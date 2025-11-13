Home News TV-News

„Die Rosenheim-Cops“ standen vorm Aus – diese Idee rettete die Kultserie

In letzter Minute

„Die Rosenheim-Cops“ standen vorm Aus – diese Idee rettete die Kultserie

13.11.2025, 10.45 Uhr
von Natasa Unkel
Seit 25 Staffeln begeistert die Serie – doch kaum jemand weiß, wie knapp sie einst vor dem Ende stand. Eine Entscheidung hinter den Kulissen wurde zum Rettungsanker.
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Die Rosenheim-Cops" hatten es nicht immer leicht.  Fotoquelle: ZDF/Christian A. Rieger

Seit über 25 Jahren sind „Die Rosenheim-Cops“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms – doch kaum jemand weiß, wie knapp die Serie 2020 tatsächlich vor dem Ende stand. Inmitten der 25. Staffel geriet der Dauerbrenner plötzlich ins Wanken. Erst eine kreative Idee des damaligen Produzenten Alexander Ollig sorgte dafür, dass die Erfolgsreihe nicht eingestellt wurde und ihrem Publikum erhalten blieb.

Wie die „Rosenheim-Cops“ ihre größte Krise überstanden

Mit dem Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der von Beginn an als Kommissar Korbinian Hofer das Gesicht der Serie prägte, verlor das Team nicht nur eine zentrale Figur, sondern auch einen geschätzten Kollegen. Der Schock war groß – menschlich wie erzählerisch. Für die Zukunft der Serie musste dringend eine Lösung gefunden werden.

Wie Produzent Ollig die „Rosenheim-Cops“ vor dem Aus bewahrte

Karin Thaler, die seit der ersten Folge in der Rolle der Marie Hofer zu sehen ist, blickt im Gespräch mit der „Abendzeitung München“ auf diese schwierige Zeit in der Geschichte der Serie zurück: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen“.

Derzeit beliebt:
>>Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
>>Schockierend: 5000-Euro-Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt!
>>ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
>>Sebastian Lege überrascht mit diesen 5 kuriosen privaten Fakten

Ollig gestaltete „Die Rosenheim-Cops“ über Jahre hinweg entscheidend mit. 2020 entwickelte er sich dann zur Schlüsselfigur in einer heiklen Phase. Er setzte auf Kontinuität ohne radikale Brüche und eine langsame Annäherung an eine neue Erzählperspektive. So sicherte er, was die Fans an der Serie lieben: das vertraute Umfeld, den gewohnten Humor und das typisch gemächliche und inzwischen kultige Ermittlertempo. "Das ist {…} genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit", sagt Schauspielerin Thaler.



Abschied von Marisa Burger: So geht's bei den „Rosenheim-Cops“ weiter

Nun steht der Serie ein weiterer Einschnitt bevor: Urgestein Marisa Burger verlässt „Die Rosenheim-Cops“ in der laufenden Staffel. Das Sekretariat der Ermittler wird künftig von einer Figur übernommen, die den Fans bereits vertraut ist. Und wie es für Karin Thaler weitergeht? Sie selbst denkt nicht an einen Abschied.

Das könnte dich auch interessieren

"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show
Skurrile Posts
"Bares für Rares"
"Deutsches Phänomen": Boris Pistorius ärgert sich im ZDF über schlechten Ruf der Bundeswehr
Verteidigungsminister
ZDF-"Morgenmagazin"
Walter Sittler kehrt zurück: Neuer Bodensee-Krimi im ZDF
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind"
"Der Kommissar und der See - Das fremde Kind"
ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum
"70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin"
70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin
„besseresser“-Duell: Sebastian Lege tritt gegen Meister-Konditor an
"besseresser: Das Duell"
besseresser: Das Duell
„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback
Nach Babypause
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Cynthia Micas über den Dreh im Bremerhaven: "Wir mussten den Dreh abbrechen"
Herausforderungen am Set
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Große Rollen, große Gefühle: Die bewegende Lebensgeschichte von Uschi Glas
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"
Leidenschaft
Heiner Lauterbach
Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
Naturschutzlegende
Grzimek und der Kampf um die Serengeti
Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"
Im Jahr 1995
"James Bond 007 - Goldeneye"
"Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod": Darum geht's im neuen Film mit Bernd Hölscher
Neuer Fall im Zollkrimi
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Trauer um langjährigen ARD-Korrespondenten Jürgen Thebrath
WDR-Journalist
Jürgen Thebrath
Band-Chef verstorben: Jimmy Kimmel weint vor laufender Kamera
Emotionaler Abschied
Jimmy Kimmel
Was wurde aus den Kult-Komikern der 80er-Jahre?
Ikonen
Eddie Murphy
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
Skandal in Reality-Show
Temptation Island VIP
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985
Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.
"South Park" kehrt zu alten Quoten zurück – dank Trump-Satire
Großes Comeback
"South Park"
"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
Gefährliche Dreharbeiten
Verschollen
Für "mehrere Millionen": Bill Kaulitz hat "unbewohnbares" Haus gekauft
Immobilienkauf
Bill Kaulitz
"Mein zweites Ich": Howard Carpendales rührende Liebeserklärung
Emotionale Liebeserklärung
Howard Carpendale
Annette Frier: "Man muss sich der Scham und auch dem Älterwerden zuwenden"
Wechseljahre-Komödie
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage