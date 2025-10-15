Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag

Helene Fischer wagt nur selten Experimente – und wenn, dann geht das fast immer auf. Umso überraschender ist ihr jüngster Rückschlag: Mit dem Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlagerqueen einen ihrer deutlichsten Chart-Abstürze verkraften.

Helene Fischer: Durchstarten nach Babypause Dabei schien zunächst alles perfekt zu laufen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zurück und stellte voller Stolz ihr „Herzensprojekt“ vor: gleich zwei Alben mit Kinderliedern. „Tanzen & Feiern“ machte den Anfang – und sollte eigentlich zeigen, dass Helene Fischer auch in der Welt der Kinderunterhaltung ganz vorne mitspielen kann.

Unerwarteter Chart-Rückschlag für Helene Fischer Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.