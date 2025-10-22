Nach drei Jahren in Dubai: Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach

Home News Star-News

22.10.2025, 14.00 Uhr
von Jürgen Winzer
Set drei Jahren lebt Rap-Star Bushido in Dubai. Aber es könnte sein, dass die zehnköpfige Familie Ferchichi dort bald ihre Zelte abbricht und nach Deutschland zurückkehrt. Im Rennen als neuer Wohnsitz: München.
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Back to Germany? Rapper Bushido hat sein Haus in Dubai verkauft und liebäugelt mit einem Umzug nach München.  Fotoquelle: 2011 Getty Images/Andreas Rentz

In der neuesten, 17. Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" verkündete Anna-Maria Ferchichi, die 43-jährige Ehefrau des Rap-Stars Bushido, große Veränderungen: Unter dem Episodentitel "Das Haus in Dubai ist Geschichte" erzählt sie ihrer Podcastpartnerin Kimberly Devlin-Mania, dass sie und Bushido (bürgerlich Anis Mohamed Youssef Ferchichi) ihr gerade erst fertiggestelltes Haus in Dubai verkauft hätten.

Vor drei Jahren war das Ehepaar mit seinen sieben gemeinsamen Kindern Aaliyah (13), Djibrail, Leyla (11), Issa (10), Leonora, Naima und Amaya (3) sowie Montry Lewe (22), dem Sohn aus Anna Marias früherer Beziehung nach Dubai gezogen. Die Bauarbeiten am eigenen Traumhaus gestalteten sich allerdings schwierig. Endlose Verzögerungen zogen den Ferchichis den Nerv. Als Anna-Maria dem endlich fertigen Objekt gegenüber stand, war die Liebe erloschen und die Ernüchterung groß. "Ich habe mir das angeguckt und dachte so: 'Nee, das ist nicht das, wo ich sein möchte'", berichtete sie in der Podcast-Folge.

"Wahnsinnsgewinn": Bushido verkauft sein Dubai-Traumhaus

Aber es hakt auch in der derzeitigen Bleibe, wie die Schwester der deutschen Sängerin Sarah Connor (45) weiter erzählte. "Die Klimaanlage in unserem Schlafzimmer und auch die bei den Jungs macht dann so ein komisches Dröhnen, das ist wie ein Vibrieren und man wird davon nachts wach. Es ist ganz krass." Einbestellte Arbeiter konnten das Problem nicht in den Griff bekommen.

Die Konsequenzen: Zunächst verkauften die Ferchichis ihr einstiges Traumhaus. Wenigstens mit einem "Wahnsinnsgewinn", wie Anna-Maria im Podcast-Talk unterstrich. Weiterhin beschäftigen sich die Ferchichis offenbar konkret mit einem Rückzug nach Deutschland. Anna-Maria im Podcast: "Ich habe ich meinen Mann gefragt: 'Könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen?' Er guckt mich an und sagt so: 'Ich glaube ja'."



Beim eventuell neuen Wohnort fiel Berlin, wo die Familie früher lebte, durch. "Berlin kommt absolut nicht infrage – aus allen Gründen eigentlich. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich finde, es ist einfach keine ansprechende Stadt." Hoch im Kurs liege dagegen München.

Bushido-Rückkehr nach Deutschland: München sticht Berlin aus

Die bayerische Hauptstadt an der Isar biete "genau das", was die Familie suche: "Natur, Grün und Ruhe."

Allerdings wird gut Ding noch Weile brauchen. Die Ferchichis wollen nicht sofort dauerhaft umsiedeln, sondern liebäugeln zunächst mit einem Zweitwohnsitz, gerne in der Oktoberfest-Metropole. Dafür wollten sie zur "Annäherung" die Schulferien der Kinder in Dubai nutzen: "Wir haben hier diesen endlosen Sommer, wir haben Ostern, wir haben einen Monat im Dezember – das heißt, wir haben so viele Monate, wo die Kinder Ferien haben, dass wir die ab jetzt in Deutschland verbringen werden."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

