Home News TV-News

„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?

Konventionelle Landwirtschaft

„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?

26.10.2025, 22.45 Uhr
von Eric Leimann
Charlotte Lindholm kehrt zurück und ermittelt allein im LKA Hannover. Im "Tatort: Letzte Ernte" dreht sich alles um ein geheimnisvolles Verbrechen bei Apfelbauern.
Tatort: Letzte Ernte
Verführerisch rote Äpfel, wohin man schaut! Im Alten Land ist bald Erntezeit. Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) ermittelt auf dem Biohof von Marlies Feldhusen (Lina Wendel).  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ist zurück aus Göttingen und wieder als Solo-Ermittlerin fürs LKA Hannover aktiv. Ihr erster Einsatz führt sie in die norddeutsche Apfelanbauregion Altes Land. Hier wurde ein Arbeiter von einer Maschine geköpft. Unfall oder doch eher Mord? Immerhin fehlt der Kopf des Opfers ...  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Ermittlungen auf dem Biohof der Feldhusens (von links): Sven Feldhusen (Henning Flüsloh), seine Mutter Marlies Feldhusen (Lina Wendel) sowie Partnerin Frauke (Ronja Herberich) bekommen nach dem Tod ihres Landarbeiters Besuch von Polizist Olaf Gehrke (Ole Fischer).  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Polizist Olaf Gehrke (Ole Fischer) glaubt an die Unfall-Theorie. Ein Fuchs soll den (fehlenden) Kopf des Opfers danach weggeschleift haben. In der Scheune finden sich entsprechende Spuren. Kann Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) dieser Geschichte Glauben schenken?  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Pit Feldhusen (Josef Volmer, links) ist schwer krank. Sein Sohn Sven (Henning Flüsloh) hat nun die Verantwortung für den Familienhof. Doch auch er ist gerade erst nach einer langen Reha zur Arbeit zurückgekehrt.  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Das Ehepaar Feldhusen (Henning Flüsloh und Ronja Herberich) hat auf dem Familienhof wenig zu lachen: schlechte Wirtschaftszahlen, schwer kranker Vater und dann auch noch ein tödlicher Unfall oder Mord - wer soll das alles aushalten?   Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Im LKA Hannover erhält Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, links) Unterstützung von ihrer Kollegin Hanna Elinsdottir (Safak Sengül).  Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder
Tatort: Letzte Ernte
Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) will von Biohof-Inhaberin und Honig-Produzentin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) wissen, was auf dem Hof so hinter den Kulissen läuft.   Fotoquelle: NDR/Christine Schroeder

Am Ende sitzen alle Verdächtigen wie bei Agatha Christie am Tatort versammelt. In einer bäuerlichen Scheune folgen sie der genialen Auflösung von Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler). Davor geht es im "Tatort: Letzte Ernte" auch um die Konkurrenz zwischen Biobauern und konventioneller Landwirtschaft.

Im Krimi sitzt der Altbauer mit Lymphdrüsenkrebs schweigend im Rollstuhl. Man vermutet den schädlichen Einfluss der Pflanzenschutzmittel als Ursache für die Krankheit: "Parkinson ist als Folgeerkrankung anerkannt, Lymphdrüsenkrebs leider nicht", heißt es an einer Stelle des Films. Korrekt oder eine Räuberpistole?

Auch einige Schauspielgesichter kamen einem sehr bekannt vor. Woher kannte man die Bauernfamilie Feldhusen? Und dauert es jetzt wieder anderthalb Jahre, bis Charlotte Lindholm aka Maria Furtwängler zurückkehrt?

Derzeit beliebt:
>>Marvel-Knaller & Horror-Hits: Diese DVDs starten im Oktober
>>Patricia Kelly über Brustkrebs: „Vorsorge rettete mir das Leben“
>>"Tatort: Letzte Ernte": Kritik zum Tatort mit Maria Furtwängler
>>Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!

Wer stahl den Kopf des Opfers im "Tatort: Letzte Ernte"

Im Alten Land bei Hamburg, dem bekannten deutschen Apfelanbaugebiet, wurde ein rumänischer Landarbeiter von einer Erntemaschine geköpft. Der zunächst von Dorfpolizist Olaf Gehrke (Ole Fischer) zum Unfall erklärte Vorfall fand in einer Scheune der Familie Feldhusen statt. Marlies Feldhusen (Lina Wendel) betreibt den Bioapfel-Hof mit Sohn Sven (Henning Flüsloh) und dessen Ehefrau Frauke (Ronja Herberich).



Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Kinder von Stars stehen oft ungewollt im Rampenlicht, sei es durch Drogensucht oder andere Skandale. Tom Hanks, Nicolas Cage und Jackie Chan sind nur einige der betroffenen Promi-Eltern.
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!

Seltsam am Tod des Landarbeiters war nicht nur, dass der Kopf ausgerechnet im falschesten aller Momente unter dem schweren Beil einer Landmaschine weilte. Dazu kam: Jenes abgetrennte Haupt des Opfers war vom Tatort verschwunden. Die Theorie von Polizist Gehrke lautete: Ein Fuchs hat sich den Kopf geholt. In der Scheune fanden sich Fußspuren des Tieres. Eine Theorie, die der vom LKA Hannover geschickten Ermittlerin Lindholm eher spanisch denn norddeutsch vorkam ...

Ihr 32. Fall: Ein echter Retro-Krimi mit Charlotte Lindholm

Nach fünf Jahren mit dem Duo Florence Kasumba und Furtwängler in Göttingen, bei dem sich nie eine echte Chemie zwischen den beiden Frauen einstellte, ist der NDR zum alten Konzept der Soloermittlerin Lindholm zurückgekehrt. Vom LKA Hannover wird sie für jeden neuen Fall in die Weiten des norddeutschen Flächenlandes geschickt.

Tatsächlich erinnert der "Tatort: Letzte Ernte" (Buch: Benedikt Röskau, Stefan Dähnert, Johannes Naber) in vielen Punkten an "Tatort: Lastrumer Mischung", den allerersten Fall von Lindholm aus dem Jahr 2002. Damals, vor 23 Jahren, wurde eine scharfsinnig selbstbewusste – und damals junge – Kommissarin aufs Land geschickt, um dort zu ermitteln.

Dabei traf sie auf eine dörfliche Gemeinschaft, die es zu entschlüsseln galt. Zu dieser Idee kehrt Lindholms 32. Fall nun zurück. "Letzte Ernte" ist nicht nur in Sachen Kriminalfall und klassische Erzählform, sondern auch innerhalb der Lindholm-Historie ein echter Retro-Krimi.

Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Die bekannte Moderatorin Judith Rakers hat in ihrem Podcast von einem schockierenden Identitätsdiebstahl berichtet, der zu einem Betrugsfall führte. Dabei wurden ahnungslose Männer getäuscht und um Geld betrogen. Ein Gespräch über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz und Deepfakes.
Cyberkriminalität
Judith Rakers

Wie schädlich ist konventionelle Landwirtschaft wirklich?

Altbauer Feldhusen leidet unter Lymphdrüsenkrebs. Man vermutet den schädlichen Einfluss der Pflanzenschutzmittel als Ursache für die Krankheit. Die Feldhusens haben erst vor fünf Jahren auf Bio umgestellt. "Parkinson ist als Folgeerkrankung anerkannt, Lymphdrüsenkrebs leider nicht", heißt es an einer Stelle im Film. Tatsächlich bestätigte der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten (ÄSVB) beim Bundesarbeitsministerium nach Auswertung zahlreicher Studien, dass ein häufiger Kontakt mit Pestiziden das Risiko, an Parkinson zu erkranken, etwa verdoppelt.

Besonders betroffen sind Beschäftigte in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau, die Pflanzenschutzmittel regelmäßig und über Jahre hinweg beruflich einsetzen. Neben dem klassischen Zelltod im Gehirn wirken Pestizide über verschiedene Mechanismen, beispielsweise durch oxidativen Stress, auf das Nervensystem. Bei Krebs – unter Verdacht stehen tatsächlich oft Fälle von Prostatakrebs oder Lymphome, die auf den beruflichen Umgang mit Pestiziden zurückzuführen sein könnten – liegt die Anerkennung von Berufskrankheiten deutlich enger gefasst. Sie betrifft vor allem einzelne Krebsarten nach Kontakt mit klar definierten Stoffen wie zum Beispiel bestimmten Pestiziden.

Aus diesen Produktionen sind die Schauspieler bekannt

Auch, wenn Lindholm im Alten Land auf sich alleine gestellt ist: Ab und zu telefoniert sie mit einer jüngeren Kollegin in Hannover. Jene Hanna Elinsdottir wird von Safak Sengül gespielt. Die 31-jährige Mainzerin kennen Apple TV-Abonnenten aus der gerade mit dem deutschen Fernsehpreis prämierten Berliner Klinikserie "KRANK Berlin", in der sie eine junge Ärztin verkörpert. Die beeindruckende Koproduktion von Apple und dem ZDF wird wohl im ersten Halbjahr 2026 im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.

Auch Altbäuerin Feldhusen ist ein oft gesehenes Gesicht vor der Kamera. Sie wird von der Ostberliner Schauspiellegende Lina Wendel gespielt, die man seit 2015 aus der ZDF-Krimireihe "Die Füchsin" kennt. Auch deren von Henning Flüsloh verkörperten Filmsohn hat man vor kurzem in einer großen Hauptrolle gesehen: Der 33-jährige Schauspieler verkörperte den Terroristen Andreas Baader im Dokudrama "Stammheim – Zeit des Terrors". Es lief im Mai 2025 zum 50. Jahrestag des RAF-Prozessbeginns im Ersten.

"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Seit über 40 Jahren begeistert "Das Traumschiff" – und 2025 erwarten uns noch zwei weitere Episoden: Das wissen wir über die Filme.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Wann ist der nächste Fall von Charlotte Lindholm zu sehen?

Wann der nächste Lindholm-Fall gezeigt wird, ist noch unklar – aber es wird irgendwann 2026 sein. Seit 5. August 2025 ist der Film im Kasten und hört auf den Arbeitstitel "Tatort: Schützenfest". Worum geht es? An einem See bei Hannover wird die 37-jährige Anja Kunze gefunden. Kurz vor ihrem Tod hat sie einen rätselhaften Anruf bei der Polizei getätigt, der abrupt abbrach und die Polizei vor einige Fragen stellt. Lindholm muss mehrere Ermittlungsstränge verfolgen: Anja Kunzes Mörder finden und herausfinden, vor welcher Tat sie die Polizei warnen wollte.

Der neue Lindholm-Fall stammt vom vielfach prämierten und immer für "etwas Besonderes" guten Kreativduo Daniel Nocke (Buch) und Stefan Krohmer (Regie). Sie hatten bereits den "Tatort: Die Rache an der Welt" (2022) in Göttingen verantwortet. Auch der Episodenrollen-Cast des Krimis ist sehr prominent. Mit dabei sind: Volker Bruch ("Babylon Berlin"), Jungstar Luise von Stein ("Die Kaiserin", "Intimate"), Jakob Diehl ("Das zweite Attentat") und Angelina Häntsch ("German Crime Story: Gefesselt").

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Das sind Deutschlands dienstälteste TV-Ermittlerinnen und -Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
Ein starkes Team wird 100: Nostalgie, Krimi und Berliner Schnauze
"Ein starkes Team – Für immer jung"
Ein starkes Team - Für immer jung
Geiseldrama und Humor: Das ist der Krimi im Ersten
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht"
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Spannung in Köpenick: Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur
"Jenseits der Spree"
Jenseits der Spree
"Die Rosenheim-Cops" standen kurz vorm Aus: Das rettete die Serie!
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
"Polizeiruf 110: Tu es!": Wie war der düstere ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau?
Krimi-Kritik
Polizeiruf 110: Tu es!
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
"Weiss & Morales": Lohnt sich die deutsch-spanische Krimiserie im ZDF?
Internationale Ermittlungen
Weiss & Morales
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
Fastenprediger-Rauswurf
Auf dem Nockherberg
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
„Drei Engel für Charlie“-Ikone Jaclyn Smith feiert 80. Geburtstag
Erfolgreiche Unternehmerin
Jaclyn Smith
Nora trifft alte Jugendliebe: Drama und Romantik in Inga Lindström
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
12 Jahre im Wald: Marc's beeindruckende Reise
"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald"
Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald
Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!
Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
Chris Norman wird 75: Was macht der Smokie-Sänger heute?
Musikalische Legende
Chris Norman
Abo nicht nötig: Dieser Streamer überträgt die Bambi-Verleihung 2025 kostenlos
Bambi-Verleihung
Bambi
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Freddie Mercury und Co.: Glitzer, Glamour und Geschlechteridentitäten
"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz"
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb er sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "Ich wurde stiller, klarer – und sehr, sehr dankbar"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Historischer Moment: König Charles im Vatikan
Historischer Staatsbesuch
König Charles III.
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL