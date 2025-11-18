Home News Star-News

Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"

Im Podcast mit Barbara Schöneberger

Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"

18.11.2025, 15.36 Uhr
von Jürgen Winzer
TV-Koch Steffen Henssler überrascht im Podcast "Frühstück bei Barbara" mit frechen Kommentaren zu Laura Wontorra und einer humorvollen Morgenroutine. Barbara Schöneberger sorgt für frivole Fragen und gute Laune.
Grill den Henssler
Steffen Henssler und Laurea Wontorra sind bei "Grill den Henssler" und anderen VOX-Shows ein eingespieltes Team.  Fotoquelle: RTL / Frank W. Hempel
Barbara Schöneberger
Barbara Schöneberger stellt in ihren Podcasts gerne auch verfängliche Fragen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Steffen Henssler (53) gilt als der beste TV-Koch mit der größten Klappe. Wenn er bei "Grill den Henssler" seine Gäste abkocht, lebt die Sonntagabendshow aber auch vor allem von den Frotzeleien mit Moderatorin Laura Wontorra (36). Die gleiten beim spontanen Schnack auch gerne unter die Gürtellinie ab. Den Ball nahm Barbara Schöneberger (51) als Gastgeberin der Podcasts "Frühstück bei Barbara" dankbar auf und stellte Henssler die Kardinalfrage: Was würde er mit Wontorra machen? Hensslers Antwort: "Alles."

Erfolgreicher TV-Koch: Das ist Steffen Hensslers Morgenroutine

Beim äußert gut gelaunten Breakfast-Talk verriet "The Taste"-Neu-Coach Henssler eingangs die Morgenroutine, die er seit rund vier Jahren praktiziert: aufstehen um halb sieben, raus an die frische Luft, Tageslicht tanken, tief atmen, dann vier Minuten eiskalt duschen. "Da fühlst du dich danach, als hättest du nen Stahlmantel an, der trägt dich durch den Tag", meinte Henssler.

Das Thema mit dem Duschen nahm Schöneberger wieder auf. Die wollte nämlich herausfinden, wie Hensslers Frauengeschmack ist. Dazu stellte sie ihm unter dem Motto "Jetzt wird ausgepackt" folgende Aufgabe: "Du hast drei Frauen zur Wahl: Was machst du mit denen?"

Steffen Henssler schwärmt von "Grill den Henssler"-Moderatorin Laura Wontorra

Henssler war verblüfft: "Damit kommst du heutzutage noch durch, meinen größten Respekt", lachte er, stellte sich aber der Challenge. Schöneberger legte los: "Laura Wontorra, Mirja Boes, Ruth Moschner und Aufstehen, Frühstück und Duschen." Wontorra ist die aktuelle Moderatorin von "Grill den Henssler", Moschner war ihre Vorgängerin und Boes saß jahrelang in der GdH-Jury.



Folge 59 von "Frühstück mit Barbara": Große Unterhaltung mit Steffen Henssler

Henssler kühlte ab: "Ich bin in einem Alter, wo ich auf jeden Fall alleine duschen will, weil ich meine Ruhe haben will. Das ist der Moment für mich." Schöneberger lachend: "Einmal am Tag keine Frau, die an dir rumfummelt. Hm. Nee, da bin ich noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich da jemals hinkomme."

Henssler: "Das glaube ich auch nicht. Ich glaub, wenn ich in zehn Jahren wiederkomme, sitzt du wirklich nur noch im Bademantel da – und hast nichts drunter."

Folge 59 von "Frühstück mit Barbara" bot 30 Minuten große Unterhaltung voller Gelächter und guter Laune. Vielleicht gibt's ne Fortsetzung. Henssler spielte mit dem Gedanken, endlich auch einen Podcast zu machen, aber nur eine Folge – mit Schöneberger. Sie war sofort begeistert: "Bitte lad mich ein! Ich komme."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "The Taste" finden Sie hier

