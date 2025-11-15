Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow

Mit einem neuen Live-Format eröffnet das ZDF die Adventszeit: Am 4. Dezember 2025 feiert Giovanni Zarrella seine Premiere mit „Die große Weihnachtsshow“, die aus der Messe Offenburg-Ortenau übertragen wird. Die Sendung soll die Lücke füllen, die durch den Wegfall der beliebten Weihnachtsformate von Helene Fischer und Carmen Nebel entstanden ist.

Bestätigte Gäste für die ZDF-Weihnachtsshow Giovanni Zarrella begrüßt in seiner neuen Weihnachtsshow zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Unterhaltungsszene. Bereits jetzt hat das ZDF einige der Acts bekannt gegeben, die am 4. Dezember auftreten werden:

Beatrice Egli

Howard Carpendale

No Angels

Andreas Gabalier

Alexander Klaws

Lord of the Dance Diese Gäste stehen aktuell fest (Stand: 10. November 2025). Weitere Stars könnten im Laufe der Vorbereitungen noch hinzukommen.

Musik, Tanz und Spenden: Das bietet die neue Weihnachtsshow „Die große Weihnachtsshow“ will mehr sein als nur eine Musiksendung. Wie das ZDF mitteilt, wird das Format auch eine karitative Komponente beinhalten. Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Rahmen der Liveshow die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spenden kommen den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor zugute. Damit knüpft die Sendung an den karitativen Gedanken der früheren Formate von Carmen Nebel an.