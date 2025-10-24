"Schule am Meer – Unter einem Dach": Kritik zur Komödie mit Anja Kling und Oliver Mommsen

Manchmal stellen Fernsehsender ihr Publikum wirklich auf eine Geduldsprobe. Im Mai 2022 startete das Erste die an der Flensburger Förde gedrehte Reihe "Schule am Meer". Fast eineinhalb Jahre später folgte Teil zwei. Nun, nach weiteren zwei Jahren, geht es weiter. Immerhin diesmal gleich mit drei Filmen an drei aufeinanderfolgenden Freitagen zur Primetime sowie vorab in der Mediathek.

"Schule am Meer – Unter einem Dach" Filmreihe • 24.10.2025 • 20:15 Uhr

Worum geht's gleich nochmal? Die ordnungsliebende Berufsschulleiterin Katharina (Anja Kling) muss auf Druck von oben den Foodblogger und Youtube-Star mit Laissez-faire-Attitüde Erik Olsen (Oliver Mommsen) als Gastdozenten einstellen. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit und sind wie Katz und Maus. Eine Romanze wäre in dieser Art Format naheliegend – doch Katharina ist mit dem Dänen Bent (Carsten Bjørnlund) allem Anschein nach glücklich verheiratet.

Im dritten Film "Unter einem Dach" (Regie Miguel Alexandre, Buch: Maria Hilbert) rückt diese Dreieckskonstellation nun stärker in den Fokus. Katharina fährt Erik mit dem Wagen versehentlich vom Fahrrad. Die Folge: eingegipste Gliedmaße und ein Rollstuhl. Erik braucht eine Vollzeitpflege. Nur: Seine Mutter (Monika Lennartz) fliegt gerade jetzt in den Urlaub und schiebt die Aufgabe an Katharina ab: "Du hast ihn überfahren und du kümmerst dich um ihn, ganz einfach!"

Ehemann Bent nimmt es gelassen: "Erik und du unter einem Dach – ihr werdet euch sowas von die Köpfe einschlagen", feixt er. Bald muss allerdings auch er ran, denn duschen will Katharina Erik nun wirklich nicht. Später landen alle drei an der großzügig ausgestatteten Hausbar von Eriks Mutter – und Bent erfährt von Erik etwas über dessen frühere Beziehung zu Katharina, das ihn dann doch ins Grübeln bringt.

"Schule am Meer": extra für Kling und Mommsen geschrieben Ganz ohne schulische Turbulenzen geht es natürlich auch diesmal nicht. Der Schüler Jannes (Noah Kraus) liebt sein Praktikum im Kindergarten – und die Kinder, allen voran Tilly, lieben ihn. Doch in der Schule schwänzt er Prüfungen und fälscht Atteste. Warum nur? Als er mit Tillys Mutter (Cornelia Dörr) aneinandergerät, fordert diese seinen Rauswurf. Nun ist es an Katharina und Erik, die Wogen am Meer zu glätten.

"Wir haben ein bisschen am Format geschraubt und die Sachen, die gut gefallen haben, mehr in den Vordergrund gebracht", erklärt Hauptdarsteller Oliver Mommsen in der "Webtalkshow" zu den neuen Filmen. Und er verrät, dass die Reihe extra für ihn und Anja Kling entwickelt worden sei. Die Produzentin Sabine Timmermann habe das Potenzial der beiden als unterhaltsame Streithähne in ihrem gemeinsamen Film "Aus Haut und Knochen" erkannt. So sei die Idee geboren, das Paar als "Prinzip Chaos" und "Prinzip Ordnung" mit viel Wortwitz aufeinanderprallen zu lassen. "Im schönsten Falle wie bei Spencer Tracy und Katharine Hepburn", lacht Mommsen – "man muss die Latte ja hochlegen!"

Am Freitag, 31. Oktober, folgt der Film "Elternfreuden", die Woche darauf lauter der Titel "Küssen verboten".

"Schule am Meer – Unter einem Dach" – Fr. 24.10. – ARD: 20.15 Uhr

