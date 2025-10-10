Home News TV-News

"Wendezeit": Kritik zum Agententhriller über die Rosenholz-Dateien der DDR mit Petra Schmidt-Schaller

"Wendezeit"

Das Geheimnis der Rosenholz-Dateien - endlich gelüftet?

10.10.2025, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Der Film "Wendezeit" nimmt Zuschauer mit auf eine spannende Reise in die Welt der Spionage kurz vor dem Mauerfall. Petra Schmidt-Schaller spielt eine Doppelagentin, die zwischen CIA und Stasi gefangen ist, während die berühmten Rosenholz-Dateien eine zentrale Rolle spielen.
Wendezeit
Im Agententhriller "Wendezeit" muss sich Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) einem Lügendetektor-Test im West-Berliner CIA-Büro unterziehen.  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
Das Drama um eine zerrissene Biografie kommt etwas kurz, aber die Agentengeschichte ist spannend: "Wendezeit" mit Petra Schmidt-Schaller verdichtet das Auflösen der DDR und die Angst einer Doppelagentin, in diesem Zuge erwischt zu werden, in 120 Minuten.  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) ist mal wieder in Tarnung unterwegs "im Osten".  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
CIA-Chef Jeremy Redman (Ulrich Thomsen) ist ein grundsätzlich misstrauischer Mensch.   Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
Die angehende Stasi-Agentin Saskia (Petra Schmidt-Schaller) hat natürlich noch ein Vater-Drama im Hintergrund. Erich Leschke (André Hennicke) ist ein linientreuer DDR-Offizier, der seine Tochter ausgebildet hat.  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
Verdichtete "Wendezeit": Im CIA-Büro Westberlins verfolgt die Belegschaft im Herbst 1989 die unglaublichen Ereignisse rund um den Mauerfall.  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff
Wendezeit
Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller), Doppelagentin bei CIA und HVA, weckt das Misstrauen ihres Chefs Jeremy Redman (Ulrich Thomsen).  Fotoquelle:  ZDF/rbb/ARD/Volker Roloff

Der DDR-Geheimdienst HVA, ausgeschrieben Hauptabteilung Aufklärung, gilt bis heute als eine der effizientesten Informationsbeschaffungs-Maschinen der Menschheitsgeschichte. Etwa 10.000 Inoffizielle Mitarbeiter soll die Behörde im Inland gehabt haben, ungefähr 2.000 Quellen waren es außerhalb Ostdeutschlands. Eine – fiktive – Auslandsmitarbeiterin spielt Petra Schmidt-Schaller im Agententhriller "Wendezeit", der 2019 – 30 Jahre nach der Wende – im Ersten Premiere feierte: Doppelagentin Saskia Starke lebt seit Jahren mit ihrem Mann (Harald Schrott), einem Halbamerikaner, und den zwei mittlerweile halbwüchsigen Kindern in einer Villa im Westen Berlins. Im dortigen CIA-Büro, ihrem Arbeitsplatz, gilt sie als scharfsinnige und loyale Mitarbeiterin. Dabei lebt Saskia, die eigentlich Tatjana heißt, schon lange ein Doppelleben. Ihre Tarnung droht aufzufliegen, als im Herbst 1989 in der DDR die Dämme brechen und das System sich aufzulösen beginnt.

Wendezeit
Agententhriller • 10.10.2025 • 20:15 Uhr

Auch die West-Berliner CIA-Filiale hat mittlerweile die Information erreicht, dass sich ein Maulwurf im Haus befindet. Der misstrauisch-scharfsinnige Spionage-Abwehrspezialist Jeremy Redman (sehr stark: der dänische Schauspieler Ulrich Thomsen, "Das Fest") wird nach Deutschland beordert, um das faule Ei in den eigenen Reihen aufzuspüren. Gleichzeitig droht Saskia aufzufliegen, weil DDR-Agenten versuchen, die Seiten zu wechseln und sich diesen Status mit dem Verkauf brisanter Informationen erkaufen wollen. Die Agenten-Dateien der HVA, in der sämtliche Klarnamen der Stasi-Agenten verzeichnet waren, sind bekannt als "Rosenholz-Dateien". Tatsächlich gelangten diese Dateien während der Wendezeit in die Hände der CIA. Erst 2003 wurden sie der deutschen Regierung übergeben. Seltsamerweise fehlt darin ein schmaler Korridor des alphabetisch angelegten Namensverzeichnisses.

Bis heute ungeklärt: Das Geheimnis der Rosenholz-Dateien

Im von Silke Steiner geschriebenen und Sven Bohse ("Ku'damm 59") inszenierten 120-Minuten-Thriller wird über mögliche Ursachen der Lückenhaftigkeit und überhaupt den Weg der Rosenholz-Dateien spekuliert – an der Schnittstelle von hanebüchener Fiktion und Wahrheit. Die Geschichte der Doppelagentin ist schon eine ziemliche – wenn auch spannend inszenierte – Räuberpistole. Außerdem ist die Mischung zwischen fiktiver Agenten-Geschichte und dem "Angebot" einer möglichen Erklärung des Geheimnisses rund um die Rosenholz-Dateien reichlich kühn. Auch die Anlage der Figur Saskia/Tatjana irgendwo zwischen familiär-schizophrenem Identitätsdrama und einer James Bond-artigen DDR-Superheldin gilt es zu akzeptieren.

Sofern man diese und andere Ungereimtheit zu schlucken bereit ist, kann man mit "Wendezeit" spannende zwei Stunden verbringen: Die Darsteller überzeugen, neben Petra Schmidt-Schaller ragt vor allem der dänische Großschauspieler Ulrich Thomsen heraus, der in der Rolle nicht nur aussieht wie der viel zu früh verstorbene Philip Seymour Hoffman, sondern den Jäger der Hauptfigur auch mit einer ähnlich beeindruckenden Präsenz verkörpert.

Wendezeit – Fr. 10.10. – 3sat: 20.15 Uhr

