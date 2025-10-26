Home News TV-News

"Hensslers Dreamteam": So wird die neue VOX-Show von Steffen Henssler

26.10.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
Steffen Henssler wagt sich bei VOX mit "Hensslers Dreamteam" in ein neues Primetime-Format. An seiner Seite: Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl. Zusammen treten sie gegen andere Küchenhelden an und müssen nicht nur am Herd, sondern auch in Quizrunden überzeugen.
Stehen gemeinsam am Herd (von links): Ralf Zacherl, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs.  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich
Steffen Henssler muss in der neuen Showreihe Teamgeist entwickeln.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Alexander Koerner
Güngörmüs
Starkoch Ali Güngörmüs wagte sich auch schon aufs "Let's Dance"-Parkett.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Justin Sammer
Steffen Henssler nimmt das Leben sportlich - und er verliert nicht gern.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Alexander Koerner
Ralf Zacherl stellt sich einem neuen Wettkampf.  Fotoquelle: 2010 Getty Images/Sean Gallup

Eigentlich ist Steffen Henssler ja ein typischer Einzelkämpfer, ausgezeichnet mit guten Instinkten, einem hohen Maß an Schlagfertigkeit und Unterhaltungsgeschick. Doch in der neuen Sonntagsreihe "Hensslers Dreamteam" muss er auch seinen Mannschaftsgeist unter Beweis stellen – und sein großes Ego ein wenig hintanstellen sowie das aufbrausende Temperament mäßigen. Immerhin tritt der Star-Koch für die vier zunächst bei VOX eingeplanten Folgen im Kollegenkreis an: Er muss zusammen mit Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl eine Team-Strategie entwickeln.

VOX
Show • 26.10.2025 • 20:15 Uhr

Wo sich Kochaufgaben und Quizfragen mischen

Gemeinsam geht es am Herd um – selbstverständlich – eine neue Form von Wettkampf. Das "Dreamteam" tritt gegen andere prominent zusammengestellte Küchenhelden-Formationen an. Ausgetragen werden verschiedene Koch-, aber auch Quizrunden, wie man das sonst auch vom Sonntagabendklassiker "Grill den Henssler" kennt. Ziel ist es diesmal, durch gute Vorleistungen wertvolle Zeit zu erspielen, die den Teams dann im Kochfinale entsprechend fehlen oder zugute kommen wird.

Bei seinem Erfolgsformat "Grill den Henssler", das meist verlässlich über dem VOX-Senderschnitt liegt und in der Spitze bereits deutlich über 2,6 Millionen "Gesamtzuschauer" anlockte, gab es zuletzt einen prominenten Abgang: Der langjährige Chef-Juror Reiner "Calli" Calmund, der es sich in den Sendungen oft gut schmecken ließ, zog sich unter großer Anteilnahme der Fangemeinde zurück.

Hensslers Dreamteam – So. 26.10. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Grill den Henssler" finden Sie hier

