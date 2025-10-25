Home News Star-News

"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund

Deutschrap-Ikone

"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund

25.10.2025, 08.00 Uhr
von Julian Weinberger
Die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" ist wie ihr Protagonist: hart, ehrlich und ungeschönt. 90 Minuten lang wandelt man mit der Rapikone am Rande der Selbstzerstörung zwischen Gangsta-Rap, Familie – und Unmengen an Koks.
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Für die Musik würde er alles tun: Haftbefehl geht auch auf die Bühne, wenn er selbst in Lebensgefahr schwebt. So jedenfalls erzählt es die Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story".  Fotoquelle: Netflix
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
"Den Aykut liebe ich, ja - den Haftbefehl nicht", sagt Nina, die Ehefrau des Rappers.  Fotoquelle: Netflix
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Mit seiner Musik hat Haftbefehl den Deutschrap geprägt wie kaum ein anderer.   Fotoquelle: Netflix

Die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" ist wie ihr Protagonist: hart, ehrlich und ungeschönt. 90 Minuten lang wandelt man mit der Rapikone am Rande der Selbstzerstörung zwischen Gangsta-Rap, Familie – und Unmengen an Koks.

Für Haftbefehl sind sie alle da. Marteria, Jan Delay, Kool Savas und Xatar, ebenso wie Bausa und Peter Fox. Und alle sind sich in der Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" (ab 27. Oktober) einig: Einen größeren Künstler gab es im Deutschrap bis dato nicht. Haftbefehl sei "unantastbar", huldigt Jan Delay ihn. Und doch ist der Dokumentarfilm von Juan Moreno und Sinan Sevinç alles andere als eine unreflektierte Heldenschau. Vielmehr legt der Film Zeugnis einer stetigen Gratwanderung zwischen Bühnenshow und Drogenabsturz, zwischen Familienzeit und enttäuschten Erwartungen ab.

"Er lebt ein Rockstar-Leben", beschreibt es einer der musikalischen Wegbegleiter des Offenbachers, Frizzo. "Bei Hafti weißt du nicht, was morgen passiert." Das bringt ungeachtet seiner musikalischen Fähigkeiten nicht nur sein Businessumfeld (Universal-Mitarbeiter: "Irgendwann hatte er unseren CEO halb im Schwitzkasten") an die Grenzen. Besonders seine Ehefrau Nina gibt im Netflix-Film bemerkenswert offene Einblicke in die oft nicht ganz leichte Beziehung mit dem Rapstar.

Derzeit beliebt:
>>"Ein starkes Team – Für immer jung": Kritik zum Krimi-Jubiläum mit Florian Martens
>>"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
>>Evelyn Burdecki packt aus: "Heute google ich den Mann, den ich date"
>>"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas": Kritik zur Doku mit Christopher Clark

"Aykut liebe ich, Haftbefehl nicht": Rapper-Ehefrau packt über Ehe-Probleme aus

"Den Aykut liebe ich", betont Nina über ihren Ehemann, der bürgerlich Aykut Anhan heißt – fügt aber ohne Umschweife an: "Den Haftbefehl nicht." Zu viel habe das Rapper Alter Ego schon kaputtgemacht. "Die Bindung ist nicht mehr so krass zwischen uns. Das hat ganz arg nachgelassen", klagt die Zweifachmama. Oft fühle sie sich fast wie eine alleinerziehende Mutter. Doch die vielen Aufgaben ließen sie kaum nachdenken, "ob ich mich einsam fühle". Was Haftbefehl selbst zu seiner Rolle im Familienleben sagt? "Das bin ich nicht. Mein Leben ist keine Kelloggs-Werbung."



Dazu passt sein Rapper-Dasein schlichtweg nicht. Denn bei Haftbefehl sind Drogen, Abstürze und Unzuverlässigkeit nicht Attitüde, sondern täglich gelebte Praxis. Seit er 13 Jahre alt sei, konsumiere er Kokain – und das bisweilen in rauen Mengen. Mit krassen Folgen: Man erlebt Haftbefehl im Laufe des Netflix-Films mehr als nur einmal am gesundheitlichen Abgrund, ob mit einer Infusion im Arm Backstage oder von Drogen benebelt im Hotelzimmer und überzeugt davon, Dämonen vertreiben zu müssen. Einmal wird es selbst dem Kamerateam zu viel und es überlässt Anhan seinem Schicksal.

Haftbefehls Vater hatte "zwei Millionen Mark unterm Schlafzimmerteppich" versteckt

Der Film von Produzent Elyas M'Barek beschönigt an keiner Stelle, ist gnadenlos ehrlich, tut weh. Aber das tut der Film nicht aus Sensationsgier, sondern weil Haftbefehl eben ein Leben am Rande der Selbstzerstörung führt – und teils darüber hinaus. Der 90-minütige Film führt zu abgebrochenen Klinikaufenthalten ("Ich fühle mich wie ein Geist. Ich sehe Schatten und so auf einmal"), schonungslosen Geständnissen von Therapeuten ("Du wirst sterben") und einer Koks-Überdosis samt Wiederbelebung im Krankenhaus.

"Wenn ich gucke, dass es allen gut geht, ziehe ich mich zurück und will high sein", beschreibt der 39-Jährige seinen Drogen-Teufelskreis. "Dann gehe ich in mein Loch, bin high und komme nach fünf Tagen wieder raus. Dann ist die Stimmung wieder unten." Erst als 2024 die Lage aussichtslos zu werden scheint, handelt sein jüngerer Bruder Cem. "Wenn wir jetzt nichts machen, wird er sterben", sei er sich sicher gewesen. "Ich wäre gestorben, wenn ich nicht da reingegangen wäre. Ich war schon tot praktisch, ich habe gar nichts mehr mitbekommen", reflektiert der Rapper seinen Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt in Istanbul retrospektiv.

Ob Haftbefehl heute clean ist, löst der Netflix-Dokumentarfilm nicht auf. Sehr wohl aber präsentiert er eine mögliche Ursache für die Drogenhistorie des Musikers. Ihr Vater sei ein "Zocker, Mafiosi, und Drogendealer" gewesen, blickt Cem zurück. Zu Hause sei er selten gewesen, und wenn, dann habe er "extrem autoritär" (Haftbefehls großer Bruder Aytac) gehandelt. Während die Familie im siebten Stock eines Hochhauses in abgeranzter Gegend lebte, habe der Vater im Casino mit Millionensummen hantiert – und daheim waren "zwei Millionen Mark unterm Schlafzimmerteppich" versteckt.

Tod seines Vaters als Zäsur im Leben von Haftbefehl

Woher das Geld kam, wissen die Brüder nach eigener Aussage bis heute nicht. Mental hat die Zeit jedenfalls tiefe Narben bei Haftbefehl hinterlassen. Besonders eingebrannt hat sich der 2. Juni 1999. "Er hat seinen Kopf gegen die Wand geschlagen", erinnert sich Aytac an die Reaktion von Aykut, nachdem dieser vom Selbstmord seines Vaters erfahren hatte. "Ich war psychisch so am Arsch, ich habe das gar nicht realisiert", fügt Aykut aka Haftbefehl an. Schon einige Monate zuvor hatte er einen Suizidversuch seines Vaters verhindert: "Bis morgens um 6 Uhr saß ich im Flur, weil ich Angst hatte, er stirbt."

Aussagen und Geständnisse wie diese machen die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" zu starkem Tobak. Sie ist wie sein Protagonist: hart, ehrlich und ungeschönt. Und doch hat man nach 90 Minuten Auf und Ab durch Haftbefehls Leben den Eindruck, den Musiker – und seine Abgründe – zumindest ein Stück weit kennengelernt zu haben. Damit löst die Doku ein Versprechen ein, was bei vielen Genreablegern nur eine leere Zusage ist: ungefilterte und ehrliche Einblicke in das Leben des Protagonisten. Passend dazu schließt Haftbefehl am Ende des Films: "Es muss ehrlich sein, Bro."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Netflix" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Serie bei Kabel Eins
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Freddie Mercury und Co.: Glitzer, Glamour und Geschlechteridentitäten
"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz"
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb er sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "Ich wurde stiller, klarer – und sehr, sehr dankbar"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Historischer Moment: König Charles im Vatikan
Historischer Staatsbesuch
König Charles III.
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL
Marie Nasemann gegen Merz: Was Töchter wirklich fürchten
Instagram-Replik
Marie Nasemann
Friedrich Merz und das Stadtbild-Debakel: Was sagen die Deutschen?
Merz' Debatte
Friedrich Merz
Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Cyberkriminalität
Judith Rakers
Live-Krimi-Dinner: Diese Promis sind dabei!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Krimi-Dinner"
Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"
Erste Folge 2026
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Aktionismus
Anna Werner Friedmann
"Otto ist für viele eine Identifikationsfigur": Florian Martens über seine Rolle als Otto Garber
Kult-Rolle
Florian Martens
GZSZ-Comeback: Überraschendes Wiedersehen nach 25 Jahren!
Serien-Star
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Rudi Cerne über Fall, bei dem Mörder im "Aktenzeichen XY"-Studio saß: "unvergessen"
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Kling und Mommsen als chaotisches Duo
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach
Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma: Eine eindringliche Familiengeschichte
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Spannung in Köpenick: Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur
"Jenseits der Spree"
Jenseits der Spree
Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Traumschiff"-Zoff: So reagiert Roland Kaiser auf die Silbereisen-Kritik
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.