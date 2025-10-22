Home News Star-News

Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen

Jahrelange Showkollegen

Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen

22.10.2025, 09.27 Uhr
von Lina Polzin
Seit 2019 ist Florian Silbereisen Kapitän auf dem "Traumschiff" - und wird dafür von seinen Show-Kollegen gelegentlich kritisiert. So steht Schlagerkollege Roland Kaiser zu seiner Darstellung im ZDF.
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Roland Kaiser (73, r.) und Florian Silbereisen (44, l.) kennen sich seit Jahren und haben schon des Öfteren zusammengearbeitet.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Sein Debüt als Kapitän auf dem „Traumschiff“ feierte Florian Silbereisen im Jahr 2019. Doch die Reaktionen fielen eher verhalten aus: Laut einer Umfrage von t-online.de hielten ihn damals lediglich 13,2 Prozent der Zuschauer für die passende Wahl.

Besonders deutlich äußerte sich die ehemalige „Traumschiff“-Hostess Heide Keller, die ihn sogar als „totale Fehlbesetzung“ betitelte. Roland Kaiser, der Florian Silbereisen seit Langem kennt, nahm damals in einem Interview Stellung und teilte seine ganz persönliche Einschätzung.

So denkt Roland Kaiser über Florian Silbereisens TV-Rolle

Kaiser und Silbereisen blicken beide auf eine lange Karriere im Showgeschäft zurück. Mehrfach standen die beiden bereits gemeinsam vor der Kamera, was ihr gutes Verhältnis festigte. Als Kaiser in einem Interview nach seiner Einschätzung zu Silbereisens Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Max Prager gefragt wurde, stellte er sich klar hinter seinen Kollegen.

Derzeit beliebt:
>>"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
>>Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
>>Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
>>SWR startet Krimireihe „Die Verteidigerin“ mit Andrea Sawatzki

Zwar wird der 43-Jährige seit seinem Einstieg in die ZDF-Kultreihe immer wieder kritisiert, doch Kaiser könne die Einwände nicht nachvollziehen: „Er muss dort schließlich keinen Shakespeare oder Goethe verkörpern, sondern schlicht einen Kapitän.“ Für den Schlagerstar ist Silbereisen deshalb die ideale Besetzung – und ein cleverer Schachzug des Senders, der dem „Traumschiff“ damit frischen Wind verliehen habe.

Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Die Gerüchte ebben nicht ab – wird Roland Kaisers "Kaisermania" abgesagt? Der Schlagerstar hat sich nun erneut geäußert.
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.

Ist Florian Silbereisen zu jung für die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns?

Den Vorwurf, Silbereisen sei mit 43 Jahren viel zu jung für die Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns, ließ der 73-Jährige in einem Gespräch mit derwesten.de nicht gelten. Ganz im Gegenteil: „Ich hatte eher den Eindruck, dass die Kapitäne früher – mit Ausnahme von Sascha Hehn – deutlich zu alt waren. Im echten Berufsleben wären sie längst im Ruhestand gewesen“, stellte der Schlagerstar klar.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
Drei Ehen: Das bewegte Liebesleben des Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
Jahrelanges Doppelleben: Giovanni Zarrella belog Ehefrau Jana Ina
Schlagerstar spricht von harter Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Giovanni Zarrella als Ersatz?
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
Ist das finale Ergebnis von "Promi Big Brother" nach Panne verfälscht?
Technik-Versagen
"Promi Big Brother"
Neue Jury bei „The Taste“ – wie streng urteilt der Starkoch?
"The Taste"
The Taste
Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch
Ehrliche Doku
Evelyn Burdecki
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
Wie kam es zu Frauke Ludowigs kurioser Blitzer-Verwechslung?
Außergewöhnliches Kompliment
Frauke Ludowig
Top oder Flop? Die besten & schlechtesten Eddie-Murphy-Filme
Komiker-Legende
Der Prinz aus Zamunda 2
„John Wick“ adé: Wie himmlisch ist Keanu Reeves in „Good Fortune“?
Neue Komödie
Keanu Reeves
Lola Weippert moderiert „FBoy Island“ ab 20. Oktober bei Prime
TV-Moderatorin
Lola Weippert
Jimi Blue Ochsenknecht: Der „Promi Big Brother“-Sieg als Neustart?
Reality-TV
"Promi Big Brother"
"Polizeiruf 110: Tu es!": Wie war der düstere ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau?
Krimi-Kritik
Polizeiruf 110: Tu es!
ARD-Doku: Mutter und Tochter leben ihren Traum vom "Starlight Express"
"Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?"
Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?
Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Hochzeit auf den ersten Blick
Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff
Marlene Lufen spricht über den schlimmsten Gast im Frühstücksfernsehen
Unangenehmes Interview
Marlene Lufen
Streaming-Tipps: Evelyn Burdecki, Bigelow-Thriller & Prime-Hit „Lazarus“
Streaming-Neuheiten
Evelyn Burdecki im Interview
Evelyn Burdecki mit 37: Erfüllt sie sich jetzt den Kinderwunsch?
Social Freezing
Evelyn Burdecki im Interview
Judith Rakers und Ariana Baborie über Kritik auf Insta
Hass im Netz
Judith Rakers
Andrea Sawatzkis Trauma: Die schwere Kindheit mit ihrem Vater
Schockierende Enthüllungen
Andrea Sawatzki