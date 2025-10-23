"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?

Nach knapp fünf Jahren ist Schluss: Stefanie Reinsperger verabschiedet sich vom Dortmunder "Tatort" und damit auch von ihrer Rolle als Kommissarin Rosa Herzog. Ihren letzten Einsatz hat sie in der Episode "Schmerz", die Anfang 2026 im Ersten ausgestrahlt wird. prisma durfte beim Dreh dabei sein – und erfuhr, welche Überlegungen es für die Zeit nach ihrem Abschied bereits gibt.

"Tatort" Dortmund: Faber bleibt nicht allein Noch ist unklar, wie es nach Herzogs Abgang genau weitergeht. Der zuständige WDR-Redakteur Frank Tönsmann erklärt: "Wir sind noch mitten in den Überlegungen. In ein paar Monaten wissen wir mehr." Fest steht aber schon jetzt: Ein Ermittler-Dasein im Alleingang ist für Peter Faber nicht vorgesehen. Tönsmann betont, dass er selbst kein Freund eines klassischen Einzel-Kommissars sei. Auch künftig soll daher das Zusammenspiel mehrerer Hauptfiguren im Vordergrund stehen.

Dieser Ex-Kommissar könnte bald wieder ermitteln Doch wer könnte den Platz an der Seite von Peter Faber einnehmen? In Fan-Kreisen wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr von Stefan Konarske spekuliert, der in der Episode "Abstellgleis" als Daniel Kossik ein Comeback feierte und auch im "Tatort: Blutkultur" zu sehen sein wird, der aktuell gedreht wird.



Stefan Konarske (l.) und Jörg Hartmann (r.) in einer Drehpause (Bildquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber)