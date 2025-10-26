"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald": Die Reportage über Marc Freuke

Rund ein Drittel der Fläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Viele verbinden ihn mit Geschichten, Mythen oder den entspannten Spaziergängen am Sonntag. Doch der Wald kann weit mehr sein: ein Ort der Heilung. Die Reportage "Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald" erforscht, welche Bedeutung der Wald für uns Menschen hat und wie er helfen kann, zu sich selbst zu finden oder sogar Trauer zu verarbeiten. Moderiert wird die Sendung von Leon Windscheid.

Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald Reportage • 26.10.2025 • 17:15 Uhr

Was für die meisten kaum vorstellbar ist, ist für Marc Freukes Alltag: das Leben im Wald. Seit zwölf Jahren lebt er im Odenwald. Psychologe Leon Windscheid begleitet ihn und hinterfragt seine Entscheidung. Marc zog sich in den Wald zurück, um Depressionen und Burnout zu überwinden – und fand dort die Unterstützung, die er sonst vergeblich gesucht hatte. Auch Naturfotografin Ulla Lohmann sucht im Wald Kraft. Nach dem Suizid ihres Vaters fand sie zwischen den Bäumen Antworten und bis heute Ruhe und Energie.

Wie beeinflusst die Natur das Gehirn Die auf mehreren Ebenen überaus erkenntnisreiche Mischung aus Doku und Reportage gibt auch Expertinnen und Experten eine Stimme: Umweltmedizinerin Dr. Daniela Haluza aus Wien erklärt, warum der Wald ein fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung sein sollte. Studien zeigen, dass bereits 15 bis 20 Minuten im Wald positive Effekte auf Körper und Geist haben.

Prof. Dr. Simone Kühn, Leiterin des Forschungsbereichs Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, verdeutlicht, wie sich Aufenthalte zwischen Bäumen auf das Gehirn auswirken können. In einer zunehmend urbanisierten Welt wird so deutlich, welche Bedeutung die Natur für unsere Gesundheit hat. Bereits ab Montag, 6. Oktober, ist der sehenswerte Beitrag im ZDF-Streaming verfügbar.

Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald – So. 26.10. – ZDF: 17.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!