"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?

So könnte es weitergehen

23.10.2025, 11.10 Uhr
von Julian Flimm
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort". Könnte ein alter Bekannter bald wieder regelmäßig an Peter Fabers Seite ermitteln?
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Wird dieser Darsteller die Nachfolge von Stefanie Reinsperger antreten?  Fotoquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber; Bearbeitung: prisma

Nach knapp fünf Jahren ist Schluss: Stefanie Reinsperger verabschiedet sich vom Dortmunder "Tatort" und damit auch von ihrer Rolle als Kommissarin Rosa Herzog. Ihren letzten Einsatz hat sie in der Episode "Schmerz", die Anfang 2026 im Ersten ausgestrahlt wird. prisma durfte beim Dreh dabei sein – und erfuhr, welche Überlegungen es für die Zeit nach ihrem Abschied bereits gibt.

"Tatort" Dortmund: Faber bleibt nicht allein

Noch ist unklar, wie es nach Herzogs Abgang genau weitergeht. Der zuständige WDR-Redakteur Frank Tönsmann erklärt: "Wir sind noch mitten in den Überlegungen. In ein paar Monaten wissen wir mehr." Fest steht aber schon jetzt: Ein Ermittler-Dasein im Alleingang ist für Peter Faber nicht vorgesehen. Tönsmann betont, dass er selbst kein Freund eines klassischen Einzel-Kommissars sei. Auch künftig soll daher das Zusammenspiel mehrerer Hauptfiguren im Vordergrund stehen.

Dieser Ex-Kommissar könnte bald wieder ermitteln

Doch wer könnte den Platz an der Seite von Peter Faber einnehmen? In Fan-Kreisen wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr von Stefan Konarske spekuliert, der in der Episode "Abstellgleis" als Daniel Kossik ein Comeback feierte und auch im "Tatort: Blutkultur" zu sehen sein wird, der aktuell gedreht wird.

Stefan Konarske (l.) und Jörg Hartmann (r.) in einer Drehpause (Bildquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber)



Ständiger Wechsel: Das bewegte Ermittler-Team in Dortmund

Der Dortmunder „Tatort“ hat seit seinem Start im Jahr 2012 mehrfach das Gesicht gewechselt. Neben dem langjährigen Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) waren zunächst Nora Dalay (Aylin Tezel) und später Martina Bönisch (Anna Schudt) Teil des Teams. Es folgten Daniel Kossik (Stefan Konarske), Jan Pawlak (Rick Okon) und zuletzt Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Immer wieder kam es zu Wechseln – zum Unmut vieler Fans und Zuschauer.

