalhauptkommissarin Karoline Josst), den Austauschpolizisten aus Lettland Edgar "Eddi" Jansons (Gustavs Gailus) und natürlich viele mehr freuen.

Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
Alfons und Hildegard Sonnbichler feiern ihren 50. Hochzeitstag in "Sturm der Liebe". Zur Feier kommen alte Bekannte und es gibt einen emotionalen Abschied am Fürstenhof.
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe

Fans der Serie aus der sechstgrößten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern können auch das Buch "SOKO Wismar: Ein Reiseführer zu den Tatorten" aufschlagen. Es lädt zu einem Streifzug zu den Tatorten der Serie ein. Natürlich ist darin auch die Backstein-Toreinfahrt zur Heiligen-Geist-Kirche zu finden, über der ein Polizeischild im Torbogen prangt.

SOKO Wismar – Mi. 19.11. – ZDF: 18.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "SOKO Wismar" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
"37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo"
Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo
Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers
„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr
Packender Landkrimi
Tatort: Der Reini
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?
"Morden im Norden – Am Abgrund"
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff
Vorfall in Singapur
"Wicked: For Good"-Premiere in Singapur
"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Reality-Drama
Temptation Island VIP
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock
150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Kim Kardashian
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?
Rührender Besuch
Anna-Carina Woitschack
Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen
"Allmen und das Geheimnis der Erotik"
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis