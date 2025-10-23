Home News TV-News

Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen

ARTE

Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen

23.10.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Die ARTE-Serie "The Deal" inszeniert die Genfer Atomverhandlungen 2015 als spannenden Politthriller. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Delegationsleiterin Alexandra Weiss.
The Deal
Im Mittelpunkt der politischen Thrillerserie "The Deal" nach wahren Begebenheiten rund um die "Genfer Gespräche" 2015 zwischen dem Iran und der Staatengemeinschaft steht Delegationsleiterin Alexandra Weiss (Veerle Baetens), die das Treffen organisiert.   Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
Die Amerikaner Cindy Cohen (Juliet Stevenson) und Andrew Porter (Sam Crane) sind erstaunt von Irans Forderungen.  Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
Die "Genfer Gespräche" können beginnen mit (von links) Chinas Botschafter Zou (Aaron Wan), US-Staatssekretärin Cindy Cohen (Juliet Stevenson), EU-Repräsentantin Margaret Davies (Fenella Woolgar), Irans Außenminister Moshem Mahdavi (Anthony Azizi) und Russlands Botschafter Andrei Markov (Miglen Mirtchev).   Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
Der iranische Außenminister Mohsem Mahdavi (Anthony Azizi, links) kennt Diplomatin Alexandra Weiss (Veerle Baetens) bereits aus deren Botschaft im Iran.  Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
Delegationsleiterin Alexandra Weiss (Veerle Baetens) bittet ihren Kollegen Olivier Dayer (Max Hubacher), ein heimliches Treffen mit dem iranischen Ingenieur zu arrangieren.  Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
Trotz strenger Bewachung einen Leibwächter sucht Alexandra Weiss (Veerle Baetens) einen Moment, um mit Ingenieur Payam Sanjabi (Arash Marandi, rechts) allein zu sprechen.  Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision
The Deal
US-Staatssekretärin Cindy Cohen (Juliet Stevenson) will Frieden, hat aber auch Probleme mit ihrer kranken Mutter daheim.   Fotoquelle: © Les Films Pelléas/Bande à Part Films/Gaumont Télévision

Als vor kurzem Donald Trumps USA iranische Atomanlagen bombardierten, war er wieder in aller Munde: der Streit ums iranische Atomprogramm, mit dem das Mullah-Regime in Teheran Israel und die Welt bedrohen könnte. 2015 sah es kurzzeitig mal so aus, als könnten der Iran und die Atomstaaten-Gemeinschaft eine Lösung finden: Rücknahme der Sanktionen gegen das damals 82 Millionen-Volk gegen überprüfbare Sicherheiten, dass das Land nicht an einer Bombe baut. In den "Genfer Gesprächen" erreichte die Obama-Administration eine Einigung mit dem Iran, die wenig später in einem Abkommen gipfelte. Die sechsteilige ARTE-Serie "The Deal" erzählt die Geschichte der multilateralen Verhandlungen vor zauberhafter Kulisse des Genfer Sees. Sie beinhaltet allerdings viele fiktive Elemente, von denen das ein oder andere von wahren Begebenheiten inspiriert sein mag. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Delegationsleiterin Alexandra Weiss (Veerle Baetens), die Organisatorin des Treffens. ARTE zeigt Teil eins bis drei der Serie am Stück, die Folgen vier bis sechs folgen am Donnerstag, 30. Oktober, 21.45 Uhr. Online verfügbar ist die Serie bereits ab 16. Oktober.

ARTE
The Deal
Politthriller-Miniserie • 23.10.2025 • 21:45 Uhr

Noch bevor das Treffen der Staaten im Genfer Nobelhotel Grand Rivage beginnt – in Wahrheit ist es das durch den Tod Uwe Barschels bekannt gewordene Hotel Beau Rivage -, ist es fast schon gescheitert: Die amerikanische Staatssekretärin Cohen (Juliette Stevenson) trifft sich heimlich vorab mit dem iranischen Minister und Chefunterhändler Mahdavi (Anthony Azizi). Doch das geheime Meeting in der Nacht fliegt auf. Die Verhandlungen stehen vor dem Abbruch. Weil Alexandra, die drei Jahre im Iran lebte und Farsi spricht, vor dem riskanten Schritt warnte, wird die Schweizerin kurzfristig Cheforganisatorin der Verhandlungen, denn ihr Chef muss gehen. Als iranischer Nuklearexperte reist kurzfristig der politisch in Ungnade gefallene Ingenieur Sanjabi (Arash Marandi) an. Ihn kennt Alexandra noch aus ihrer Zeit im Iran. Sanjabi wird allerdings vom Geheimdienst abgeschottet. Alexandra und er finden kaum Gelegenheit, miteinander zu reden.

Trumps Ausstieg nach drei Jahren Atomdeal

Derweil beginnen die eigentlichen Verhandlungen, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Während Staatssekretärin Cohen auf eine friedliche Lösung des Dialogs hofft, will ihr Kollege Porter (Sam Crane) vom Finanzministerium eine viel härtere Verhandlungstaktik. Im Hintergrund, aber ebenfalls vor Ort in Genf, agiert der israelische Geheimdienst. Dazu gibt es einen amerikanischen Außenminister, der vor allem sich selbst gern in den Fokus rückt und allerlei Taktieren innerhalb der iranischen Delegation, die aus Hardliner der Revolutionsgarden sowie moderateren Vertretern wie Delegationsleiter Mahdavi besteht. Der muss neben einer Verhandlungslösung auch noch Medikamente für die Familie besorgen und sich um seine Tochter kümmern, die in Teheran Demonstrationen besucht.

Derzeit beliebt:
>>"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?
>>Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
>>"Hexen – Chronik eines Massakers": Kritik zur ARTE-Doku über Hexenprozesse
>>"Von uns wird es keiner sein": Der ARTE-Film mit Mariele Millowitsch über mentale Gesundheit

Je länger die sechsmal 45 Minuten lange Serie dauert, desto mehr wird sie vom Politstück zum echten Thriller. Die Finten und Schachzüge im schmucken Schweizer Grandhotel eskalieren zunehmend, und unter der Oberfläche diplomatischer Beziehungen kommt es zu mehr und mehr heiklen Aktionen.

Der Writers Room um Regisseur Jean-Stéphane Bron hat für ARTE France eine durchaus clevere Serie zwischen diplomatischem Geschichtsstück und fiktivem Thriller erschaffen, deren Drehbuch beim Festival Séries Mania 2025 eine lobende Erwähnung fand. Die Serie lebt auch von ihrer Vielsprachigkeit. Aus Gründen der Authentizität sollte man sich die in Englisch, Französisch und Farsi gehaltene Original-Version mit Untertiteln anschauen statt der doch recht flachen deutschen Synchronisation, in der nun mal alle Protagonisten bestes Deutsch miteinander reden. Da es im Diplomatiestück auch um kulturelle Empfindlichkeiten und Sprachbarrieren geht, ergibt diese Audiovariante in Sachen Schauspiel deutlich mehr Sinn.

Am Ende der Serie zeigt eine Einblendung kurz nach einer bewegenden Umarmungszene, dass die USA unter Trump drei Jahre nach der Ratifizierung des langwierigen und komplexen Verhandlungsprozesses aus dem Deal ausgestiegen sind. So schnell liegt ein kurzzeitiger Sieg der Diplomatie also wieder in Scherben. Die Region des Nahen Ostens ist seitdem alles andere als friedlicher geworden.

The Deal – Do. 23.10. – ARTE: 21.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Seitenhieb auf Donald Trump? Michael J. Fox spricht über "Kultur der Tyrannei"
Fox über Tyrannen
"Zurück in die Zukunft"
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
Kleider machen Leute? Die überraschende Wahrheit!
"Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens"
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Ein stilles Oscar-Meisterwerk mit Casey Affleck bei ARTE
"Manchester by the Sea"
Manchester by the Sea
"Wendepunkt – Der Usedom-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Katrin Sass
Dunkle Geheimnisse
Wendepunkt - Der Usedom-Krimi
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
TV-Duell
Die Unzerquizbaren
Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
Gastronomie-Experte
Giovanni Zarrella
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser
Diese Stotterer haben es zu Weltruhm gebracht
Prominenz und Stottern
Weltberühmte Stotterer
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.