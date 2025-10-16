Home News Star-News

Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“

Exklusiv bei „Inas Nacht"

Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“

16.10.2025, 09.05 Uhr
von Nicole Jansen
Seit 2014 steht Schauspielerin Marleen Lohse nun schon für die beliebte ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ vor der Kamera. Jetzt hat sie bei „Inas Nacht“ über einen „richtig schlimmen“ Dreh ausgepackt und verrät zudem, was ihr Kollege Hinnerk Schönemann ihr für einen Streich gespielt hat.
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Marleen Lohse hat bei "Inas Nacht" über den Dreh von "Nord bei Nordwest" ausgepackt.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Marleen Lohse bei „Inas Nacht“

Seit 2014 flimmert die Krimiserie „Nord bei Nordwest“ schon über die heimischen Fernsehbildschirme. Mit von der Partie ist seit der ersten Folge bereits Schauspielerin Marleen Lohse als Tierärztin Jule Christiansen. Und erst kürzlich wurde die Krimireihe vom ARD Publikum zur beliebtesten Kultserie überhaupt gewählt. Nun verriet Lohse in der Sendung „Inas Nacht“ einige pikante Details über einen Tag am Set. Ein Dreh, der für die 41-jährige alles andere als leicht zu verkraften war.

„Das hat nicht funktioniert“

Normalerweise hat es Marleen Lohse in ihrer Funktion als Tierärztin Jule Christiansen mit heimischen Tieren zu tun, in einer Episode aber sollte sie einen Schimpansen mit einer Wunde versorgen. Dabei wies die Trainerin des Tieres vorab explizit daraufhin, dass Lohse im Umgang mit dem Affen ganz unbesorgt agieren könne. Doch es kam alles anders als erwartet: als sie dem Schimpansen nur in die Augen gesehen habe, sei dieser völlig aus der Fassung geraten. Auch das Anfassen sei eine echte Herausforderung gewesen: „Der war ja total unfreundlich“, entgegnete Moderatorin Ina Müller, die bereits in einige Details vorab involviert war. Für die 41-jährige selbst war die Situation „richtig schlimm“. Eigentlich hätte Lohse den Affen in der Szene operieren sollen, doch auch das habe nicht funktioniert.

„Fiese“ Aktion von Schauspielkollege Hinnerk Schönemann

Dann kommt Ina Müller auf Lohses Schauspielkollegen Hinnerk Schönemann zu sprechen, bei welchem die Moderatorin regelrecht ins Schwärmen gerät, obwohl dieser ihr beim letzten Besuch in der Sendung einen Streich gespielt habe. Das sei allerdings keine Seltenheit, wie Marleen Lohse entgegnet. Immer wieder falle sie auf die Scherze des 50-jährigen bei den Dreharbeiten herein. Als Beispiel nennt sie folgende Situation: einmal habe beim Dreh eine Frau am Set gestanden, woraufhin Hinnerk Schönemann zu Lohse gesagt habe, dass die Dame wohl schon den ganzen Tag am Set stehe, nur um ein Foto mit ihr zu ergattern. Daraufhin sei die Schauspielerin zu der Frau hingegangen, um ihr den Wunsch zu erfüllen. Doch zum Entsetzen der Jule Darstellerin kannte die Frau sie gar nicht und war ganz irritiert. „Das ist aber so gemein“ urteilt Ina Müller. Lohse selbst konnte das Ganze aber mit Humor nehmen und anschließend über die Situation lachen. Schließlich sei sie solche Aktionen von ihrem geschätzten Schauspielkollegen bereits gewohnt, wie sie mit einem Augenzwinkern hinzufügt.

