„Die Rosenheim-Cops“ standen vorm Aus – diese Idee rettete die Kultserie

Seit über 25 Jahren sind „Die Rosenheim-Cops“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms – doch kaum jemand weiß, wie knapp die Serie 2020 tatsächlich vor dem Ende stand. Inmitten der 25. Staffel geriet der Dauerbrenner plötzlich ins Wanken. Erst eine kreative Idee des damaligen Produzenten Alexander Ollig sorgte dafür, dass die Erfolgsreihe nicht eingestellt wurde und ihrem Publikum erhalten blieb.

Wie die „Rosenheim-Cops“ ihre größte Krise überstanden Mit dem Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der von Beginn an als Kommissar Korbinian Hofer das Gesicht der Serie prägte, verlor das Team nicht nur eine zentrale Figur, sondern auch einen geschätzten Kollegen. Der Schock war groß – menschlich wie erzählerisch. Für die Zukunft der Serie musste dringend eine Lösung gefunden werden.

Wie Produzent Ollig die „Rosenheim-Cops“ vor dem Aus bewahrte Karin Thaler, die seit der ersten Folge in der Rolle der Marie Hofer zu sehen ist, blickt im Gespräch mit der „Abendzeitung München“ auf diese schwierige Zeit in der Geschichte der Serie zurück: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen“.

Ollig gestaltete „Die Rosenheim-Cops“ über Jahre hinweg entscheidend mit. 2020 entwickelte er sich dann zur Schlüsselfigur in einer heiklen Phase. Er setzte auf Kontinuität ohne radikale Brüche und eine langsame Annäherung an eine neue Erzählperspektive. So sicherte er, was die Fans an der Serie lieben: das vertraute Umfeld, den gewohnten Humor und das typisch gemächliche und inzwischen kultige Ermittlertempo. "Das ist {…} genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit", sagt Schauspielerin Thaler.