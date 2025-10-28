Home News Star-News

"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse präsentiert sich ohne Perücke!

Natürliche Schönheit

"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse präsentiert sich ohne Perücke!

28.10.2025, 09.06 Uhr
von Pamela Haridi
Motsi Mabuse, bekannt als Glamour-Queen der "Let's Dance"-Jury, zeigt sich auf Instagram mit ihrer natürlichen Haarpracht und beeindruckt ihre Fans.
Motsi Mabuse trägt ein blaues Kleid.
Motsi Mabuse trägt bei ihren öffentlichen Auftritten normalerweise eine Perücke.  Fotoquelle: picture alliance / Photoshot

Als sich die „Let´s Dance“- Profitänzerin auf Instagram mit ihren echten Haaren zeigte, erbrachte sie den Beweis, dass man auch mit Natürlichkeit einen spektakulären Wow-Effekt erzielen kann.

Motsi Mabuse zieht den „Glamour-Stecker“ – und alle lieben es

Sie ist der Inbegriff von Glamour, Energie und Lebensfreude – jetzt präsentierte sich Motsi Mabuse (44) von einer bisher nur selten gesehenen Seite. Die „Let´s Dance“-Jurorin, bekannt für Power-Auftritte und perfekt gestylte Looks, überraschte ihre Fans auf Instagram mit ihrer natürlichen Haarpracht. Keine Perücke, kein kunstvolles Styling – sondern einfach Motsi Mabuse pur.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Derzeit beliebt:
>>"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
>>"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?
>>"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
>>Abnehm-Hammer! Motsi Mabuse verrät ihre neue Fitness-Formel

„Deine Haare … OMG, umwerfend!“

In der Community kam der ungezwungene Look außerordentlich gut an. „Dein Haar, egal welcher Style oder welche Farbe, steht dir einfach immer“, schrieb ein Fan. Ein weiterer jubelte: „Oh hallo, wunderschöne, natürliche Haarpracht“. Ein anderer User schwärmte zu einem weiteren Video, in dem die Frisur ebenfalls zu sehen ist: „Deine Haare … Oh mein Gott, umwerfend!“. Motsis ungekünsteltes Auftreten sorgte für Bewunderung. Sie präsentierte sich ohne Filter, ohne große Worte. Ihr unausgesprochenes Statement: Ich bin ich. Punkt.



Privat ganz anders als im TV

Für die Südafrikanerin ist das kein Imagewechsel, sondern eher die Rückkehr zu sich selbst. „Ich liebe meine echten Haare, aber das ist privat, versteht ihr?“, erklärte sie schon 2021 in einer Fragerunde auf Instagram. Während ihre Perücken und funkelnden Looks bei „Let´s Dance“ Teil der Show sind, beschrieb Motsi ihren privaten Stil ganz anders: „Privat mag ich Jeans und weite Sachen. Außerdem bin ich dabei fast immer ungeschminkt. Ungeschminkt sein ist für mich wie freie Tage oder Urlaub.“ Diese Aussage macht klar: Hinter der strahlenden Jury-Queen steckt eine Frau, die sich zwischen High Heels und Hauspantoffeln pudelwohl fühlt.

"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
Nach dem Tod von Joseph Hannesschläger stand die ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ 2020 vor dem Aus. Ein Produzent fand jedoch die rettende Idee.
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.

Natürlichkeit ohne große Ansage

Was Fans besonders an Motsi bewundern ist der Fakt, dass diese aus ihrer natürlichen Attraktivität keine große Sache macht. Kein #NoFilter-Statement und auch keine moralisierende Message, sondern einfach ein ehrliches Video. Damit zeigt Motsi mehr Größe als so mancher Influencer samt seiner 20 Hashtags. „Eine Frau darf machen, was sie möchte. Und diese Freiheit nehme ich mir“, so die Entertainerin, die um das Thema „Haare“ kein besonderes Aufheben macht. „Viele setzen die private Motsi Mabuse mit ihrer geschminkten und durchgestylten Rolle gleich. So sehe ich mich nicht“, erklärte die Mutter einer Tochter im Gespräch mit „Planet Interview“.

Strahlend auf jeder Bühne

Motsi Mabuse ist längt ein international bekanntes TV-Gesicht. Momentan ist sie nicht in der deutschen „Let´s Dance“-Jury zu sehen, sondern in der britischen Variante „Strictly Come Dancing“. Auch hier erleben wir sie gewohnt glamourös, laut und herzlich. Ihre wahre Stärke liegt ganz klar in ihrer Ausstrahlung. Mabuse selbst definiert sich über ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Sie kann im Handumdrehen zwischen Diva und Down-to-Earth hin und her switchen und verkörpert damit den Inbegriff einer „Perfect 10“.

100 Prozent Motsi

Vielleicht ist dieser Facettenreichtum das Geheimnis ihres Erfolges. Motsi Mabuse muss sich nicht zwischen Glamour und Echtheit entscheiden. Sie kann beides und genießt die Freiheit, nach Lust und Laune selbst zu entscheiden, welche Seite sie lebt. Egal, ob Diva oder ganz privat – wir freuen uns immer über 100 Prozent Motsi.

Das könnte dich auch interessieren

Chaos im Container: Glööckler und Nick mischen Promi Big Brother auf
Promi-Drama
"Promi Big Brother"
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Ist Motsi Mabuse wieder schwanger? Instagram-Post sorgt für Spekulationen
Verwirrung um Babybauch
Motsi Mabuse
Schönheitskönigin Verona Pooth: Ihr stilsicherer Auftritt mit 57 Jahren
Bemerkenswerte Entwicklung
Stolperstart
Die Geissens gönnen sich schrille Auszeit in Monaco
Fans sind begeistert
Die Familie Geiss posiert gemeinsam für ein Foto.
"Die geilste Hochzeit ever!": Daniela Katzenberger traut sich erneut
Las Vegas
Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) erneuerten ihr Eheversprechen im schillernden Las Vegas.
Emotionschaos im "Die Verräter"-Finale: Tränen, Streit und heftige Fan-Reaktionen!
Intrigen-Showdown
"Man muss sich auf das Spiel einlassen": Joachim Llambi über seine Rolle bei "Die Verräter"
Im Interview
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Schockierende Archivfunde: Die Pogromnacht von 1938 neu erzählt
"Die Nacht der Schande – Novemberpogrome 1938"
Die Nacht der Schande
Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
„Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren“
Linda Zervakis
Eine Zeitkapsel der düsteren Überraschungen
"Moresnet – The Book of Death: Das Tagebuch"
Moresnet - The Book of Death: Das Tagebuch
Matthias Matschke deckt auf: Die Machenschaften der Immobilienhaie
"ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie"
ARD Story: ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie
Stefan Schwab im mysteriösen Voralpenland
"Kohlrabenschwarz"
"Kohlrabenschwarz"
Der Countdown läuft: "A House Of Dynamite" entfesselt nukleare Spannung
Auf Netflix
"A House Of Dynamite" | Netflix
Karoline Herfurths Solo-Mama-Abenteuer – Ein Kind ohne Mann!
"Einfach mal was Schönes"
"Einfach mal was Schönes"
Heidi Klum gibt außergewöhnliches Versprechen für Halloweenkostüm
Heidi Klums Halloween
Heidi Klum
Ricarda Lang verrät, wie sie in 18 Monaten 40 Kilo abgenommen hat
Ricarda Langs Transformation
Ricarda Lang
Evelyn Burdecki über die Reise zu sich selbst: "Angst ist der schlechteste Wegbegleiter, den man haben kann"
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Keine Schlagerqueen
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Nach elf Jahren: "Der letzte Bulle" kehrt bei Prime Video zurück
Mick Brisgaus Rückkehr
"Der letzte Bulle"
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Tragischer Grund: Darum verlässt Marco Girnth "Soko Leipzig"
Er spielt Jan Maybach
Marco Girnth
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Die Bergretter”: Hier wurde die 17. Staffel gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren
"Die Tricks mit Brot und Brötchen"
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis
"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
ProSieben Thema