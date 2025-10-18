Home News TV-News

"Stralsund – Ablaufdatum": Kritik zum Krimi mit Alexander Held und Sophie Pfennigstorf

Mord mit Ablaufdatum

18.10.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im neuen "Stralsund"-Krimi auf ZDF geht es um spektakuläre Morde, die den Zuschauern einen Wissensvorsprung gegenüber den Ermittlern geben. Hauptkommissar Hidde und Kollegin Jule Zabek stehen vor einem makabren Rätsel, bei dem das Schicksal von drei jungen Frauen im Female Fightclub eine zentrale Rolle spielt.
Was die Zuschauer wissen, die Ermittler aber vorerst nicht: Martha (Lo Rivera, zweite von links) hat Jonathan Theisen (Remo Schulze) in eine Falle gelockt. Gemeinsam mit Anja (Anna Herrmann, links) und Nina (Cheyenne Demont) tätowiert sie ein Datum auf seine Brust. Haben sie ihn aber auch getötet oder gibt es Trittbrettfahrer?   Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Martha (Lo Rivera) lockt bei einem vermeintlichen Blinddate Jonathan Theisen (Remo Schulze) in eine Falle. Sie und ihre Freundinnen vom Female Fightclub haben offenbar Rechnungen mit einigen Männern offen.  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Martha (Lo Rivera, links) und Anja (Anna Herrmann) sind ständig in Habachtstellung und im Verteidigungsmodus. Wer hat ihnen Gewalt angetan?  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) gerät auch im neuen Fall einmal mehr in brenzlige Situationen. "Ablaufdatum" bringt sie ganz besonders an ihre persönlichen Grenzen.  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) und Karl Hidde (Alexander Held) sind in ihrem sechsten Fall ein gut eingespieltes Team. Zabek rückt diesmal stärker ins Zentrum, während Hidde beinahe zur Randfigur wird.   Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Gemeinsam stark? Nach dem Training im "Female Fight Club" machen sich die jungen Frauen im Schutz der Gruppe auf den Heimweg (von links): Gyzem (Zandile Amy Ngono), Jule (Sophie Pfennigstorf), Martha (Lo Rivera), Nina (Cheyenne Demont) und Hanna (Ramona Schlenker).   Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Martha (Lo Rivera, rechts) und Jule (Sophie Pfennigstorf) verstehen sich gut. Doch was wird geschehen, wenn Martha erfährt, dass ihr neue Seelenverwandte Polizistin ist und gegen sie und ihre Freundinnen ermittelt?  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Beim Training im Female Fightclub fällt Martha (Lo Rivera, rechts) und den anderen schnell auf, dass Jule (Sophie Pfennigstorf) gar keine Anfängerin ist. Doch die Polizistin im Undercover-Einsatz weiß sich herauszureden.  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever
Eigentlich wollte Jule (Sophie Pfennigstorf, Mitte) ganz offen im Female Fightclub ermitteln. Doch dass hier lauter junge Frauen Selbstverteidigung gegen männliche Angreifer trainieren, löst etwas in ihr aus. Sie verheimlicht, dass sie Polizistin ist, denn in der Gruppe um Martha (Lo Rivera, links, mit Zandile Amy Ngono) fühlt sie sich unter Menschen, die sie verstehen.  Fotoquelle: ZDF/Sandra Hoever

Hauptkommissar Hidde (Alexander Held) und Kollegin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) staunen beim Anblick der Männerleiche nicht schlecht: "6. Februar" prangt da in dicker, wackeliger schwarzer Tattoo-Schrift auf seinem Oberkörper. Sein Todestag. Da die Tätowierung bereits verheilt ist, muss er "wochenlang mit seinem eigenen Ablaufdatum auf der Brust rumgelaufen" sein, folgert Jule. "Stralsund – Ablaufdatum", der so makaber beginnende 26. Film der Krimireihe (Regie: Ziska Riemann), ist am Samstagabend im ZDF zu sehen sowie vorab in der Mediathek abrufbar.

ZDF
Kriminalfilm • 18.10.2025 • 20:15 Uhr

Der Tote wird als Jonathan Theisen (Remo Schulze) identifiziert, als Todesursache wird Herzstillstand infolge einer Überdosis GHB, auch als Liquid Ecstasy bekannt, festgestellt. Die Droge wird häufig als K.o.-Mittel bei Sexualverbrechen genutzt.

Gerichtsmedizinerin Scherer (Vivien Mahler) erinnert sich an einen ähnlichen Fall, den sie kürzlich auf dem Seziertisch hatte: Micha Lehmann starb an einer Mischung aus Kokain und GHB, auf der Brust hatte er eine Narbe, wohl von einer Tattoo-Entfernung. Haben es Zabek, Hidde und ihr polnischer Kollege Tomasz Nowak (Jakub Gierszal) mit einer Mordserie zu tun? Mit einem Rachefeldzug?

Gewalt gegen Frauen 2024 auf dem Höchststand

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Ermittlern gegenüber einmal mehr einen Wissensvorsprung. Sie haben gesehen, wie drei junge Frauen Jonathan Theisen mit Gewalt seinen Schicksalstag in die Haut gravierten: Martha (Lo Rivera), Anja (Anna Herrmann) und Nina (Cheyenne Demont) trainieren alle Selbstverteidigung im Female Fightclub, waren vermutlich selbst Opfer männlicher Gewalt, vielleicht sogar durch die beiden Ermordeten.

Doch haben die Frauen die Männer auch getötet oder sie "nur" tätowiert? Das wird sich erst ganz am Schluss des Krimis klären. Während Jule Zabek, einer Spur folgend, undercover im Fightclub ermittelt, gerät ein dritter Mann in den Fokus der Ermittler: Sebastian Schuster (Jonas Minthe). Auch er trägt seit Kurzem ein tätowiertes Datum auf der Brust – den 14. Februar. Und der rückt bedrohlich nahe ...

Wer "harmlose" Krimis mit Schmunzelfaktor bevorzugt, ist bei "Stralsund" generell falsch. Diesmal aber besonders. Dabei ist Hinsehen bei "Ablaufdatum" aus mehreren Gründen dringend zu empfehlen. Auch wenn man die Augen davor zu verschließen versucht, findet Gewalt gegen Frauen statt. 2024 erreichte häusliche Gewalt hierzulande einen Höchststand: knapp 266.000 Betroffene, rund 73 Prozent davon Frauen. Auch Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf Frauen nahmen zu, 13.320 Fälle wurden 2024 registriert – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein.

Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Seit 2014 steht Schauspielerin Marleen Lohse nun schon für die beliebte ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ vor der Kamera. Jetzt hat sie bei „Inas Nacht“ über einen „richtig schlimmen“ Dreh ausgepackt und verrät zudem, was ihr Kollege Hinnerk Schönemann ihr für einen Streich gespielt hat.
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.

Erneut starker Auftritt von Sophie Pfennigstorf

Mit Jule Zabek, von Sophie Pfennigstorf in ihrem sechsten Fall einmal mehr verletzlich und stark zugleich verkörpert, hat die "Stralsund"-Reihe eine moderne weibliche Identifikationsfigur etabliert. Sie wehrt sich gegen anzügliche Bemerkungen, Blicke oder herablassendes Verhalten. Und sie weist ihren Kollegen Tomasz zurecht, der vorschlägt, sie als Frau solle an seiner statt wegen des "so sensiblen Themas" ein Vergewaltigungsopfer befragen: "Na, dann sei doch sensibel. Das schaffst du schon."

Endlich erfährt man zudem mehr über Jules Vergangenheit, die Ursache für ihre Rastlosigkeit und ihr manchmal selbstzerstörerisches Verhalten. Seit ihrem Einstieg in Folge 21 weiß man, dass an ihrer letzten Arbeitsstätte etwas Traumatisierendes vorgefallen sein muss, doch erst jetzt lässt die Polizistin in einem verletzlichen Moment ihre verhärtete Fassade fallen. Es ist eine der stärksten Szenen des Films.

Zwei weitere Filme der Reihe "Stralsund" sind bereits in Vorbereitung, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

"Stralsund – Ablaufdatum" – Sa. 18.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Nach fast 60 Jahren vor der Kamera zieht sich Andreas Schmidt-Schaller aus der Schauspielerei zurück. Bekannt wurde er als Kultkommissar in "SOKO Leipzig" und "Polizeiruf 110". Der Krimi-Star möchte nun seinen Lebensabend in Ruhe mit der Familie verbringen.
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller

