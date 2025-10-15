Home News Star-News

Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag

Anders als geplant

Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag

15.10.2025, 10.32 Uhr
von Julian Flimm
Helene Fischer meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback verlief anders als erwartet.
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Helene Fischer hat ein neues Album mit Kinderliedern veröffentlicht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Helene Fischer wagt nur selten Experimente – und wenn, dann geht das fast immer auf. Umso überraschender ist ihr jüngster Rückschlag: Mit dem Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlagerqueen einen ihrer deutlichsten Chart-Abstürze verkraften.

Helene Fischer: Durchstarten nach Babypause

Dabei schien zunächst alles perfekt zu laufen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zurück und stellte voller Stolz ihr „Herzensprojekt“ vor: gleich zwei Alben mit Kinderliedern. „Tanzen & Feiern“ machte den Anfang – und sollte eigentlich zeigen, dass Helene Fischer auch in der Welt der Kinderunterhaltung ganz vorne mitspielen kann.

Unerwarteter Chart-Rückschlag für Helene Fischer

Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Derzeit beliebt:
>>"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
>>Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
>>„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
>>Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.



Das können Fans jetzt erwarten

Für das Jahr 2025 hat die Schlagerqueen allerdings schon ein weiteres Album mit Kinderliedern angekündigt. Darüber hinaus steht eine große Tournee für 2026 im Raum.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
Doppeltalent
Beatrice Egli bei "Das! Rote Sofa!"
„Uneheliches Kind“: Roland Kaiser spricht über seine harte Kindheit
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Alec Baldwin in Autounfall verwickelt – Bruder war dabei
Jetzt spricht der Hollywood-Star
Alec Baldwin
Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"
Trauer um TV-Star
Florian Silbereisen schaut traurig.
Herzogin Meghan Markle zeigt seltene Bilder von Tochter Lilibet
Ganz der Papa?
Meghan Markle
Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Sir Cliff Richard: Der britische Erfolgskünstler feiert 85. Geburtstag
Unverwechselbares Image
Cliff Richard
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisens Laster - Barbara Schöneberger verrät ihn!
Geheimnis
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Open Flair Festival: Ein Erfolgsgeschichte aus Eschwege
"37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival"
37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Neue ARD-Serie: Wie verändert ein Unfall so viele Leben?
"Hundertdreizehn"
Hundertdreizehn
Was hat die DDR wirklich erfunden? Überraschende Antworten im ZDF
"DDR genial – Mangel macht erfinderisch (1)"
DDR genial - Mangel macht erfinderisch
Susu Padotzke spricht über ihre Rolle in „Hubert ohne Staller“
Beliebte Vorabend-Serie
Susu Padotzke im Interview
Braucht das TV mehr Streit? ntv startet „Blome & Pfeffer“
Hauptstadt-Talk
Nikolaus Blome und Clara Pfeffer
Streaming-Starts: "Schattenseite", "Mr. Scorsese", "Murdaugh" und mehr
Streaming-Highlights
Schattenseite
Diane Keaton ist tot: So rührend nimmt Woody Allen Abschied
Ex-Liebespaar
Woody Allen
Désirée Nick beleidigt Michael Naseband – Harald Glööckler wütet
"Promi Big Brother"
Promi Big Brother - Tag 8