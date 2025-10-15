Home News Star-News

"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis

15.10.2025, 12.34 Uhr
von Nicole Jansen
Motsi Mabuse, bekannt aus "Let's Dance", zeigt sich in Großbritannien bei "Strictly Come Dancing" mit neuer Figur. Was ist ihr Erfolgsrezept?
Motsi Mabuse auf der Bühne
Motsi Mabuse hat ihr Wunschgewicht erreicht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Bekannt wurde Motsi Mabuse in Deutschland spätestens durch ihre Teilnahme beim beliebten RTL-Format „Let´s Dance“ – und das sowohl als Trainerin der Promis als auch seit vielen Jahren als festes Mitglied der Jury. Aktuell ist sie aber in Großbritannien bei „Strictly Come Dancing“ zu sehen und begeistert ihre Fans mit einem neuen Traumkörper.

Transformation bei „Strictly Come Dancing“

Dem deutschen Fernsehpublikum ist Motsi Mabuse insbesondere als „Let´s Dance“ Jurorin bekannt. Dort wird sie auch im nächsten Frühjahr wieder zu sehen sein, wenn die beliebte RTL-Show erneut in die nächste Runde geht. In Großbritannien ist die 44-jährige allerdings auch ein prominentes Gesicht: denn auch dort ist sie Jurymitglied der Pendant-Show „Strictly Come Dancing“, wo sie seit September wieder regelmäßig vor der Kamera steht. Dort sorgt sie aktuell aber nicht nur mit ihrer Persönlichkeit für Aufsehen, sondern vor allem mit ihrer veränderten Optik: denn Motsi Mabuse hat einiges an Gewicht verloren und nach eigenen Aussagen ihr „Wunschgewicht“ erreicht. Wie hat sie das geschafft?

Gewichtsverlust ohne Abnehmspritze

Sie fühlt sich nun wohl in ihrem Körper, ist zufrieden mit ihrem Aussehen. Wie die 44-jährige das erreicht hat? In keinem Fall mit einer Abnehmspritze, wie sie herausstellt und viele vermutlich angenommen hätten. Vielmehr setzt sie auf ein klassisches Diätkonzept, welches eine Ernährungsumstellung beinhaltet und gleichzeitig sportliche Trainingseinheiten inkludiert. Konkret bedeutet das Folgendes: Krafttraining, Nahrung mit Nüssen, Obst und Salat sowie regelmäßige Saunagänge. Ein scheinbar simples Vorgehen, das aber Disziplin erfordert und sich ausgezahlt hat: die Kombination hat bei der Mutter einer kleinen Tochter große Erfolge erzielt.

Motsi Mabuse erreicht „Wunschgewicht“

Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ verriet sie, dass sie durch das Krafttraining gezielt Muskeln aufbaue. Woher sie die Motivation nehme, sich stets an das straffe Trainingsprogramm und die veränderte Ernährung zu halten? Ihr Ansporn sei ein neuer Lebensabschnitt, der ihr nun bald bevorstehe und worauf sie vorbereitet sein wolle: die Wechseljahre: „Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein“, erklärt sie ganz offen. Die negative mediale Berichterstattung zu diesem Thema störe sie dabei gewaltig: „Ich hasse es, dass jeder Podcast und alles, was ich online darüber sehe, auf Angstmacherei basiert“.



Deshalb nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und geht aktiv dagegen vor: sie hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt, geht neben dem Training auch dreimal pro Woche in die Sauna, um ihren Cortisolspiegel zu senken. Dazu nimmt sie auch regelmäßige Eisbäder, die ihrer mentalen Gesundheit zugute kämen. Sorge habe sie allerdings, dass sie ihre Routine durch den streng getakteten Zeitplan von „Strictly Come Dancing“ nicht mehr einhalten könne. Doch ihre Sorgen scheinen bisher unbegründet, denn auch in Großbritannien strahlt die 44-jährige wie eh und je in die Kamera und begeistert Fans und Publikum.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

