"Schattenseite": Die ARD-Serie über die Gefahren des Internets mit Samirah Breuer

"Schattenseite"

Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt

26.10.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Die neue ARD-Serie "Schattenseite" beleuchtet die Gefahren der digitalen Welt und zeigt, wie schnell Vertrauen und Freundschaften in Gefahr geraten können. Basierend auf dem Roman von Jonas Ems, bringt die Serie brisante Geheimnisse ans Licht und stellt das Leben von Jugendlichen auf den Kopf.
Schattenseite
In der neuen ARD-Serie "Schattenseite" zieht Nola (Samirah Breuer) in eine neue Stadt. Ihr Start wird nicht einfach.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Jeder trägt dunkle Geheimnisse in sich, und die "Schattenseite" droht, sie mit jedem Klick ans Licht zu bringen. Wer wird als Nächstes zerstört? Die neue ARD-Serie ist bereits ab Freitag, 17. Oktober, in der ARD Mediathek verfügbar.   Fotoquelle: ARD Degeto/HR/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Das Geheimnis von Patricia (Tanya Nguyen) sorgt für einige Schockreaktionen. Werden noch weitere Geheimnisse von ihr enthüllt?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Jonas Ems, Drehbuchautor und Verfasser der Romanvorlage zur Serie "Schattenseite", übernimmt eine Rolle in der ARD-Produktion.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Wer gibt die Geheimnisse der Schüler preis? Viele vermuten, dass Corvin (Florian Geißelmann) hinter der "Schattenseite" steckt.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Selbst Lehrerin Diana (Franziska von Harsdorf) ist in die Geheimnisse ihrer Schüler verwickelt.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Für die 18-jährige Nola (Samirah Breuer) beginnt an einer fremden Schule ein neuer Lebensabschnitt. Doch der Start fällt ihr alles andere als leicht.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Auch die Polizei geht dem Urheber der "Schattenseite" nach. Die Schüler müssen nun aussagen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Simon (Ludger Böckelmann) ist verzweifelt. Werden seine Geheimnisse preisgegeben?  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Simon (Ludger Bökelmann, links) zeigt seinem Vater Rainer (Christian Erdmann), was die "Schattenseite" alles weiß.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Nola (Samirah Breuer) muss wählen: Folgt sie den dunklen Anweisungen der "Schattenseite", oder verfolgt sie die Spur zu dem geheimnisvollen Drahtzieher dahinter?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Flávio (Marven Gabriel Suarez-Brinkert) trägt ein schwerwiegendes Geheimnis mit sich. Sollte die "Schattenseite" es preisgeben, steht seine Zukunft auf dem Spiel.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg
Schattenseite
Nola (Samirah Breuer) kämpft mit Panikattacken. Jetzt muss sie herausfinden, wer die Geheimnisse der Schüler preisgibt und dabei sich selbst schützen.  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg,

Welche Risiken lauern im Internet? Die neue ARD-Thriller-Serie "Schattenseite" beleuchtet, welchen Gefahren wir in der digitalen Welt begegnen können. Autor Jonas Ems, der die Romanvorlage zur Serie geschrieben hat, möchte damit eine klare Botschaft vermitteln.

ARD
Schattenseite
Young-Adult-Thriller-Serie • 26.10.2025 • 21:45 Uhr

Das Internet birgt Risiken. Und die sind zum Großteil kein Geheimnis mehr. Die sechsteilige Young-Adult-Thriller-Serie "Schattenseite" taucht tief in die dunklen Seiten der digitalen Welt ein. Die ARD-Serie zeigt, wie das Netz und verborgene Geheimnisse das Leben von Jugendlichen zerstören können und wie schnell Vertrauen, Freundschaft und Sicherheit in Gefahr geraten. "Schattenseite" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jonas Ems, der gemeinsam mit Hanna Hribar das Drehbuch entwickelte. Produziert wurde die Serie von der Dreamtool Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film, des Hessischen Rundfunks und funk für die ARD Mediathek. Regie führten Özgür Yildrim und Alison Kuhn.

Im Mittelpunkt steht die 18-jährige Nola (Samirah Breuer), für die ein neuer Lebensabschnitt an einer fremden Schule beginnt. Doch der Start ist alles andere als einfach. Sie kämpft gegen Panikattacken, während sie versucht, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Bereits ihr erster Schultag wird von einem erschütternden Ereignis überschattet: Die gesamte Schule nimmt an der Trauerfeier für Linus teil, einen Mitschüler, der kürzlich ums Leben gekommen ist. Gerade als die Schüler still werden, um dem Verstorbenen zu gedenken, bricht das Unheil herein: Die "Schattenseite" meldet sich auf ihren Handys. Sie droht, intime Geheimnisse preiszugeben.

Wer steckt hinter der "Schattenseite"?

Die Regeln sind klar und furchteinflößend: Jede Interaktion, jeder Klick, bringt ein Geheimnis ans Licht. Intime, erschütternde Geheimnisse der Schülerinnen und Schüler, die zuvor verborgen waren, werden öffentlich. Die Spannung steigt, als die Schüler erkennen, dass die Enthüllungen nicht zufällig sind. Die "Schattenseite" trifft jeden, der klickt, und das Netz aus Angst und Misstrauen beginnt sich unaufhaltsam zu spinnen.

Wer aber steckt hinter den Machenschaften? Verdacht fällt schnell auf Corvin (Florian Geißelmann), Linus' besten Freund. Nola freundet sich mit ihm an, doch ihre Loyalität wird auf die Probe gestellt. Vertrauen wird zu einem Risiko, und schon bald ist nicht mehr entscheidend, wer hinter der "Schattenseite" steckt – sondern wessen Geheimnis als nächstes gelüftet wird. Auch die Mitschüler Simon (Ludger Bökelmann), Flavio (Marven Gabriel Suarez-Brinkert), Patricia (Tanya Nguyen) und Nathan (Filip Schnack) verbergen dunkle Geheimnisse, die bei ihrer Enthüllung alles verändern könnten. Die Serie zeigt, wie leicht Unwissenheit, Gerüchte und digitale Machtspiele das Leben junger Menschen zerstören können.

"Vielen ist gar nicht bewusst, welche Informationen sie von sich preisgeben"

Neben dem packenden Thriller-Plot behandelt die Geschichte auch sensible Themen wie Mobbing, Suizid und Bulimie. Jonas Ems, Autor und Content Creator, beleuchtet in Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau die Gefahren digitaler Kommunikation und spricht über die Verantwortung, die Jugendliche im Umgang mit dem Netz tragen müssen. "Als ich das Buch 2019 schrieb, hatte ich das Gefühl, dass es kaum Stoffe gab, die sich mit der neuen Gefahr im digitalen Raum auseinandersetzen", erinnert sich der 28-Jährige.

"Vielen ist gar nicht bewusst, welche Informationen sie von sich preisgeben – sei es durch Bilder, Videos oder Browserverläufe. Überall, wo wir uns im Internet anmelden, hinterlassen wir Spuren. Eine zentrale Frage beim Schreiben meines Buches war für mich: Was passiert, wenn alle Geheimnisse auf meinem Smartphone gehackt werden? Ich wollte dieses Thema bewusst in die Lebenswelt von Jugendlichen verweben." Dass die Gefahr im Netz in den vergangenen Jahren zugenommen hat, weiß auch Jonas Ems: "Mittlerweile sind fast alle, auch Eltern und Großeltern, im digitalen Raum aktiv und legen Social-Media-Accounts an. Gleichzeitig wissen viele nicht, wie man sich sicher im Internet bewegt. Dadurch steigt das Risiko erheblich."

Die ersten beiden Folgen zeigt das Erste am Abend ab 21.45 Uhr hintereinander. Nach einer Unterbrechung durch "Tagesthemen" und "ttt – titel thesen temperamente" geht es ab 0.00 Uhr weiter mit den übrigen vier Folgen. Die ungewöhnliche Programmierung macht denn auch deultich, dass die ARD vor allem auf die Nutzung der Mediathek setzt. Hier ist "Schattenseite" ab Freitag, 17. Oktober, abrufbar.

Schattenseite – So. 26.10. – ARD: 21.45 Uhr

