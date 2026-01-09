Home News Streaming-News

"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"

Mozarts innerer Kampf

"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"

09.01.2026, 09.32 Uhr
von Rachel Kasuch
Mozart – das Wunderkind, dem alles zuflog? Für Will Sharpe, Darsteller des berühmten Komponisten in der Serie "Amadeus", ist genau dieses Bild der größte Irrtum.
Amadeus
Talent als enorme Last: Will Sharpe spielt Mozart in der Sky-Serie "Amadeus".  Fotoquelle: Sky UK Ltd
Will Sharpe
"Die Idee, Mozart zu spielen, war ziemlich beängstigend", gibt Will Sharpe zu.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kate Green

In der neuen Sky-Original-Serie "Amadeus" zeigt Schauspieler Will Sharpe (39) den berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart als jungen Mann, der an seiner eigenen Begabung fast zerbricht – und sich gegen das wehrt, was ihn eigentlich berühmt machen soll.

Im Gespräch mit der Agentur teleschau beschreibt Sharpe offen, warum ihn die Rolle gleichermaßen angezogen und verunsichert hat. "Die Idee, Mozart zu spielen, war ziemlich beängstigend", sagt der japanisch-britische Schauspieler und Regisseur. Gerade die Erzählung vom mühelosen Genie habe ihn beschäftigt. "Wenn man genauer hinschaut, liegt darin auch eine enorme Last. Fast so, als würde Mozart gegen sein Talent ankämpfen." Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie."

Diese innere Spannung habe ihn besonders gereizt. Mozart stehe unter permanentem Druck, doch er ergebe sich ihm nicht. "Er hat eine große Überschwänglichkeit, einen Humor – und trotz allem steht er immer wieder auf." Die Musik werde für ihn zu einem inneren Zufluchtsort, einem Weg, mit dem Chaos in sich umzugehen.

Derzeit beliebt:
>>Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
>>Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
>>Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt

"Neid bleibt ein zentrales Thema"

Für seine Vorbereitung habe Sharpe schnell gemerkt, wie widersprüchlich das Bild Mozarts in Biografien ist. Mal werde er als glücklicher, unbeschwerter Genius beschrieben, mal als launisch, melancholisch und scharf im Ton. Was für ihn konstant blieb, war etwas anderes: die Musik selbst. "Ich konnte immer zu ihr zurückgehen, um Antworten zu finden", erklärt Sharpe. Sie sei reich, komplex – und emotionaler Ausdruck dessen, was Mozart oft nicht in Worte fassen könne.

Dass diese Zerrissenheit spürbar wird, liegt auch am Format. Die Serie nimmt sich Zeit, bekannte Motive neu zu erzählen – jenseits der reinen Rivalität mit Antonio Salieri. "Neid bleibt ein zentrales Thema", sagt Sharpe, "aber wir können andere Perspektiven öffnen und die Figuren menschlicher zeigen." Der Ton sei stellenweise dunkler, zugleich aber unmittelbarer und moderner, auch durch eine Sprache, die Historisches mit heutiger Direktheit verbindet.

Besonders wichtig ist dabei auch Constanze, Mozarts Ehefrau. Ihre Sicht verankere die Geschichte emotional. "Zwischen ihnen gibt es Liebe und Zärtlichkeit – aber auch Reibung", so Sharpe. Gerade diese Unvollkommenheit mache Mozart greifbar: als Mensch, nicht als Mythos.

Amadeus läuft exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW.

Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
In der Neujahrsfolge entfacht eine Romanze zwischen Kapitän Max Parger und der Ärztin Sophia Berg. Valentina Pahde begeistert in ihrer Rolle und könnte das Traumschiff langfristig bereichern.
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Hans Sigl doch nicht der erste „Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
Vergessene Virtuosin
"Mozart/Mozart"
War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
"Mozart/Mozart"
"Mozart/Mozart"
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden
"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Medien berichten
Callum Turner im Close-Up.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026