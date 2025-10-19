"Wer stiehlt mir die Show?": Start der Jubiläumsstaffel mit Joko Winterscheidt

Kein Auto als Siegprämie, keine teure Urlaubsreise, kein Koffer voller Geld, so wie man es aus anderen Quiz-Sendungen kennt. Nein, hier geht's um Macht – die Macht, knapp vier Stunden lang bei ProSieben durch den Sonntagabend zu führen und (ein bisschen) selbst die Regeln zu machen. "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel zehn. Es moderiert Joko Winterscheidt, zumindest in der ersten Ausgabe ...

Am Ablauf der Sendung, die dreimal mit dem Deutschen Fernsehpreis und einmal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, hat sich nicht viel geändert: Auch diesmal bietet Winterscheidt drei Promis sowie einem Wildcard-Kandidaten oder einer -Kandidatin die Chance, seine Quiz-Show zu "stehlen" und dann in der Folgesendung die Moderation zu übernehmen.

Die Jubiläumsstaffel umfasst sechs Folgen (immer sonntags, 20.15 Uhr), dem neu zusammengesetzten Promi-Rateteam begegnet Sprücheklopfer Joko Winterscheidt siegesgewiss: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quatschen lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden." Was Winterscheidt vielleicht vergessen hat: Zumindest Olli Schulz weiß, wie man das spezielle Quiz-Format für sich entscheidet: Der Entertainer war in Staffel vier schon einmal dabei und landete damals zwischenzeitlich auch hinter dem Moderationspult.

