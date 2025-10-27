"Einfach mal was Schönes": Kritik zur Tragikomödie mit Karoline Herfurth

"Wunderschön, was ist das?" Diese Frage beackerte Karoline Herfurth 2022 in einem gleichnamigen Kinofilm, der 2025 mit "Wunderschöner" fortgesetzt wurde. Auch in ihrem dazwischen veröffentlichten Kinofilm (ebenfalls 2022) ging es wieder um etwas "Schönes". Herfurth ist erneut Hauptdarstellerin, Regisseurin und Ko-Autorin, aber in dieser Tragikomödie ist die Sache doch etwas anders. Und spezieller. "Einfach mal was Schönes", so der Titel von Herfurths vierter Regiearbeit, befasst sich mit dem großen, schwierigen Thema Familie. Mit Selbstverwirklichung. Und, ganz konkret, mit dem Kinderkriegen. SAT.1 zeigt die Komödie nun als Free-TV-Premiere.

Einfach mal was Schönes Komödie • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Kinder kriegen ohne Mann? Kein Problem! Alleinerziehende Eltern sind schon lange keine Ausnahmeerscheinung mehr, so "ausgesucht" haben es sich aber nur die wenigsten. Karla (Herfurth) allerdings will es von vornherein genau so: Beziehungstechnisch läuft es für die Radiomoderatorin nicht gut, trotzdem will sie ein Kind haben. Und zwar jetzt (weil, die Uhr tickt!). Also denkt sie sich: Ich mach's alleine, ich brauche keinen Typen. Samenbank, heute alles machbar, keine große Sache. Zumindest in der Theorie.

Allerdings: Karlas Eltern Marion (Ulrike Kriener) und Robert (Herbert Knaup), ihre Schwestern Jule (Nora Tschirner) und Johanna (Milena Tscharntke) und auch die meisten anderen Menschen in ihrem Umfeld sind mit ihren Plänen überhaupt nicht einverstanden. "Ein Kind braucht doch einen Vater", kommentiert der Papa fassungslos. "Einen wie dich oder was?", ätzt Karlas Mama von der Seite. Es ist also doch ziemlich kompliziert, und es wird noch viel komplizierter, als Karla auf Ole (Aaron Altaras) trifft und sich verliebt. Denn um eine Familie zu gründen, ist der mit seinen 28 Jahren eigentlich ja viel zu jung. Oder?

Karoline Herfurth bei ProSieben "Einfach mal was Schönes" startete am 17. November 2022 in den deutschen Kinos. Insgesamt sahen den Film mehr als 700.000 Menschen. Ulrike Kriener wurde für ihre Nebenrolle für den Deutschen Filmpreis 2023 nominiert, musste sich letztlich aber gegen Jördis Triebel ("In einem Land, das es nicht mehr gibt") geschlagen geben. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnete "Einfach mal was Schönes" mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus.

Bei ProSieben ist Karoline Herfurth derzeit sonntags, um 20.15 Uhr, zu sehen: In der zehnten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" tritt die Schauspielerin wöchentlich gegen Show-Erfinder Joko Winterscheidt. Entertainer Olli Dittrich, Musiker Olli Schulz und einen wöchentlich wechselnden Wildcard-Gast an.

Einfach mal was Schönes – Mo. 27.10. – SAT.1: 20.15 Uhr

