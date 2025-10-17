Home News TV-News

"Von uns wird es keiner sein": Der ARTE-Film mit Mariele Millowitsch über mentale Gesundheit

"Von uns wird es keiner sein"

Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?

17.10.2025, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
In "Von uns wird es keiner sein" droht ein Schüler anonym über soziale Medien mit Suizid. Das Drama beleuchtet die Reaktionen von Lehrern, Schülern und Eltern auf diese Ankündigung und thematisiert die Belastungen in der Schule.
Von uns wird es keiner sein
Was wissen wir von unseren Kindern? Mutter Jenni (Anna Schudt, links) ist es gewohnt, dass ihre Tochter und Vorzeigeschülerin Julia (Mina-Giselle Rüffer) alles im Griff hat. Aber ist es wirklich so? Der Film "Von uns wird es keiner sein" erzählt von einer anonymen, aber öffentlichen Suiziddrohung eines Schülers oder einer Schülerin.  Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF
Von uns wird es keiner sein
Ein scheinbar gelöster Moment beim Karaoke-Abend, aber geht es einem von vier Freunden eigentlich sehr schlecht? Die Abiturienten (von links) Julia (Mina-Giselle Rüffer), Waldi (Lukas von Horbatschewsky), Mina (Derya Akyol) und Tom (Kosmas Schmidt) lassen sich nicht in die Karten schauen.  Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF
Von uns wird es keiner sein
Der sensible Lehrer Ritchie Ludger (Sabin Tambrea) hat ein Ohr für die Sorgen seiner Schüler.  Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF
Von uns wird es keiner sein
Tom (Kosmas Schmidt) und sein strenger Vater Marius (Moritz Fürmann) haben ständig Konflikte.  Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF
Von uns wird es keiner sein
Sxhüler Waldi (Lukas von Horbatschewsky, links) wird von Lehrerin Gabi Trautstein (Mariele Millowitsch) nach vorne gebeten.   Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF
Von uns wird es keiner sein
Hat einer der Schüler öffentlich gedroht, sich umzubringen? Mit dieser Spannung arbeitet der Film "Von uns wird es keiner sein". Dabei stehen die Protagonisten (von links) Julia (Mina-Giselle Rüffer), Waldi (Lukas von Horbatschewsky), Mina (Derya Akyol) und Tom (Kosmas Schmidt) exemplarisch für unterschiedliche Sorgen und Nöte junger Menschen.   Fotoquelle: Martin Valentin Menke / ZDF

In "Von uns wird es keiner sein" geht es um die anonyme Suiziddrohung an einem Gymnasium. Ein Schüler oder eine Schülerin kündigt über soziale Medien die Tat an. Im ZDF-Drama, das vorab bei ARTE läuft, lernt man vier Schüler, ihre Eltern und einige Lehrer kennen. Wer verfolgt welchen Plan?

ARTE
Von uns wird es keiner sein
Drama • 17.10.2025 • 20:15 Uhr

Was wissen wir wirklich von unseren fast erwachsenen Kindern? Was erzählen sie uns alles nicht? Und in welchen – digitalen – Parallelwelten leben sie? Im Schuldrama "Von uns wird es keiner sein", das am Montag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, auch im ZDF läuft, kündigt ein Schüler oder eine Schülerin anonym den Selbstmord über soziale Medien an. Die Lehrer des Gymnasiums reagieren unterschiedlich: Der sensible Ritchie (Sabin Tambrea) will alle Hebel in Bewegung setzen und holt unter anderem Psychologin Selma (Stefanie Reinsperger) mit ins Boot. Die ältere, coole Gabi (Mariele Millowitsch) macht sich ebenfalls Sorgen, behält aber die Ruhe. Und der spöttische Michael (Tom Keune)? Glaubt, dass alle Maßnahmen übertrieben seien, weil er die Drohung nicht ernst nimmt.

Mehr noch als die Lehrer stehen im neuesten deutschen Schulfilm vier Schulfreunde und zum Teil ihre Eltern im Mittelpunkt: Jenni (Anna Schudt) ist es gewohnt, dass ihre Tochter und Vorzeigeschülerin Julia (Mina-Giselle Rüffer) alles im Griff hat. Aber ist es wirklich so? Julias Freundin Mina (Derya Akyol) muss daheim alleine die Verantwortung übernehmen, weil ihrem alleinerziehenden Vater (Serkan Kaya) vieles über den Kopf gewachsen ist. Tom (Kosmas Schmidt) hat ständige Konflikte mit seinem strengen Vater (Moritz Fürmann). Waldi (Lukas von Horbatschewsky) hingegen ist heimlich queer und leidet unter dem traditionellen Geschlechterbild seiner Familie.

Derzeit beliebt:
>>"Entführen für Anfänger": Kritik zur Krimikomödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel
>>"Perspektiven des Todes": Neue True-Crime-Reihe mit der Sicht des Täters
>>"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
>>Prinz William: Tränenreicher Moment mit Witwe berührt Millionen

Leistungsdruck, Coming Out, Familientrauma und Verantwortung

Ein weiterer deutscher Film spielt am "Tatort" Schule. Deutschland-Versteher Sönke Wortmann ("Eingeschlossene Gesellschaft", "Frau Müller muss weg!) widmete sich wiederholt dem Sujet. Es gab den fantastischen deutschen Oscar-Beitrag "Das Lehrerzimmer" mit Leonie Benesch und im September 2025 thematisierte ein beklemmender "Polizeiruf 110" mit Claudia Michelsen den Amoklauf eines Jugendlichen – an seiner Schule. Die Liste ist unvollständig.

In "Von uns wird es keiner sein" haben sich Drehbuchautor Lucas Flasch und Regisseur Simon Ostermann ("Deutscher") nun ein neues psychologisches Spannungs-Szenario erdacht: Die Selbstmorddrohung steht im Raum, doch wer könnte der oder die Gefährdete sein? Wie geht das Schulumfeld mit der Chronik eines angekündigten Todes um? Handelt es sich um einen üblen Scherz oder leidet jemand unter uns still, aber kaum erträglich vor sich hin?

Die im Film dargestellten Typen – Jugendliche wie Erwachsene – sind ambitioniert, aber auch recht exemplarisch gezeichnet. Die meisten der Charaktere hier sind Archetypen: Sabin Tambrea gibt den besorgten, einfühlsamen Lehrer, der unter der Last der Verantwortung fast zerbricht. Natürlich hat auch er noch ein Geheimnis in der Charakterschublade. Stark überzeichnet ist Tom Keunes Lehrer-Figur als Provokateur und Spötter in Richtung Mental Health-Themen. Hinzukommen vier Schüler-Charaktere, die im wirklichen Leben wohl niemals befreundet wären. Mit deren Problemen dürften sich viele junge Menschen identifizieren: zu viel Leistungsdruck und hohe Erwartungen an sich selbst, das Coming out in der Familie, Trauma und Sprachlosigkeit in der Familie sowie das Problem, zu früh Verantwortung übernehmen zu müssen.

Am Ende des Films werden Hilfsangebote zur Suizidprävention eingeblendet: die Telefonseelsorge, das Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer" und Krisenchat.de. Selbstmorde zu verhindern, ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen hinschauen und uns umeinander kümmern. So lautet die wichtige Botschaft des ARTE-ZDF-Dramas, dessen Thema filmisch an anderer Stelle jedoch schon besser umgesetzt wurde.

Von uns wird es keiner sein – Fr. 17.10. – ARTE: 20.15 Uhr

Mariele Millowitsch über ihre Rolle in "Von uns wird es keiner sein"
Der Film "Von uns wird es keiner sein" thematisiert eine anonyme Suiziddrohung an einem Gymnasium. Die vier Abiturienten Waldi, Julia, Tom und Mina stehen im Zentrum, begleitet von Lehrerin Gabi Trautstein, gespielt von Mariele Millowitsch.
Im Interview
Eine Szene mit Mariele Millowitsch aus "Von uns wird es keiner sein".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Open Flair Festival: Ein Erfolgsgeschichte aus Eschwege
"37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival"
37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen
Künstlername
Thomas Anders mit einem Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten.
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview