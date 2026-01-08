Home News TV-News

„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly

Outfit-Drama

„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly

08.01.2026, 12.18 Uhr
von Alexander Kords
Zweimal im Jahr lädt die Schlagersängerin Beatrice Egli hochkarätige Musiker in die nach ihr benannte SWR-Show ein. Nach der Ausgabe im Dezember 2025 gab es vor allem ein Thema: das Outfit von Maite Kelly.
Maite Kelly auf der Bühne.
Maite Kelly trägt bei ihren Auftritten gerne ausgefallene Outfits. Doch bei ihrem Besuch der "Beatrice Egli Show" haben die Fans einiges auszusetzen.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Maite Kelly macht neben ihrer starken Stimme gerne auch mit ihren Looks von sich reden. Häufig trägt sie auf der Bühne extravagante Kleidung, die in auffälligen Farbtönen und/oder besonderen Schnitten daherkommt. Umso überraschender war die Wahl eines Outfits, mit dem sie bei Beatrice Egli vor die Kameras trat. Zunächst performte sie den Song „Der Morgen danach“ in einem dunkelbraunen, gerafften Kleid, das sie mit einem beigen Blazer kombinierte.

Der Kontrast zu ihren üblichen Auftritten fiel derart extrem aus, dass sich viele Fans in den sozialen Medien dazu äußern mussten. Einige vermuteten, dass Kelly ein neues Stylingteam hat, andere meinten anerkennend, die Künstlerin sei „ja ganz normal gekleidet“. Neben Lob für das Outfit brachten manche Zuschauer den Wunsch zum Ausdruck, sich den Blazer selbst zulegen zu wollen.

Bei ihrem zweiten Song des Abends, „Ich will alles für dich“, saß Kelly mit einem glitzernden Kleid am Klavier. Dies entsprach schon eher dem grellen Stil, den sie über die Jahre gepflegt hat. Interessant ist für viele Fans nun die Frage, in welche Richtung sich Kelly stilistisch in Zukunft bewegen wird.

Derzeit beliebt:
>>„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
>>Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
>>Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
>>Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas

Panne beim Playback

Aufgrund des ungewohnten Outfits fiel so manchem Anhänger von Maite Kelly eventuell der Fauxpas nicht auf, der ihr zu Beginn von „Der Morgen danach“ unterlief. Das Playback hatte noch nicht eingesetzt, da bewegte Kelly bereits die Lippen. Doch als Bühnenprofi überspielte sie den Moment überaus geschickt.



Wer sonst noch bei Beatrice Egli zu Besuch war

Neben Maite Kelly begrüßte Beatrice Egli weitere prominente Musik-Acts in ihrer Show, die 2025 übrigens erstmals in der Vorweihnachtszeit lief. Unter anderem waren die Band Santiano, die Sänger Chris Norman, Heinz Rudolf Kunze und Sasha alias Dick Brave sowie die Sängerinnen Kerstin Ott, Francine Jordi und Ella Endlich anwesend. Und selbstverständlich ließ es sich Egli nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen und eigene Lieder zum Besten zu geben.

Wer ist eigentlich Maite Kelly?

Auch wer Maite Kelly nicht kennt, dürfte zumindest mit ihrem Familiennamen vertraut sein. Sie gehörte einst der Gruppe The Kelly Family an, die neben Maite vor allem aus vielen ihrer Geschwister bestand. Maite spielte in der Band unter anderem Bass und sang. Der wohl größte Hit der Gruppe war „An Angel“ von 1994, ihr bislang einziger Nummer-1-Hit in Deutschland war „I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You)“ von 1996. Im Jahr 2008 beendete Maite ihr Engagement bei der Kelly Family, um Solokünstlerin zu werden, 2013 wandte sie sich der Schlagermusik zu. Mit Roland Kaiser nahm sie 2015 das Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ auf, das sich in Deutschland mehr als 750.000 Mal verkaufte. 2021 erreichte Maite Kelly mit dem Album „Hallo!“ zum ersten Mal die Spitze der deutschen LP-Charts.

Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Es gibt Termine, die wie ein Feiertag gesetzt sind, und es gibt Termine, für die selbst Schlagerstars ihre bereits unterschriebenen Auftrittsverträge noch einmal neu sortieren. Was Florian Silbereisen mit den Absagen der Stars zu tun hat, lest ihr hier.
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
ARD-Primetime: Beatrice Egli feiert Schlager kurz vor Weihnachten
"Die Beatrice Egli Show"
Die Beatrice Egli Show
Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
„The Masked Singer“ 2025: Beatrice Egli ist im großen Finale dabei
Staffel 12
Beatrice Egli
"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball
Festliches TV-Highlight
Die Beatrice Egli Show
José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie
"Die José Carreras Gala 2025"
Die José Carreras Gala 2025
Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Programmänderung
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit