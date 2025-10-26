"Hensslers Dreamteam": So wird die neue VOX-Show von Steffen Henssler

Eigentlich ist Steffen Henssler ja ein typischer Einzelkämpfer, ausgezeichnet mit guten Instinkten, einem hohen Maß an Schlagfertigkeit und Unterhaltungsgeschick. Doch in der neuen Sonntagsreihe "Hensslers Dreamteam" muss er auch seinen Mannschaftsgeist unter Beweis stellen – und sein großes Ego ein wenig hintanstellen sowie das aufbrausende Temperament mäßigen. Immerhin tritt der Star-Koch für die vier zunächst bei VOX eingeplanten Folgen im Kollegenkreis an: Er muss zusammen mit Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl eine Team-Strategie entwickeln.

Hensslers Dreamteam Show • 26.10.2025 • 20:15 Uhr

Wo sich Kochaufgaben und Quizfragen mischen Gemeinsam geht es am Herd um – selbstverständlich – eine neue Form von Wettkampf. Das "Dreamteam" tritt gegen andere prominent zusammengestellte Küchenhelden-Formationen an. Ausgetragen werden verschiedene Koch-, aber auch Quizrunden, wie man das sonst auch vom Sonntagabendklassiker "Grill den Henssler" kennt. Ziel ist es diesmal, durch gute Vorleistungen wertvolle Zeit zu erspielen, die den Teams dann im Kochfinale entsprechend fehlen oder zugute kommen wird.

Bei seinem Erfolgsformat "Grill den Henssler", das meist verlässlich über dem VOX-Senderschnitt liegt und in der Spitze bereits deutlich über 2,6 Millionen "Gesamtzuschauer" anlockte, gab es zuletzt einen prominenten Abgang: Der langjährige Chef-Juror Reiner "Calli" Calmund, der es sich in den Sendungen oft gut schmecken ließ, zog sich unter großer Anteilnahme der Fangemeinde zurück.

