Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen

Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen

20.10.2025, 09.59 Uhr
von Annika Schmidt
Erfolgreich, beliebt – und doch bescheiden: Beatrice Egli wohnt nur in einer kleinen Wohnung. Wie hoch ist ihr Vermögen wirklich?
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Schon früh setzte Beatrice Egli alles auf die Karte Musik – und ihr Durchhaltevermögen zahlte sich aus. Heute gehört die Schweizerin zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen und begeistert nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit ihrer eigenen TV-Show, der „Beatrice Egli Show“.

Trotz ihres beachtlichen Erfolgs und hoher Gagen lebt die 36-Jährige erstaunlich bodenständig: Statt Villa oder Penthouse reicht ihr eine kleine Zweizimmerwohnung. Doch wie steht es tatsächlich um Beatrice Eglis finanzielle Lage? Wie groß ist ihr Vermögen – und warum spielt auch ihr Ex-Freund darin eine Rolle? Ein genauer Blick verrät es.

So startete Beatrice Egli ihre Karriere

Beatrice Egli wusste schon früh, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen ChartsSeitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen. 




Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)

Beatrice Egli: Millionen auf dem Konto, einfache Wohnung

Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht. 

Beatrice Egli: Ihr Vermögen und die Rolle ihres Ex-Freundes

Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können. 

