Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF

Beim Namen Jan Josef Liefers denken viele Krimifans zuerst an den „Tatort“ aus Münster. Hier ermittelt der Schauspieler als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne an der Seite von Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) bereits seit dem Jahr 2002 höchst erfolgreich. Doch Liefers verkörpert noch einen weiteren ungewöhnlichen Ermittler im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – nämlich die Titelfigur aus der Reihe „Rechtsanwalt Vernau“. Hier können sich Fans mit „Der schwarze Schwan“ auf eine neue Folge freuen.

Worum geht es in der Serie „Rechtsanwalt Vernau“? Langweiliger Anwaltskram? Fehlanzeige bei diesem Juristen. Der Berliner Rechtsanwalt Joachim Vernau agiert eher als Detektiv, um für seine Klienten Fälle zu klären, die oft mit vergangenen Ereignissen zusammenhängen. Dafür verlangt er sein Stundenhonorar plus Spesen. Wenn er Lust hat und der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen möchte, arbeitet er aber auch mal ohne Honorar. Die Serie „Rechtsanwalt Vernau“ läuft seit 2012 im ZDF und basiert auf den Romanen der Schriftstellerin Elisabeth Herrmann. Zusammen mit der aktuellen Folge sind bisher insgesamt neun Fernsehfilme mit einer Länge von rund 90 Minuten erschienen. Diese lockten bis zu 9,33 Millionen Zuschauer pro Folge vor die Mattscheibe.

Wovon handelt „Der schwarze Schwan“? Joachim Vernau erhält von einem ebenso schwerreichen wie schwerkranken Brauereibesitzer den Auftrag, dessen Tochter zu finden. Seine Ermittlungen führen den Rechtsanwalt in einen zwielichtigen Klub in Berlin-Mitte. Dort trifft er auf Volker Klausen. Der verlangt von der Tochter von Vernaus Klienten satte 200.000 Euro. Als der Anwalt aber später mit der verlangten Summe die Angelegenheit klären will, geht alles schief. Bald steht Vernau unter Mordverdacht und versucht, seine Unschuld zu beweisen. Doch schon kurz darauf müssen weitere Menschen sterben.

Lohnt sich das Einschalten? Drehbuchautor und Regisseur Josef Rusnak erzeugt gleich zu Beginn geschickt Spannung, indem er die Chronologie durchbricht. Den Beginn der Folge bildet nämlich nicht das Mandat von Joachim Vernau. Stattdessen wacht dieser – begleitet von einem Voice-over, das wie eine Referenz auf den Ich-Erzähler klassischer Noir-Krimis wirkt – sichtlich mitgenommen neben einem Toten und einer Schusswaffe auf. Wie es dazu kam, erfährt das Publikum danach sukzessive in Rückblicken. Überhaupt ist die Verbindung aktueller und vergangener Ereignisse geglückt und rückt Geschehnisse immer wieder in ein neues Licht.

Positiv hervorzuheben ist außerdem das überzeugende Schauspiel von Rike Schmid, die in dieser Folge die Hauptrolle spielt und zuletzt in „Vogelfrei – ein Schwarzwaldkrimi“ zu sehen war. Mit einer humorigen Basketballszene, in der Rechtsanwalt Vernau zu Hip-Hop-Klängen seine Basketballskills hinter Gittern demonstrieren darf, wird auch für Fans des „Tatort“ aus Münster etwas geboten. Allerdings mehren sich in der zweiten Hälfte der Folge die Unplausibilitäten. Zudem dürften aufmerksame Zuschauer die entscheidende Wendung des Falls deutlich früher als der Anwalt kommen sehen.

Wann ist „Der schwarze Schwan“ zu sehen? Das ZDF zeigt die aktuelle Folge aus der Reihe „Rechtsanwalt Vernau“ am Montag, den 2. Februar 2026. Im Rahmen der Reihe „Fernsehfilm der Woche“ strahlt der öffentlich-rechtliche Sender den Krimi zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr aus. Wer möchte, kann den neuesten Fall der Krimireihe allerdings schon früher erleben. Im Streamingportal des ZDF ist die Folge nämlich bereits jetzt verfügbar.

