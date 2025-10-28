"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse präsentiert sich ohne Perücke!

Als sich die „Let´s Dance“- Profitänzerin auf Instagram mit ihren echten Haaren zeigte, erbrachte sie den Beweis, dass man auch mit Natürlichkeit einen spektakulären Wow-Effekt erzielen kann.

Motsi Mabuse zieht den „Glamour-Stecker“ – und alle lieben es Sie ist der Inbegriff von Glamour, Energie und Lebensfreude – jetzt präsentierte sich Motsi Mabuse (44) von einer bisher nur selten gesehenen Seite. Die „Let´s Dance“-Jurorin, bekannt für Power-Auftritte und perfekt gestylte Looks, überraschte ihre Fans auf Instagram mit ihrer natürlichen Haarpracht. Keine Perücke, kein kunstvolles Styling – sondern einfach Motsi Mabuse pur.



„Deine Haare … OMG, umwerfend!“ In der Community kam der ungezwungene Look außerordentlich gut an. „Dein Haar, egal welcher Style oder welche Farbe, steht dir einfach immer“, schrieb ein Fan. Ein weiterer jubelte: „Oh hallo, wunderschöne, natürliche Haarpracht“. Ein anderer User schwärmte zu einem weiteren Video, in dem die Frisur ebenfalls zu sehen ist: „Deine Haare … Oh mein Gott, umwerfend!“. Motsis ungekünsteltes Auftreten sorgte für Bewunderung. Sie präsentierte sich ohne Filter, ohne große Worte. Ihr unausgesprochenes Statement: Ich bin ich. Punkt.

Privat ganz anders als im TV Für die Südafrikanerin ist das kein Imagewechsel, sondern eher die Rückkehr zu sich selbst. „Ich liebe meine echten Haare, aber das ist privat, versteht ihr?“, erklärte sie schon 2021 in einer Fragerunde auf Instagram. Während ihre Perücken und funkelnden Looks bei „Let´s Dance“ Teil der Show sind, beschrieb Motsi ihren privaten Stil ganz anders: „Privat mag ich Jeans und weite Sachen. Außerdem bin ich dabei fast immer ungeschminkt. Ungeschminkt sein ist für mich wie freie Tage oder Urlaub.“ Diese Aussage macht klar: Hinter der strahlenden Jury-Queen steckt eine Frau, die sich zwischen High Heels und Hauspantoffeln pudelwohl fühlt.

Natürlichkeit ohne große Ansage Was Fans besonders an Motsi bewundern ist der Fakt, dass diese aus ihrer natürlichen Attraktivität keine große Sache macht. Kein #NoFilter-Statement und auch keine moralisierende Message, sondern einfach ein ehrliches Video. Damit zeigt Motsi mehr Größe als so mancher Influencer samt seiner 20 Hashtags. „Eine Frau darf machen, was sie möchte. Und diese Freiheit nehme ich mir“, so die Entertainerin, die um das Thema „Haare“ kein besonderes Aufheben macht. „Viele setzen die private Motsi Mabuse mit ihrer geschminkten und durchgestylten Rolle gleich. So sehe ich mich nicht“, erklärte die Mutter einer Tochter im Gespräch mit „Planet Interview“.

Strahlend auf jeder Bühne Motsi Mabuse ist längt ein international bekanntes TV-Gesicht. Momentan ist sie nicht in der deutschen „Let´s Dance“-Jury zu sehen, sondern in der britischen Variante „Strictly Come Dancing“. Auch hier erleben wir sie gewohnt glamourös, laut und herzlich. Ihre wahre Stärke liegt ganz klar in ihrer Ausstrahlung. Mabuse selbst definiert sich über ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Sie kann im Handumdrehen zwischen Diva und Down-to-Earth hin und her switchen und verkörpert damit den Inbegriff einer „Perfect 10“.