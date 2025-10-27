ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Brot und Brötchen

Deutschland ist – der Legende nach – nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern ganz gewiss auch der edlen, gesunden Backwaren. Doch wie die ARD-Verbraucherschutz-Dokumentation "Die Tricks mit Brot und Brötchen" nun zur besten Sendezeit aufzeigt, wird beim guten Image von frischen Laiben und traditionellem Bäckerhandwerk gerne auch mal ein wenig geschummelt.

Die Tricks mit Brot und Brötchen Dokumentation • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Vieles was in vermeintlichen "Bäckereien" - die heute in Wirklichkeit oft nur Aufback-Stationen oder reine Verkaufspunkte sind - über die Theken geht, sind in Wirklichkeit in Massenserie produzierte Industrieware. Geködert wird die Kundschaft jedoch gerne mit romantisch-nostalgischen Inszenierungen, die echte Back-Handwerkskunst beschwören.

Fließbandprozesse und Fertigmischungen statt Back-Handwerk Jessica Ostermünchner, die für NDR und WDR recherchiert hat, wollte herausfinden, wie viel echtes Handwerk da überhaupt noch im Spiel ist. Tatsächlich sind viele Backstuben von Fließbandprozessen und Fertigmischungen geprägt. Um Zeit und Kosten zu sparen, kommen in vielen Betrieben industriell vorgefertigte Teige sowie künstliche Zusatzstoffe und Aromen zum Einsatz.

Die Verbraucher, die bei den Angeboten häufig auch mit Schlagworten wie "Vital", "Fitness" oder "Land" umgarnt werden, bekommen von den wahren Herstellungsmethoden wenig mit. Und nur weil Backwaren teuer verkauft werden, heißt das oft noch nicht, dass sie für hohe Qualität bei den Zutaten und bei der Produktion stehen.

Die Tricks mit Brot und Brötchen – Mo. 27.10. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!