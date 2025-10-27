Home News TV-News

Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF

Keine Schlagerqueen

Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF

27.10.2025, 11.20 Uhr
von Pamela Haridi
Wegen ihrer Babypause entfällt in diesem Jahr Helene Fischers Weihnachtsshow. Fans wünschen sich einen prominenten Ersatz – doch die Lösung des ZDF sieht anders aus.
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Noch im vergangenen Jahr strahlte das ZDF an Weihnachten die "Helene Fischer Show" aus.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Ein Heiligabend ohne Helene Fischer? Für zahlreiche Fans ist das kaum vorstellbar, schließlich zählt die „Helene Fischer Show“ für viele längst zum Fest wie Kerzenlicht und Christbaumkugeln. Die ZDF-Gala war über Jahre hinweg ein festes Ritual – prall gefüllt mit Glanz, Emotionen und spektakulären Inszenierungen. Doch 2025 müssen die Zuschauer auf genau dieses Highlight verzichten: Im August machte das ZDF offiziell, dass es in diesem Jahr keine neue Ausgabe geben wird.

Helene Fischer legt TV-Show für zweites Baby auf Eis

Der Grund für die Pause könnte schöner kaum sein: Die 41-Jährige hat sich ganz bewusst zurückgezogen. Bereits im Sommer teilte sie auf Instagram mit, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel (40) widmet sich die Sängerin nun voll und ganz ihrem privaten Glück – und hat das Mikrofon vorerst gegen Babyfläschchen eingetauscht.

„Viele von euch haben sicher schon auf die Show gewartet – umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, schrieb sie an ihre Fans. Nach vielen turbulenten Tournee- und Showjahren will die Schlager-Queen Kraft tanken. Es sei ihr gegönnt – schließlich braucht auch die am strahlendsten funkelnde Weihnachtskugel irgendwann mal eine Steckdose zum Aufladen.

Derzeit beliebt:
>>Nach elf Jahren: "Der letzte Bulle" kehrt bei Prime Video zurück
>>Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
>>Tragischer Grund: Darum verlässt Marco Girnth "Soko Leipzig"
>>„Die Bergretter”: Hier wurde die 17. Staffel gedreht!

So ersetzt das ZDF Helene Fischer im Weihnachtsprogramm

Selbstverständlich sorgt das ZDF auf dem Sendeplatz am 25. Dezember für würdigen Ersatz: Statt der gewohnten dreistündigen Gala läuft „Weihnachten im Olymp“, ein romantischer Fernsehfilm mit Marielle Millowitsch (69) und Joachim Król (68) in den Hauptrollen. Die Geschichte verspricht Herzklopfen pur: Kaufhausdirektorin Lale (Millowitsch) streift an Heiligabend allein durch ihr festlich geschmücktes Luxuskaufhaus „Olymp“ – und trifft dort durch einen Zufall ihre Jugendliebe Hans (Król) wieder - 40 Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht zwischen Rolltreppen und Regalen.



Während draußen die Welt festlich glitzert, lodert drinnen das Gefühl von damals wieder auf. Ein Film, wie eine Tasse heißer Kakao mit Zimt – süß, warm und zeitweise ein bisschen klebrig. Übrigens: Wer nicht bis zum 25. Dezember, 20.15 Uhr, warten möchte, kann sich „Weihnachten im Olymp“ bereits ab dem 15. November in der ZDF-Mediathek ansehen.

Helene Fischer fehlt – ZDF zeigt keine Weihnachtsshow

Das ZDF geht mit der Entscheidung für einen Liebesfilm auf Nummer sicher. Herz statt High Heels, Emotion statt Explosion. Etliche Fans hätten sich jedoch eine andere Lösung gewünscht. In den sozialen Netzwerken kursierten schon wilde Theorien: Giovanni Zarrella (47) als Ersatzmoderator, eine Weihnachtsshow mit Beatrice Egli (37) oder gar Florian Silbereisen (44) als singender Weihnachtsmann. Weit gefehlt: Kein Glitzerregen, kein Bühnenballett, keine Duette mit Hape Kerkeling (60) oder Reinhard Mey (82) – nur Millowitsch, Król und ein Kaufhaus. Romantisch? Gewiss. Helene-würdig? Darüber lässt sich streiten.

Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Helene Fischer meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback verlief anders als erwartet.
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

ZDF hält sich bedeckt: Kehrt Helene 2026 zurück?

Für die Fans ist die Weihnachtsflaute nicht ganz neu: Schon 2020 bis 2022 fiel die Show wegen Corona aus. 2023 kehrte Helene mit großem Tamtam zurück – und jetzt ist die nächste Pause beschlossene Sache. Das schmerzt, denn seit 2011 war ihre Show ein Publikumsmagnet mit Stars aus aller Welt und Traumquoten. Vom Zirkus-Act über Pop-Duette bis hin zu Schneeflockenregen auf der Bühne – Helene lieferte stets das volle Weihnachtswunder-Programm. Ob sie 2026 zurückkehrt, ist noch offen. Das ZDF hält sich dazu bedeckt, Fischer selbst spricht von einer „Phase des Sortierens“. Das weckt eher Assoziationen an Babypuder und nicht an Bühnennebel.

Helene verspricht Fans: Jubiläum wird „riesige Party“

Ganz verabschieden will sich Helene aber definitiv nicht. Für 2026 plant sie eine neue Stadiontour zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten“, so die Sängerin. Also keine Sorge, sie kommt wieder. Und wahrscheinlich mit mehr Glitzer und Glamour als je zuvor.

Natürlich könnte man an Heiligabend etwas anderes tun, als auf dem Sofa vor dem Fernseher zu sitzen. Aber ganz ehrlich: Ein Weihnachten ohne ihre Show fühlt sich an wie Kipferl ohne Vanille oder Lametta ohne Kerzenschein. Mit Marielle Millowitsch in „Weihnachten im Olymp“ hat das ZDF ein charmantes Trostpflaster im Angebot. Dennoch wird es für viele wohl erst wieder richtig besinnlich, wenn Helene samt Engelsflügeln und Windmaschine auf die Bühne zurückkehrt.

Das könnte dich auch interessieren

Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Mysteriöser Mord am Bodensee: Was steckt hinter dem Wunschbaum?
"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum"
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
Nora trifft alte Jugendliebe: Drama und Romantik in Inga Lindström
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
12 Jahre im Wald: Marc's beeindruckende Reise
"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald"
Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald
Ein starkes Team wird 100: Nostalgie, Krimi und Berliner Schnauze
"Ein starkes Team – Für immer jung"
Ein starkes Team - Für immer jung
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "Ich wurde stiller, klarer – und sehr, sehr dankbar"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL
Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"
Erste Folge 2026
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Aktionismus
Anna Werner Friedmann
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren
"Die Tricks mit Brot und Brötchen"
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis
"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
ProSieben Thema
„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?
Konventionelle Landwirtschaft
Tatort: Letzte Ernte
Marvel-Knaller & Horror-Hits: Diese DVDs starten im Oktober
DVD-Neuerscheinungen
"The Fantastic Four: First Steps"
Patricia Kelly über Brustkrebs: „Vorsorge rettete mir das Leben“
Awareness-Monat
Patricia Kelly
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
Fastenprediger-Rauswurf
Auf dem Nockherberg
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
„Drei Engel für Charlie“-Ikone Jaclyn Smith feiert 80. Geburtstag
Erfolgreiche Unternehmerin
Jaclyn Smith
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!
Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
Chris Norman wird 75: Was macht der Smokie-Sänger heute?
Musikalische Legende
Chris Norman
Abo nicht nötig: Dieser Streamer überträgt die Bambi-Verleihung 2025 kostenlos
Bambi-Verleihung
Bambi
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
Das sind Deutschlands dienstälteste TV-Ermittlerinnen und -Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"