Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!

18.11.2025, 08.13 Uhr
von Alina Altendorf
Seit vielen Jahren begeistert die Kultserie "Das Traumschiff" im ZDF. Doch welche Ziele steuert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger dieses Jahr noch an?
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Seit mehr als vier Jahrzehnten sticht „Das Traumschiff“ regelmäßig in See und entführt Zuschauer aller Generationen an die schönsten Orte der Welt. Seit 2019 steht auch Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf der Brücke und steuert die MS Amadea souverän über die Ozeane. Für 2025 hat das ZDF gleich vier neue Episoden der Kultreihe umgesetzt: Den Auftakt machte eine Reise nach Curaçao, zu Ostern ging es nach Miami. Zwei weitere Folgen warten nun noch auf ihre TV-Premiere.

Neuseeland-Abenteuer: „Das Traumschiff – Auckland“ läuft im November

Am 23.11.2025 um 20:15 Uhr (Totensonntag) ist es endlich wieder so weit! Dort, wo einst Peter Jackson den Herrn der Ringe drehte, spielt nun die brandneue Folge des Traumschiffes. ZDF-Kapitän Max Parger setzt die Segel nach Neuseeland. In der Episode „Das Traumschiff – Auckland“ gastieren die Stars Susanna Simon, Sıla Şahin-Radlinger (GZSZ), Matthias Komm, Frédéric Brossier und Luna Baptiste (How to Sell Drugs Online (Fast)).

Südsee-Traum zu Weihnachten: „Das Traumschiff – Bora Bora“

Zur traditionellen Folge am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025, 20:15 Uhr) schippert die MS Amadea durch türkisblaues Wasser, an weißen, von Palmen gesäumten Sandstränden und an grünbewachsenen Vulkanhängen vorbei. So dürfen auch Daheimgebliebene in die Südsee reisen. Mit an Bord sind Timothy Peach, Banafshe Hourmazdi, Louis Held (Bibi & Tina), Thaddäus Meilinger (GZSZ), Emilia Bernsdorf, Samara Fry, Max König (WaPo Bodensee) und Kassandra Wedel. Die Folge „Das Traumschiff – Bora Bora“ wird bestimmt zum Wegträumen schön!

