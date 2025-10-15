Home News Star-News

Beatrice Egli bald am Fernseh-Set? Schlagerstar plant Schauspiel-Debüt

Der nächste Karriereschritt

Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!

15.10.2025, 14.23 Uhr
von Pamela Haridi
Beatrice Egli ist bereit für ihren nächsten Karriereschritt: Nach Jahren als Schlagerikone will sie ins Schauspielgeschäft einsteigen. Diese Projekte sind bereits in Planung!
Beatrice Egli
Beatrice Egli (37) ist eine echte Alleskönnerin: Jetzt plant sie ihren nächsten Karriereschritt - in der Schauspiel-Branche!  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Sie tanzt, sie lacht, sie lebt – und vielleicht schauspielert sie schon bald. Beatrice Egli (37), die fröhlichste Powerfrau des Schlagers, hat große Pläne. Nach über zehn Jahren Erfolg in der Musikbranche mit unzähligen Hits und jeder Menge Gold und Platin kam der Schweizerin in den Sinn: Warum eigentlich immer nur singen?

In Interviews und TV-Shows plaudert sie offen über ihre neue Leidenschaft: die Schauspielerei. Und ganz Egli-typisch tut sie das mit einem charmanten Lächeln und einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Erst Dramenschule dann DSDS

Man könnte meinen, Egli sei als Schlagersängerin geboren worden – dabei stand sie zunächst auf der Theaterbühne und nahm erst später das Mikro in die Hand. Schon lange bevor sie 2013 bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, träumte sie davon, Schauspielerin zu werden.

Drei Jahre lang studierte sie an der renommierten „Schule für Schauspiel Hamburg“ in Altona, welches sie im Jahr 2011 erfolgreich zum Abschluss brachte. Seitdem ist die Hansestadt ihre zweite künstlerische Heimat. „Diese Stadt zieht einen wortwörtlich in den Bann“, schwärmte sie. Und wer sie kennt, weiß: Wenn Beatrice etwas anpackt, dann mit Herzblut, Charme und – einer gehörigen Portion Schokolade im Gepäck.



Beatrice Eglis Zukunft: etwas weniger Musik, dafür ein bisschen mehr Schauspiel

Sympathischerweise nimmt sich die 37-Jährige nicht allzu ernst. In der NDR-Talkshow „Das! Rote Sofa“ plauderte sie im Gespräch mit Moderator Ulf Ansorge (60) über ihre Pläne und lachte dabei über ihre Schwächen. „Ich sage einfach zu oft JA!“, gestand sie. „Das Leben hat so viele schöne Dinge – da möchte man alles mitnehmen.“

Das klingt herrlich unvernünftig – aber irgendwie auch menschlich. Obwohl sie gestand, „kein Organisationstalent“ zu sein, hat sie eine sehr klare Vorstellung davon, wie ihre Zukunft aussehen soll: etwas weniger Musik, dafür ein bisschen mehr Schauspiel.

Beatrice Egli führt "fortgeschrittene Gespräche" für eine Hauptrolle

Die Schauspiel-Ambitionen sind für sie bei weitem kein Neuland. Schon 2018 trat sie in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ auf, und zwar als sie selbst. Ein Mini-Auftritt, der sie dennoch nicht mehr loslassen sollte. „Irgendwann werde ich mir die Zeit dafür einräumen, um für eine schöne Rolle vor der Kamera stehen zu können“, verriet sie. Und tatsächlich: Insider berichten, dass Egli aktuell Schauspiel-Coachings absolviert und Drehbücher liest.

Darunter soll sich sogar ein Herzkino-Projekt eines großen Privatsenders befinden. Offenbar ist sie in „fortgeschrittenen Gesprächen“ für eine Hauptrolle. Drehstart? Vielleicht schon Frühjahr 2026 – zwischen Tourpause und Bühnenrausch. Man munkelt, sie wünsche sich eine Rolle mit Mut, Humor und Tiefgang. Wir sind davon überzeugt: Wenn jemand all das in sich vereint, dann Egli.

So weit sind die Vorbereitungen für Beatrice Eglis Tournee durch Deutschland

Bevor es so weit ist, bleibt sie ihrem Publikum treu: 2026 startet ihre große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unter dem Motto „Tanzen – lachen – leben“. Egli bestätigt: „Die Bühne wird erst gebaut, und die Setlist gerade zusammengestellt.

Ich will den Menschen die schönste Zeit schenken, wenn sie zu mir kommen.“ Dass sie nebenbei noch Drehtage, Coachings und Familienbesuche unterbringt, grenzt fast an Zauberei. Ihr Statement dazu: „Ich bin zu sehr Künstlerin, um perfekt zu planen – aber das ist ja das Schöne!“

Die Schweiz hat eine neue Alleskönnerin

In Egli steckt weitaus mehr als nur die fröhliche Blondine mit Dauerlächeln und Dirndl-Charme. Sie ist eine Frau mit Visionen und dem Mut, Neues zu wagen. „Perfektionismus ist nicht alles“, sagt sie. „Das Leben hat so viel vor, was man nicht planen kann.“ Vielleicht ist genau das der Schlüssel zu ihrem Erfolg: Sie lässt Dinge geschehen und verwandelt sie in Musik, Emotion und vielleicht auch bald in schauspielerische Darbietung.

Egal, ob Bühne oder Bildschirm – Egli ist bereit für ihr nächstes Kapitel. Sie will spielen, überraschen, begeistern. Und sollte der erste Filmdreh von Erfolg gekrönt sein, können sich ihre Fans sicher sein: Es wird ein echter „Egli-Moment“. Mit einem Augenzwinkern, einem offenen Herzen und garantiert ohne doppelten Boden. Denn Beatrice Egli steht aufrichtig zu dem, was sie tut: Tanzen, lachen, leben – und zukünftig eben auch: spielen!

