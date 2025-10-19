Home News TV-News

"Wer stiehlt mir die Show?": Start der Jubiläumsstaffel mit Joko Winterscheidt

Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?": Joko und die "intellektuellen Leichtgewichte"

19.10.2025, 06.10 Uhr
von Jonas Decker
Joko Winterscheidts Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" geht in die zehnte Staffel. Mit prominenten Ratefüchsen wie Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz könnte es diesmal besonders spannend werden.
In der zehnten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen Karoline Herfurth, Olli Schulz (zweiter von links) und Olli Dittrich (rechts), Gastgeber Joko Winterscheidt die Moderation seiner Quiz-Sendung abzunehmen.  Fotoquelle: Joyn/Julian Mathieu
Joko Winterscheidt moderiert die erste Ausgabe der zehnten "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel. Und die zweite ..?  Fotoquelle: Joyn/Julian Mathieu

Kein Auto als Siegprämie, keine teure Urlaubsreise, kein Koffer voller Geld, so wie man es aus anderen Quiz-Sendungen kennt. Nein, hier geht's um Macht – die Macht, knapp vier Stunden lang bei ProSieben durch den Sonntagabend zu führen und (ein bisschen) selbst die Regeln zu machen. "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel zehn. Es moderiert Joko Winterscheidt, zumindest in der ersten Ausgabe ...

Show • 19.10.2025 • 20:15 Uhr

Am Ablauf der Sendung, die dreimal mit dem Deutschen Fernsehpreis und einmal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, hat sich nicht viel geändert: Auch diesmal bietet Winterscheidt drei Promis sowie einem Wildcard-Kandidaten oder einer -Kandidatin die Chance, seine Quiz-Show zu "stehlen" und dann in der Folgesendung die Moderation zu übernehmen.

Die Jubiläumsstaffel umfasst sechs Folgen (immer sonntags, 20.15 Uhr), dem neu zusammengesetzten Promi-Rateteam begegnet Sprücheklopfer Joko Winterscheidt siegesgewiss: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline HerfurthOlli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quatschen lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden." Was Winterscheidt vielleicht vergessen hat: Zumindest Olli Schulz weiß, wie man das spezielle Quiz-Format für sich entscheidet: Der Entertainer war in Staffel vier schon einmal dabei und landete damals zwischenzeitlich auch hinter dem Moderationspult.

Wer stiehlt mir die Show? – So. 19.10. – ProSieben: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

