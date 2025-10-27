Home News TV-News

ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Brot und Brötchen

"Die Tricks mit Brot und Brötchen"

ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren

27.10.2025, 07.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ARD-Dokumentation zeigt, wie in der Backbranche mit Industrieprodukten getrickst wird. Statt echter Handwerkskunst gibt es oft nur Massenware.
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Brot aus Deutschland genießt einen guten Ruf. Wie genau produziert wird, wissen viele Konsumenten aber gar nicht.  Fotoquelle: IStock/foodandstyle
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Viele Brötchen, die in Backgeschäften verkauft werden, wurden in Wirklichkeit industriell gefertigt.  Fotoquelle: IStock/AlexStar
Die Tricks mit Brot und Brötchen
In der Werbung wird oft eine alte Handwerkstradition oder sogar familiäres Selbebacken beschworen.  Fotoquelle: IStock/Kammerbilder

Deutschland ist – der Legende nach – nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern ganz gewiss auch der edlen, gesunden Backwaren. Doch wie die ARD-Verbraucherschutz-Dokumentation "Die Tricks mit Brot und Brötchen" nun zur besten Sendezeit aufzeigt, wird beim guten Image von frischen Laiben und traditionellem Bäckerhandwerk gerne auch mal ein wenig geschummelt.

ARD
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Dokumentation • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Vieles was in vermeintlichen "Bäckereien" - die heute in Wirklichkeit oft nur Aufback-Stationen oder reine Verkaufspunkte sind - über die Theken geht, sind in Wirklichkeit in Massenserie produzierte Industrieware. Geködert wird die Kundschaft jedoch gerne mit romantisch-nostalgischen Inszenierungen, die echte Back-Handwerkskunst beschwören.

Fließbandprozesse und Fertigmischungen statt Back-Handwerk

Jessica Ostermünchner, die für NDR und WDR recherchiert hat, wollte herausfinden, wie viel echtes Handwerk da überhaupt noch im Spiel ist. Tatsächlich sind viele Backstuben von Fließbandprozessen und Fertigmischungen geprägt. Um Zeit und Kosten zu sparen, kommen in vielen Betrieben industriell vorgefertigte Teige sowie künstliche Zusatzstoffe und Aromen zum Einsatz.

Die Verbraucher, die bei den Angeboten häufig auch mit Schlagworten wie "Vital", "Fitness" oder "Land" umgarnt werden, bekommen von den wahren Herstellungsmethoden wenig mit. Und nur weil Backwaren teuer verkauft werden, heißt das oft noch nicht, dass sie für hohe Qualität bei den Zutaten und bei der Produktion stehen.

Die Tricks mit Brot und Brötchen – Mo. 27.10. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

