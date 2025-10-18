"Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown"

Home News TV-News

Eckerlin und Vosgröne treten in den Käfig in Köln

18.10.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Nach zweijähriger Pause kehrt MMA mit einer spektakulären Kampfnacht nach Köln zurück. Im Mittelpunkt stehen die Stars Christian Eckerlin und Frederic Vosgröne. Erstmals ist das Event live im Free-TV auf RTL zu sehen.
Christian Eckerlin (links), bekanntester deutscher MMA-Kämpfer, bestreitet den Hauptkampf am Samstagabend in Köln.  Fotoquelle: OKTAGON MMA
Bisher punkteten die MMA-Veranstaltungen mit Stars wie Christian Eckererlin hinter der Bezahlschranke bei RTL+. Dort war man mit den Abrufzahlen wohl so zufrieden, dass die Käfigkämpfe nun ins Free TV wandern.  Fotoquelle: OKTAGON MMA
Gegner Christian Eckerlins (links) in Köln ist das kroatische MMA-Urgestein Ivica "Terror" Trušček, mit über 80 Profi-Fights eine lebende Legende des Käfigs. Dass erst ab 23.15 Uhr Kämpfe live im Free TV gezeigt werden, hat übrigens mit Jugendschutzgründen zu tun.   Fotoquelle: OKTAGON MMA
Christian Eckerlin, bekanntester deutscher MMA-Kämpfer, zeigt auch abseits der Live-Kampfnächte viel von seinem Leben. Ab 17. Oktober begleitet die sechsteilige Doku-Reihe "Eckerlin - Eine MMA-Familie" den Kampfsportler.  Fotoquelle: RTL+
MMA-Kämpfer Christian Eckerlin kam 1986 in Erbach im Odenwald zur Welt. In seiner Jugend spielte er Fußball beim SV Darmstadt 98 und kam bis in die U23. Dort wurde er wurde in der Saison 2006/07 viermal in der drittklassigen Regionalliga Süd eingesetzt.   Fotoquelle: RTL+
Christian und Dominique Eckerlin entspannen mit ihren Kindern auf einem Boot.   Fotoquelle: RTL+
Im Käfig knallhart, aber außerhalb ein liebevoller Vater: Christian Eckerlin.  Fotoquelle: RTL+

Ab 23 Uhr geht es zur Sache in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena. Zuvor werden Kampfsportfans mit Vorberichten und exklusiven Hintergrundstorys auf das Event eingestimmt. Headliner der ab 23.15 Uhr stattfindenden Kämpfe ist Christian Eckerlin, das bekanntestes Gesicht des deutschen MMA, und gleichzeitig Kultfigur des Sports. Auch Frédéric "Neandertaler" Vosgröne, Shootingstar der Szene, wird in den Ring steigen.

Live-Sport • 18.10.2025 • 22:45 Uhr

RTL-Käfigkampfnächte im Anschluss an die Übertragung des "2. Bundesliga Live – Topspiels" (VfL Bochum gegen Hertha BSC) könnten sich als doppeltes Livesport-Paket am Samstagabend für RTL lohnen. Gegner Christian Eckerlins ist das kroatische MMA-Urgestein Ivica "Terror" Trušček, mit über 80 Profi-Fights eine lebende Legende des Käfigs. Dass erst ab 23.15 Uhr Kämpfe live im Free TV gezeigt werden, hat übrigens mit Jugendschutzgründen zu tun. Vor Ort in der Halle startet die Vorkämpfe bereits früher.

Bisher punkteten die MMA-Veranstaltungen hinter der Bezahlschranke bei RTL+. Dort war man mit den Abrufzahlen wohl so zufrieden, dass die Käfigkämpfe nun ins Free TV wandern. Auf mehr als 1,3 Millionen Views brachte es beispielsweise die MMA-Übertragung auf RTL+ vom April 2025. Allerdings wird bei dieser Zählform jedes neue Einschalten des Streams gezählt, sie ist also nicht mit der Zahl der Zuschauer identisch. Dennoch dürfte das Interesse am Sport gewaltig sein – und durch solche Übertragungen weiter wachsen. Boxlegende Regina Halmich sagte in einem Interview mit der Agentur teleschau über Trendsport MMA: "Das sind die komplettesten Kämpfer der Welt. MMA ist mittlerweile unglaublich populär und hat dem Boxen in Sachen Zuschauerinteresse den Rang abgelaufen."

Doku "Eckerlin – Eine MMA-Familie" bei RTL+

Wer noch mehr über den wohl härtesten Kampfsport der Welt erfahren will, findet übrigens ein interessantes Begleitprogramm auf RTL+. Ab 17. Oktober laufen dort die ersten drei Episoden der sechsteiligen Doku-Reihe "Eckerlin – Eine MMA-Familie", die den MMA-Star vom sportlichen Rückschlag in Hamburg bis zu seinem nächsten großen Kampf in Köln begleiten. Gemeinsam mit seiner Frau Dominique und den Kindern Adriana Julie und Maxime gewährt er dabei sehr persönliche Einblicke in Training, Alltag und Familienleben.

Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown – Sa. 18.10. – RTL: 22.45 Uhr

Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Bei "Promi Big Brother" auf SAT.1 wird es emotional: Andrej Mangold öffnet sich über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Währenddessen eskaliert die Stimmung zwischen Sarah-Jane Wollny und Karina2you nach der "Ladies Night".
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

