Home News Star-News

Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern

Private Einblicke

Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern

13.11.2025, 09.38 Uhr
von Julian Flimm
Schlagerstar Helene Fischer spricht offen über ihr Leben als Zweifach-Mama – und wie sie Tour und Familie künftig unter einen Hut bringen will.
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden – und spricht bei einem Presseevent in Düsseldorf erstmals über ihren neuen Alltag mit zwei Kindern.

Neues Familienglück: Geburt des zweiten Kindes im August

„Ich bin sehr dankbar für mein momentanes Leben“, sagt die 39-Jährige laut t-online bei einer Pressekonferenz anlässlich ihrer „360-Grad-Show“ im Stadion. Erst im August kam ihr zweites Kind zur Welt.

„Wie jede Mutter muss ich viel mehr organisieren und planen. Ich lasse mir aber mehr Zeit, um alles so gut wie möglich zu schaffen“, erklärt Fischer auf die Frage, wie sie die Balance zwischen Beruf und Privatleben hält.

Derzeit beliebt:
>>"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
>>Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"
>>Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
>>So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert

Begleitung auf Tour noch unklar

Ob ihre Kinder sie zu den Proben begleiten werden, die Anfang 2026 starten, steht noch nicht fest. Helene Fischer sagt dazu: „Das werden wir sehr spontan lösen müssen, wir nehmen es, wie es kommt.“ Auch ihr Partner Thomas Seitel war bisher als Akrobat ein Teil der Shows – ob das so bleiben wird, ist noch nicht bekannt: „Ich will die Vorfreude nicht nehmen, deshalb nichts dazu verraten.“



Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Helene Fischer und Thomas Seitel teilen nicht nur die Bühne, sondern auch ein glückliches Familienleben. Das ist über den Mann an der Seite der Schlagerqueen bekannt.
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

Auch zu möglichen Gästen wurde Helene Fischer auf der Pressekonferenz befragt. Ihre Antwort: Es sei kein durchgängiger Auftritt eines anderen Stars geplant – Duette bei einzelnen Konzerten seien aber nicht ausgeschlossen.

Vorfreude auf das Bühnen-Comeback

Im Juni und Juli 2026 wird sie mit ihrer neuen „360° Stadion Tour“ in deutschen Stadien auftreten. Wie der Name schon verrät, ist eine 360-Grad-Bühne mit einem gigantischen LED-Würfel geplant: „Wir wollen die größte Party feiern, die wir je gefeiert haben“. Laut eigener Aussage ist es für sie das erste Mal, dass sie dieser Art von Bühne auftritt. Es "kribbelt schon in den Fingern im Hinblick auf nächstes Jahr“, so Fischer.

Quelle: t-online.de

Das könnte dich auch interessieren

Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Kein Mann würde dich ablehnen"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht
Helene Fischer kehrt zurück
Helene Fischer
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Keine Schlagerqueen
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch
Ehrliche Doku
Evelyn Burdecki
"Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod": Darum geht's im neuen Film mit Bernd Hölscher
Neuer Fall im Zollkrimi
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Trauer um langjährigen ARD-Korrespondenten Jürgen Thebrath
WDR-Journalist
Jürgen Thebrath
Band-Chef verstorben: Jimmy Kimmel weint vor laufender Kamera
Emotionaler Abschied
Jimmy Kimmel
Was wurde aus den Kult-Komikern der 80er-Jahre?
Ikonen
Eddie Murphy
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Sebastian Lege überrascht mit diesen 5 kuriosen privaten Fakten
TV-Koch im ZDF
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
Skandal in Reality-Show
Temptation Island VIP
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985
Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.
"South Park" kehrt zu alten Quoten zurück – dank Trump-Satire
Großes Comeback
"South Park"
"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
Gefährliche Dreharbeiten
Verschollen
Für "mehrere Millionen": Bill Kaulitz hat "unbewohnbares" Haus gekauft
Immobilienkauf
Bill Kaulitz
"Mein zweites Ich": Howard Carpendales rührende Liebeserklärung
Emotionale Liebeserklärung
Howard Carpendale
Annette Frier: "Man muss sich der Scham und auch dem Älterwerden zuwenden"
Wechseljahre-Komödie
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Der TV-Skandal von 1970: "Das Millionenspiel" und seine erschreckende Aktualität
Was sich lohnt
Das Millionenspiel
Macht es Merz besser als Merkel? Neue RTL-Umfrage liefert überraschend klares Ergebnis
Umfrageergebnisse
Angela Merkel und Friedrich Merz
"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show
Skurrile Posts
"Bares für Rares"
"Deutsches Phänomen": Boris Pistorius ärgert sich im ZDF über schlechten Ruf der Bundeswehr
Verteidigungsminister
ZDF-"Morgenmagazin"
Walter Sittler kehrt zurück: Neuer Bodensee-Krimi im ZDF
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind"
"Der Kommissar und der See - Das fremde Kind"