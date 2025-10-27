Home News TV-News

"Lege kommt auf den Geschmack": Die neue Staffel auf VOX

27.10.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Sebastian Lege startet in eine neue Staffel seiner kulinarischen Forschungsreise und widmet sich in der ersten Folge dem perfekten Chili con Carne. Er deckt die Geheimnisse der beliebten Speise auf.
Sebastian Lege ergründet bei VOX wieder die Geheimnisse von Lieblingsgerichten. Los geht's mit Chili con carne.
Der Fleischeintopf Chili con carne zählt zu den Lieblingsessen der Deutschen.
Nicht jedes Chili con carne muss scharf gewürzt werden. Viele Fans bevorzugen auch süßlichere Varianten.
Sebastian Lege ist ein Genussmensch mit großer Neugierde - und einem weiten Herz.

Sebastian Lege treiben gleich zwei Leidenschaften an: eine schier unstillbare Neugierde und der große Appetit. Auch den fünf neuen Folgen "Lege kommt auf den Geschmack" merkte man natürlich an, dass Food-Experte, der nicht nur bei VOX zu sehen ist, sondern immer wieder auch in ZDF-Diensten steht, wirklich gerne isst. Und er möchte auch wirklich ganz genau wissen, was da jeweils auf dem Teller landet. Bei seinen seinen kulinarischen Forschungsreisen, bei denen er sich gerne auch mal Nahrungsmittel lebensmittelchemisch genau vornimmt, will er erneut populäre Leibspeisen entschlüsseln. In der ersten Folge geht es um das Geheimnis des perfekten Chili con carne.

Dokumentation • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Scharf oder höllisch scharf?

Also hebt Lege wieder viele Topfdeckel und probiert sich durch die gesamte Bandbreite des Fleischeintopfs, der besonders gerne auf Partys gereicht wird. Chili-Varianten gibt es in scharf, höllisch scharf, in würzig, fruchtig oder sogar latent schokoladig. Worauf kommt es genau an, welche Zutat sorgt für den entscheidenden Pfiff?

Um sich weiterzubilden, besucht er ein Spezial-Restaurant, in dem es nur ein Gericht gibt – Chili in ungezählten Ausprägungen. Er besucht eine Chili-Farm in den Niederlanden und lässt sich wissenschaftlich in einer Gendatenbank für Bohnen beraten. Außerdem fängt er Volkes Stimme ein – bei einer großen Umfrage mit über 1.000 Menschen. Thema – eh klar: Chili-con-carne-Präferenzen.

Lege kommt auf den Geschmack – Mo. 27.10. – VOX: 20.15 Uhr

Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Die bekannte Moderatorin Judith Rakers hat in ihrem Podcast von einem schockierenden Identitätsdiebstahl berichtet, der zu einem Betrugsfall führte. Dabei wurden ahnungslose Männer getäuscht und um Geld betrogen. Ein Gespräch über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz und Deepfakes.
Cyberkriminalität
Judith Rakers

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

