"Schule am Meer – Unter einem Dach": Kritik zur Komödie mit Anja Kling und Oliver Mommsen

"Schule am Meer – Unter einem Dach"

Kling und Mommsen als chaotisches Duo

24.10.2025, 08.56 Uhr
von Susanne Bald
Anja Kling und Oliver Mommsen kehren in der ARD-Reihe "Schule am Meer" zurück. Die Beziehung ihrer Charaktere erreicht in drei neuen Filmen eine neue Dimension. Mit viel Wortwitz und Spannung treten sie in einem chaotischen Dreieck miteinander in Aktion.
Eigentlich hat Erik (Oliver Mommsen) die Trillerpfeife von seiner Mutter bekommen, damit er im Notfall nach ihr pfeifen kann. Wie er und Katharina (Anja Kling) feststellen, eignet sich die Pfeife aber auch gut, um die Schüler unter Kontrolle zu halten.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Jörg Müller
Frau Nielsen (Cornelia Dörr) ist im Dauerstress, privat wie beruflich. Darunter muss auch ihre kleine Tochter Tilly leiden, die sich beim Kindergartenpraktikanten Jannes (Noah Kraus) sehr wohlfühlt. Der Umgang mit dem Berufsschüler missfällt der Mutter allerdings.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Jannes (Noah Kraus) fällt in der Berufsschule immer wieder negativ auf, dabei gefällt ihm das Praktikum im Kindergarten doch so gut. Weshalb also steht er sich selbst im Weg - oder steckt mehr dahinter? Besonders zur fünfjährigen Tilly (Paula Sannmann) hat der junge Mann ein enges Band geknüpft.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Jörg Müller
Katharina (Anja Kling) und ihr Mann Bent (Carsten Bjørnlund) sind ein eingespieltes Team. Das zeigt sich auch, als sie seine Hilfe braucht, als Erik verlangt, geduscht zu werden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Ein paar Gläser Schnaps, und schon werden aus skeptischen Bekannten dicke Freunde? Katharinas Mann Bent (Carsten Bjørnlund, links) und Erik (Oliver Mommsen) haben beide viel für die Schulleiterin übrig.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Das passiert, wenn alle immer nur aufs Handy schauen. Katharina (Anja Kling) hat ihren Gastdozenten und alten Freund - oder Feind - Erik (Oliver Mommsen) mit dem Auto angefahren.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Sonst versorgt Eriks Mutter (Monika Lennartz) ihren Sohn ja immer gerne, aber just einen Tag nach seinem Unfall fliegt sie nach Marokko.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Mitgefangen, mitgehangen: Nachdem Katharina (Anja Kling) Erik (Oliver Mommsen) angefahren hat und er vorübergehend im Rollstuhl sitzt, muss sie sich wohl oder übel um ihn kümmern.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Eigentlich ist Erik (Oliver Mommsen, links) Foodblogger und Youtube-Star. In der "Schule am Meer" bildet er Schüler im Kochen und allem rund um Ernährung aus.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Jörg Müller

Manchmal stellen Fernsehsender ihr Publikum wirklich auf eine Geduldsprobe. Im Mai 2022 startete das Erste die an der Flensburger Förde gedrehte Reihe "Schule am Meer". Fast eineinhalb Jahre später folgte Teil zwei. Nun, nach weiteren zwei Jahren, geht es weiter. Immerhin diesmal gleich mit drei Filmen an drei aufeinanderfolgenden Freitagen zur Primetime sowie vorab in der Mediathek.

"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Filmreihe • 24.10.2025 • 20:15 Uhr

Worum geht's gleich nochmal? Die ordnungsliebende Berufsschulleiterin Katharina (Anja Kling) muss auf Druck von oben den Foodblogger und Youtube-Star mit Laissez-faire-Attitüde Erik Olsen (Oliver Mommsen) als Gastdozenten einstellen. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit und sind wie Katz und Maus. Eine Romanze wäre in dieser Art Format naheliegend – doch Katharina ist mit dem Dänen Bent (Carsten Bjørnlund) allem Anschein nach glücklich verheiratet.

Im dritten Film "Unter einem Dach" (Regie Miguel Alexandre, Buch: Maria Hilbert) rückt diese Dreieckskonstellation nun stärker in den Fokus. Katharina fährt Erik mit dem Wagen versehentlich vom Fahrrad. Die Folge: eingegipste Gliedmaße und ein Rollstuhl. Erik braucht eine Vollzeitpflege. Nur: Seine Mutter (Monika Lennartz) fliegt gerade jetzt in den Urlaub und schiebt die Aufgabe an Katharina ab: "Du hast ihn überfahren und du kümmerst dich um ihn, ganz einfach!"

Ehemann Bent nimmt es gelassen: "Erik und du unter einem Dach – ihr werdet euch sowas von die Köpfe einschlagen", feixt er. Bald muss allerdings auch er ran, denn duschen will Katharina Erik nun wirklich nicht. Später landen alle drei an der großzügig ausgestatteten Hausbar von Eriks Mutter – und Bent erfährt von Erik etwas über dessen frühere Beziehung zu Katharina, das ihn dann doch ins Grübeln bringt.

"Schule am Meer": extra für Kling und Mommsen geschrieben

Ganz ohne schulische Turbulenzen geht es natürlich auch diesmal nicht. Der Schüler Jannes (Noah Kraus) liebt sein Praktikum im Kindergarten – und die Kinder, allen voran Tilly, lieben ihn. Doch in der Schule schwänzt er Prüfungen und fälscht Atteste. Warum nur? Als er mit Tillys Mutter (Cornelia Dörr) aneinandergerät, fordert diese seinen Rauswurf. Nun ist es an Katharina und Erik, die Wogen am Meer zu glätten.

"Wir haben ein bisschen am Format geschraubt und die Sachen, die gut gefallen haben, mehr in den Vordergrund gebracht", erklärt Hauptdarsteller Oliver Mommsen in der "Webtalkshow" zu den neuen Filmen. Und er verrät, dass die Reihe extra für ihn und Anja Kling entwickelt worden sei. Die Produzentin Sabine Timmermann habe das Potenzial der beiden als unterhaltsame Streithähne in ihrem gemeinsamen Film "Aus Haut und Knochen" erkannt. So sei die Idee geboren, das Paar als "Prinzip Chaos" und "Prinzip Ordnung" mit viel Wortwitz aufeinanderprallen zu lassen. "Im schönsten Falle wie bei Spencer Tracy und Katharine Hepburn", lacht Mommsen – "man muss die Latte ja hochlegen!"

Am Freitag, 31. Oktober, folgt der Film "Elternfreuden", die Woche darauf lauter der Titel "Küssen verboten".

"Schule am Meer – Unter einem Dach" – Fr. 24.10. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

