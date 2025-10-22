Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen

Sein Debüt als Kapitän auf dem „Traumschiff“ feierte Florian Silbereisen im Jahr 2019. Doch die Reaktionen fielen eher verhalten aus: Laut einer Umfrage von t-online.de hielten ihn damals lediglich 13,2 Prozent der Zuschauer für die passende Wahl.

Besonders deutlich äußerte sich die ehemalige „Traumschiff“-Hostess Heide Keller, die ihn sogar als „totale Fehlbesetzung“ betitelte. Roland Kaiser, der Florian Silbereisen seit Langem kennt, nahm damals in einem Interview Stellung und teilte seine ganz persönliche Einschätzung.

So denkt Roland Kaiser über Florian Silbereisens TV-Rolle Kaiser und Silbereisen blicken beide auf eine lange Karriere im Showgeschäft zurück. Mehrfach standen die beiden bereits gemeinsam vor der Kamera, was ihr gutes Verhältnis festigte. Als Kaiser in einem Interview nach seiner Einschätzung zu Silbereisens Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Max Prager gefragt wurde, stellte er sich klar hinter seinen Kollegen.

Zwar wird der 43-Jährige seit seinem Einstieg in die ZDF-Kultreihe immer wieder kritisiert, doch Kaiser könne die Einwände nicht nachvollziehen: „Er muss dort schließlich keinen Shakespeare oder Goethe verkörpern, sondern schlicht einen Kapitän.“ Für den Schlagerstar ist Silbereisen deshalb die ideale Besetzung – und ein cleverer Schachzug des Senders, der dem „Traumschiff“ damit frischen Wind verliehen habe.

Ist Florian Silbereisen zu jung für die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns? Den Vorwurf, Silbereisen sei mit 43 Jahren viel zu jung für die Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns, ließ der 73-Jährige in einem Gespräch mit derwesten.de nicht gelten. Ganz im Gegenteil: „Ich hatte eher den Eindruck, dass die Kapitäne früher – mit Ausnahme von Sascha Hehn – deutlich zu alt waren. Im echten Berufsleben wären sie längst im Ruhestand gewesen“, stellte der Schlagerstar klar.