„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly

Maite Kelly macht neben ihrer starken Stimme gerne auch mit ihren Looks von sich reden. Häufig trägt sie auf der Bühne extravagante Kleidung, die in auffälligen Farbtönen und/oder besonderen Schnitten daherkommt. Umso überraschender war die Wahl eines Outfits, mit dem sie bei Beatrice Egli vor die Kameras trat. Zunächst performte sie den Song „Der Morgen danach“ in einem dunkelbraunen, gerafften Kleid, das sie mit einem beigen Blazer kombinierte.

Der Kontrast zu ihren üblichen Auftritten fiel derart extrem aus, dass sich viele Fans in den sozialen Medien dazu äußern mussten. Einige vermuteten, dass Kelly ein neues Stylingteam hat, andere meinten anerkennend, die Künstlerin sei „ja ganz normal gekleidet“. Neben Lob für das Outfit brachten manche Zuschauer den Wunsch zum Ausdruck, sich den Blazer selbst zulegen zu wollen.

Bei ihrem zweiten Song des Abends, „Ich will alles für dich“, saß Kelly mit einem glitzernden Kleid am Klavier. Dies entsprach schon eher dem grellen Stil, den sie über die Jahre gepflegt hat. Interessant ist für viele Fans nun die Frage, in welche Richtung sich Kelly stilistisch in Zukunft bewegen wird.

Panne beim Playback Aufgrund des ungewohnten Outfits fiel so manchem Anhänger von Maite Kelly eventuell der Fauxpas nicht auf, der ihr zu Beginn von „Der Morgen danach“ unterlief. Das Playback hatte noch nicht eingesetzt, da bewegte Kelly bereits die Lippen. Doch als Bühnenprofi überspielte sie den Moment überaus geschickt.

Wer sonst noch bei Beatrice Egli zu Besuch war Neben Maite Kelly begrüßte Beatrice Egli weitere prominente Musik-Acts in ihrer Show, die 2025 übrigens erstmals in der Vorweihnachtszeit lief. Unter anderem waren die Band Santiano, die Sänger Chris Norman, Heinz Rudolf Kunze und Sasha alias Dick Brave sowie die Sängerinnen Kerstin Ott, Francine Jordi und Ella Endlich anwesend. Und selbstverständlich ließ es sich Egli nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen und eigene Lieder zum Besten zu geben.

Wer ist eigentlich Maite Kelly? Auch wer Maite Kelly nicht kennt, dürfte zumindest mit ihrem Familiennamen vertraut sein. Sie gehörte einst der Gruppe The Kelly Family an, die neben Maite vor allem aus vielen ihrer Geschwister bestand. Maite spielte in der Band unter anderem Bass und sang. Der wohl größte Hit der Gruppe war „An Angel“ von 1994, ihr bislang einziger Nummer-1-Hit in Deutschland war „I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You)“ von 1996. Im Jahr 2008 beendete Maite ihr Engagement bei der Kelly Family, um Solokünstlerin zu werden, 2013 wandte sie sich der Schlagermusik zu. Mit Roland Kaiser nahm sie 2015 das Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ auf, das sich in Deutschland mehr als 750.000 Mal verkaufte. 2021 erreichte Maite Kelly mit dem Album „Hallo!“ zum ersten Mal die Spitze der deutschen LP-Charts.

