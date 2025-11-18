Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"

Steffen Henssler (53) gilt als der beste TV-Koch mit der größten Klappe. Wenn er bei "Grill den Henssler" seine Gäste abkocht, lebt die Sonntagabendshow aber auch vor allem von den Frotzeleien mit Moderatorin Laura Wontorra (36). Die gleiten beim spontanen Schnack auch gerne unter die Gürtellinie ab. Den Ball nahm Barbara Schöneberger (51) als Gastgeberin der Podcasts "Frühstück bei Barbara" dankbar auf und stellte Henssler die Kardinalfrage: Was würde er mit Wontorra machen? Hensslers Antwort: "Alles."

Erfolgreicher TV-Koch: Das ist Steffen Hensslers Morgenroutine Beim äußert gut gelaunten Breakfast-Talk verriet "The Taste"-Neu-Coach Henssler eingangs die Morgenroutine, die er seit rund vier Jahren praktiziert: aufstehen um halb sieben, raus an die frische Luft, Tageslicht tanken, tief atmen, dann vier Minuten eiskalt duschen. "Da fühlst du dich danach, als hättest du nen Stahlmantel an, der trägt dich durch den Tag", meinte Henssler.

Das Thema mit dem Duschen nahm Schöneberger wieder auf. Die wollte nämlich herausfinden, wie Hensslers Frauengeschmack ist. Dazu stellte sie ihm unter dem Motto "Jetzt wird ausgepackt" folgende Aufgabe: "Du hast drei Frauen zur Wahl: Was machst du mit denen?"

Steffen Henssler schwärmt von "Grill den Henssler"-Moderatorin Laura Wontorra Henssler war verblüfft: "Damit kommst du heutzutage noch durch, meinen größten Respekt", lachte er, stellte sich aber der Challenge. Schöneberger legte los: "Laura Wontorra, Mirja Boes, Ruth Moschner und Aufstehen, Frühstück und Duschen." Wontorra ist die aktuelle Moderatorin von "Grill den Henssler", Moschner war ihre Vorgängerin und Boes saß jahrelang in der GdH-Jury.

Henssler reagierte sofort: "Mit Laura!", aber Schöneberger war noch gar nicht fertig mit dem Erklären: "Nein, Mirja Boes musst du auch unterkriegen. Lass mich raten, mit der gehst du nicht duschen", lachte sie. Henssler: "Die kann ja zugucken. Also ich würde alles mit Laura machen. Ich würd die anderen rausschmeißen, ich sag dir, wie's ist."

"Ja, lassen wir gelten", lachte Schöneberger und zeigte Verständnis: "Natürlich Laura. Mit der machst du so ne ganz lange Duschsession und holst auch mal die weichen Handtücher ins Badezimmer." Henssler war perplex: "Wird das mit dir immer schlimmer?" Schöneberger: "Ja, aber es war früher auch schon schlimm."

Folge 59 von "Frühstück mit Barbara": Große Unterhaltung mit Steffen Henssler Henssler kühlte ab: "Ich bin in einem Alter, wo ich auf jeden Fall alleine duschen will, weil ich meine Ruhe haben will. Das ist der Moment für mich." Schöneberger lachend: "Einmal am Tag keine Frau, die an dir rumfummelt. Hm. Nee, da bin ich noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich da jemals hinkomme."

Henssler: "Das glaube ich auch nicht. Ich glaub, wenn ich in zehn Jahren wiederkomme, sitzt du wirklich nur noch im Bademantel da – und hast nichts drunter."

Folge 59 von "Frühstück mit Barbara" bot 30 Minuten große Unterhaltung voller Gelächter und guter Laune. Vielleicht gibt's ne Fortsetzung. Henssler spielte mit dem Gedanken, endlich auch einen Podcast zu machen, aber nur eine Folge – mit Schöneberger. Sie war sofort begeistert: "Bitte lad mich ein! Ich komme."

