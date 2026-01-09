Home News TV-News

Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars

Williams-Schwestern

Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars

09.01.2026, 09.29 Uhr
von Jasmin Herzog
"King Richard" erzählt die Erfolgsgeschichte der Williams-Schwestern Serena und Venus nach, im Fokus steht aber vor allem ihr Vater Richard, für dessen Darstellung Will Smith seinen ersten Oscar bekam.
Für seine Rolle als Richard Williams erhielt Will Smith 2022 seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller.   Fotoquelle: SAT.1/2021 Warner Bros.
"King Richard" erzählt die Erfolgsgeschichte der Williams-Schwestern Serena (Demi Singleton, links) und Venus (Saniyya Sidney) nach, im Fokus steht aber ihr Vater Richard.  Fotoquelle: SAT.1/2021 Warner Bros.
Oracene 'Brandy' Williams (Aunjanue Ellis) kritisiert Richard für seine Härte.   Fotoquelle: SAT.1/2021 Warner Bros.
Serena (Demi Singleton, links) und Venus Williams (Saniyya Sidney) werden einmal zu den größten Tennis-Spielerinnen der Welt gehören.  Fotoquelle: SAT.1/2021 Warner Bros.
Venus Williams (Saniyya Sidney) will es allen zeigen.   Fotoquelle: SAT.1/2021 Warner Bros. Ent.

Es war der wohl denkwürdigste Moment der Oscar-Verleihung 2022: Als der US-Schauspieler Chris Rock auf der Bühne bei einer Anmoderation einen schlechten Witz über die Glatze von Jada Pinkett Smith machte, bekam er von deren Ehemann Will Smith eine Ohrfeige verpasst. Nur wenige Minuten später wurde Smith mit seinem ersten Oscar als bester Hauptdarsteller für "King Richard" ausgezeichnet.

Erst im Nachhinein reagierten die Veranstalter: "Die Academy verurteilt das Verhalten von Herrn Smith bei der gestrigen Show", hieß es in einem tags darauf veröffentlichten Statement. Zudem wurde Smith von allen Veranstaltungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgeschlossen. Seinen Oscar durfte der 57-Jährige trotz teils heftiger Kritik behalten. SAT.1 zeigt das Biopic "King Richard", das für insgesamt sechs Goldjungen nominiert war, am Donnerstag, 9. Januar um 20.15 Uhr.

Sportfilm mit Sozialkritik

23 Grand-Slam-Titel für Serena Williams, immerhin sieben für ihre ältere Schwester Venus, dazu zahllose Turniersiege und mehrfaches Olympia-Gold im Doppel: Jeder weiß, dass die Williams-Zwillinge im internationalen Tennis neue Maßstäbe setzten.

