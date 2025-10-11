Home News Star-News

In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!

Er verrät's

11.10.2025, 09.09 Uhr
von Paulina Meissner
Bruce Darnell zeigt im Podcast "Frühstück bei Barbara" seine Bewunderung für einen TV-Kollegen.
Bruce Darnell
Model und Choreograph Bruce Darnell hat im Gespräch mit Barbara Schöneberger verraten, für welchen deutschen Moderator er schwärmt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Da schwärmt jemand in den höchsten Tönen! Bruce Darnell hat im Podcast "Frühstück bei Barbara" mit Barbara Schöneberger verraten, für welchen deutschen TV-Moderator er schon seit langer Zeit eine Schwäche hat.

Seit seinem Job als Juror und Coach bei "Germany's Next Topmodel" ist Bruce Darnell (68) auch im deutschen Fernsehen Kult. Sätze wie "Drama, Baby. Drama" und "Die Handtasche muss lebendig sein" haben ihn zum Liebling der Show gemacht. Doch auch Darnell selbst hat seine Favoriten im deutschen TV, wie er nun Moderatorin Barbara Schöneberger (51) verriet.

Denn bei dieser war Darnell im Podcast "Frühstück bei Barbara" zu Gast. Gemeinsam spielten sie dort – passend zur herbstlichen Jahreszeit – das Spiel "Pumpkin Spice Latte". Schöneberger und Darnell mussten deutsche Promi-Männer einem im Studio liegenden Kürbis zuordnen. Doch während des Spiels wurde Bruce Darnell plötzlich von seinen Gefühlen überrollt.

Denn während die beiden Robert Habeck, das Duo BossHoss und Mario Barth noch recht zügig zuordnen konnten, wurde Darnell bei dem nächsten Promi-Namen plötzlich hellhörig. Es ging um TV-Moderator Jörg Pilawa (60).



Bruce Darnell über TV-Moderator: "Ist ein Hammer-Typ!"

"Ich liebe ihn!", platzte es aus dem Model heraus. Doch da schien noch mehr zu sein. "Du kannst es sagen, wir sind unter uns", ermutigte Barbara Schöneberger ihren Gast. Dieser gestand daraufhin: "Ich war eine lange Zeit in ihn verliebt – bis heute noch." Schöneberger reagierte mit Verständnis: "Ich auch! Ich finde, er sieht sehr gut aus, er ist ein sehr guter Moderator, er ist groß ...", kam die 51-Jährige kaum mehr aus dem Schwärmen heraus.

Bei Bruce Darnell rannte sie damit offene Türen ein. Als Schöneberger anmerkte, Pilawa hätte schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, winkte Darnell ab: "Ich würde ihn trotzdem nehmen!" Der Moderator habe, so Darnell, sehr schöne Beine und sei einfach ein "Hammer Typ". Es wird wohl aber bei einer Schwärmerei bleiben: Jörg Pilawa ist seit kurzer Zeit wieder frisch in einer Beziehung – mit CDU-Politikerin Julia Klöckner.

Bevor sich Schöneberger und Darnell dann wieder dem Spiel widmeten, zögerte der 68-Jährige: "Aber weißt du, das Foto hier, das bleibt bei mir", erklärte er und steckte sich den Schnappschuss von Pilawa kurzerhand in die Hosentasche. Welchem Kürbis der Moderator nun ähnelt, erfuhren die Zuschauer also nicht mehr.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
