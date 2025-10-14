Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten

Im Podcast „My Way“ plauderte Musiklegende Ralph Siegel überraschend offen aus dem Nähkästchen: Mehrfach habe er versucht, eine Zusammenarbeit mit Helene Fischer auf die Beine zu stellen – doch dazu kam es nie. Der Erfolgsproduzent schilderte seine früheren Kontaktversuche und verriet, warum es bislang lediglich bei Annäherungen blieb.

Siegel wollte mit der Schlagerqueen arbeiten „Ich habe nie das Glück gehabt, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Seinen Angaben zufolge habe er Helene Fischer in der Vergangenheit mehrfach Songs angeboten, die jedoch nicht angenommen wurden. Er betonte: „Es hat sich einfach nicht ergeben.“

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Fischer arbeitet nicht mehr mit altem Kollegen Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.