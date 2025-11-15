Home News TV-News

Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow

Wer ist dabei?

15.11.2025, 09.51 Uhr
von Julian Flimm
Das ZDF startet mit Giovanni Zarrella und "Die große Weihnachtsshow" in die Adventszeit. Welche Stars auftreten werden, erfährst du hier!
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella moderiert die neue ZDF-Show.  Fotoquelle: ZDF/Brand New Media

Mit einem neuen Live-Format eröffnet das ZDF die Adventszeit: Am 4. Dezember 2025 feiert Giovanni Zarrella seine Premiere mit „Die große Weihnachtsshow“, die aus der Messe Offenburg-Ortenau übertragen wird. Die Sendung soll die Lücke füllen, die durch den Wegfall der beliebten Weihnachtsformate von Helene Fischer und Carmen Nebel entstanden ist.

Bestätigte Gäste für die ZDF-Weihnachtsshow

Giovanni Zarrella begrüßt in seiner neuen Weihnachtsshow zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Unterhaltungsszene. Bereits jetzt hat das ZDF einige der Acts bekannt gegeben, die am 4. Dezember auftreten werden:

  • Beatrice Egli
  • Howard Carpendale
  • No Angels
  • Andreas Gabalier
  • Alexander Klaws
  • Lord of the Dance

Diese Gäste stehen aktuell fest (Stand: 10. November 2025). Weitere Stars könnten im Laufe der Vorbereitungen noch hinzukommen.

Musik, Tanz und Spenden: Das bietet die neue Weihnachtsshow

„Die große Weihnachtsshow“ will mehr sein als nur eine Musiksendung. Wie das ZDF mitteilt, wird das Format auch eine karitative Komponente beinhalten. Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Rahmen der Liveshow die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spenden kommen den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor zugute. Damit knüpft die Sendung an den karitativen Gedanken der früheren Formate von Carmen Nebel an.

Während die musikalischen Beiträge und tänzerischen Darbietungen für Unterhaltung sorgen, wird im Hintergrund auch ein Spendentelefon geschaltet sein, an dem prominente Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Sport Anrufe entgegennehmen.

