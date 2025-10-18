"Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown"

Ab 23 Uhr geht es zur Sache in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena. Zuvor werden Kampfsportfans mit Vorberichten und exklusiven Hintergrundstorys auf das Event eingestimmt. Headliner der ab 23.15 Uhr stattfindenden Kämpfe ist Christian Eckerlin, das bekanntestes Gesicht des deutschen MMA, und gleichzeitig Kultfigur des Sports. Auch Frédéric "Neandertaler" Vosgröne, Shootingstar der Szene, wird in den Ring steigen.

RTL-Käfigkampfnächte im Anschluss an die Übertragung des "2. Bundesliga Live – Topspiels" (VfL Bochum gegen Hertha BSC) könnten sich als doppeltes Livesport-Paket am Samstagabend für RTL lohnen. Gegner Christian Eckerlins ist das kroatische MMA-Urgestein Ivica "Terror" Trušček, mit über 80 Profi-Fights eine lebende Legende des Käfigs. Dass erst ab 23.15 Uhr Kämpfe live im Free TV gezeigt werden, hat übrigens mit Jugendschutzgründen zu tun. Vor Ort in der Halle startet die Vorkämpfe bereits früher.

Bisher punkteten die MMA-Veranstaltungen hinter der Bezahlschranke bei RTL+. Dort war man mit den Abrufzahlen wohl so zufrieden, dass die Käfigkämpfe nun ins Free TV wandern. Auf mehr als 1,3 Millionen Views brachte es beispielsweise die MMA-Übertragung auf RTL+ vom April 2025. Allerdings wird bei dieser Zählform jedes neue Einschalten des Streams gezählt, sie ist also nicht mit der Zahl der Zuschauer identisch. Dennoch dürfte das Interesse am Sport gewaltig sein – und durch solche Übertragungen weiter wachsen. Boxlegende Regina Halmich sagte in einem Interview mit der Agentur teleschau über Trendsport MMA: "Das sind die komplettesten Kämpfer der Welt. MMA ist mittlerweile unglaublich populär und hat dem Boxen in Sachen Zuschauerinteresse den Rang abgelaufen."

Doku "Eckerlin – Eine MMA-Familie" bei RTL+ Wer noch mehr über den wohl härtesten Kampfsport der Welt erfahren will, findet übrigens ein interessantes Begleitprogramm auf RTL+. Ab 17. Oktober laufen dort die ersten drei Episoden der sechsteiligen Doku-Reihe "Eckerlin – Eine MMA-Familie", die den MMA-Star vom sportlichen Rückschlag in Hamburg bis zu seinem nächsten großen Kampf in Köln begleiten. Gemeinsam mit seiner Frau Dominique und den Kindern Adriana Julie und Maxime gewährt er dabei sehr persönliche Einblicke in Training, Alltag und Familienleben.

