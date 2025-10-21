Home News Star-News

Jimi Blue Ochsenknecht: Der „Promi Big Brother“-Sieg als Neustart?

21.10.2025, 09.08 Uhr
von Paulina Meissner
Jimi Blue Ochsenknecht triumphiert bei "Promi Big Brother" 2025 und gewinnt 100.000 Euro. In der "Late Night Show" enthüllt er seine Zukunftspläne und spricht über die Unterstützung seiner Ex-Freundin Yeliz Koc.
Damit hätte am Anfang wohl niemand gerechnet: Jimi Blue Ochsenknecht holte sich den Sieg bei "Promi Big Brother" 2025.  Fotoquelle: Joyn/ Willi Weber
Tränen der Freude bei Yeliz Koc: Sie drückte Ex-Freund und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht von Anfang an die Daumen.  Fotoquelle: Joyn/ Willi Weber
Schock bei Erik alias "Satansbratan": Für ihn reichte es am Ende nicht für den großen Sieg.  Fotoquelle: Joyn/ Willi Weber

Es klingt fast schon nach einem Happy End: Nach einem Sommer voller Negativ-Schlagzeilen sah man Jimi Blue Ochsenknecht am Montagabend als jubelnden Gewinner von "Promi Big Brother" 2025. Der 33-Jährige setzte sich im Finale gegen Modemacher Harald Glööckler (60) durch und holte sich nicht nur den Sieg, sondern auch die Gewinnsumme von 100.000 Euro.

Nach "Promi Big Brother"-Sieg: Jimi Blues Empfang von Natascha und Yeliz

Noch im Studio wurde er von Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) in die Arme geschlossen. In der anschließenden "Late Night Show" bei Jochen Bendel (57) und Melissa Khalaj (36) berichtete er dann, wie es ihm nach dem Sieg ging. Und, dass er selbst ziemlich überrascht von seinem Erfolg in der Show war.

Der Ochsenknecht-Spross verrät zu seiner Teilnahme im Promi-Container: "Ich wollte erst gar nicht." Schließlich habe er es sich dann aber doch anders überlegt: "Nach der ganzen k...cke, die passiert ist, ist das das beste Format, um zu zeigen, wie man ist", betont Jimi. Schließlich könne man sich nicht 24/7 in einem Livestream "verstellen oder manipulieren".

Das plant Jimi Blue Ochsenknecht mit dem Preisgeld

Für den Sohn von Natascha war es bereits das dritte TV-Format in den letzten Monaten. Sein Reality-Debüt feierte er im Sommer bei "Die Villa der Versuchung", tauchte dann bei "Are you the one? Reality-Stars in Love" auf und zog zuletzt schließlich auf dem Rohbau ein. Ginge es nach Ex-Freundin Yeliz, hätte man Jimi jedoch schon viel früher in derartigen TV-Formaten gesehen. So habe Yeliz ihn schon vor Jahren dazu ermutigt, in eine TV-Show zu gehen: "Dann lernen die Leute dich kennen", habe sie damals zu Jimi gesagt.



Für diesen sei jeder Tag im Promi-Container seit dem Zuschauer-Voting "ein Gewinn" gewesen und der Sieg nun "der schönste Bonus, den ich je bekommen konnte", so betont er. Neben dem Siegertitel kann sich Jimi auch über eine Gewinnsumme von 100.000 Euro freuen.

Auf die Nachfrage von Melissa Khalaj, was er nun mit dem Geld plane, verrät er: "Mein Plan ist ja ein Haus zu bauen, irgendwann ein Grundstück zu kaufen, wo Snow ein zweites Zuhause hat – und Yeliz sowieso."

So ist sein Verhältnis zu Ex-Freundin Yeliz Koc

Nachdem zwischen dem Paar kurz nach ihrer Trennung ein Rosenkrieg ausgebrochen war, nähern sich die beiden seit einiger Zeit wieder an. Jimi erklärt dazu: "Wir verstehen uns sehr gut. (...) Wir sind sehr gut befreundet, sind super Eltern." Er hoffe, dass ihre Entwicklung auch anderen Paaren draußen Mut mache, die ähnliche Probleme haben.

Was die vergangenen Jahre angeht, zeigt sich der ehemalige Kinderstar reflektiert: "Ich bin einer, der aus Tiefen lernt und die positiv umwandelt für mich. Alles muss so kommen, wie es kommen soll", stellt er klar, schiebt aber hinterher: "Natürlich hätte ich es mir die letzten drei Jahre oder vier Jahre ein bisschen anders gewünscht. Aber so spielt das Leben."

Wie geht es für Jimi Blue Ochsenknecht nun weiter?

Er erklärt weiter: "Ich hatte 28 Jahre wirklich sehr viel Glück mit meinem Leben und alles war sehr positiv und da gehört es dann irgendwann mal dazu, dass man mal abdriftet oder – ich hab immer gesagt – 'spät pubertär' ist." Rückblickend würde er "natürlich" ein paar Sachen anders machen, beispielsweise bezüglich des Kontakts zu seiner Tochter Snow. Nun sei er jedoch auf einem "guten Weg" und nutze dies auch.

Nach dem Sieg gehe es für ihn nun erst einmal nach Hannover, "die Kleine besuchen". Und auch ein Besuch in Wien bei seinem neuen besten Freund und Container-Mitbewohner Erik alias "Satansbratan" sei fest eingeplant.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
