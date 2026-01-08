Home News Star-News

"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi

GZSZ-Star als Profiler

"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi

08.01.2026, 09.25 Uhr
von Marina Birner
Wolfgang Bahro, bekannt als Jo Gerner aus "GZSZ", zeigt in der neuen RTL-Krimi-Reihe "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" eine ganz andere Seite als empathischer Profiler Armin Weber.
Wolfgang Bahro im Interview
Seit über 30 Jahren ist Wolfgang Bahro (65) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Dr. Joachim Gerner zu sehen. Nun schlüpft er für den Auftakt der neuen Krimi-Reihe "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" ("Im Kopf eines Killers", 13. Januar bei RTL und RTL+), in die Rolle des Profilers Armin Weber.  Fotoquelle: RTL / Oliver Ziebe
Wolfgang Bahro im Interview
Im Interview verrät Wolfgang Bahro, warum es ihm besonders viel Spaß gemacht hat, einen Profiler zu spielen. Für die "GZSZ"-Drehpause fiel seine Figur Jo Gerner für mehrere Wochen ins Koma.  Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold
Wolfgang Bahro im Interview
Joachim Gerner (Wolfgang Bahro) ist auf dem Papier zwar ein unsympathischer Charakter. Er gilt als Antagonist, ist aber ein Publikumsliebling bei den "GZSZ"-Fans. Warum das so ist, weiß Bahro.  Fotoquelle: RTL / Oliver Ziebe
Wolfgang Bahro im Interview
Armin Weber (Wolfgang Bahro) ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet: Er weiß genau, wie Täter ticken. In "Im Kopf eines Killers" (ab 13. Januar bei RTL und RTL+), dem ersten Teil der "Haveltod"-Krimi-Reihe, stößt er allerdings nicht nur fachlich an seine Grenzen.  Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold
Wolfgang Bahro im Interview
Wolfgang Bahro (65, links) und Felix Kreutzer (32) harmonieren sowohl vor als auch hinter der Kamera, wie der "GZSZ"-Star im Interview anlässlich der Premiere von "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" betont.  Fotoquelle: RTL / Stephan Rabold
Wolfgang Bahro im Interview
Professor Dr. Dr. Hans-Joachim "Jo" Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) gilt als der Soap-Fiesling der Nation. Wie Wolfgang Bahro den intriganten Rechtsanwalt noch verkörpern will, verrät er im Gespräch anlässlich seines neuen Films.  Fotoquelle: RTL / Rolf Baumgartner
Wolfgang Bahro im Interview
Wolfgang Bahro (65) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch leidenschaftlicher Synchronsprecher und Familienvater.  Fotoquelle: RTL / Rolf Baumgartner
Wolfgang Bahro im Interview
An welche Grenzen Wolfgang Bahro (65) als Vater eines Sohnes gestoßen ist, verrät er im Interview anlässlich des Starts einer neuen Krimireihe, die sich mit Vater-Sohn-Dynamiken beschäftigt, bei RTL.  Fotoquelle: 2010 Getty Images/Andreas Rentz

Seit über drei Jahrzehnten spielt er den Strippenzieher Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", den Soap-Fiesling der Nation. Jetzt schlägt Wolfgang Bahro (65) vorübergehend ein neues Kapitel auf. Im RTL-Krimi "Tödlicher Dienst-Tag", womöglich Auftakt einer neuen Reihe, überrascht der langjährige Serienstar als Profiler Armin Weber: ein kluger Kopf mit viel Empathie, der im ersten Teil des ambitionierten Formats "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi", "Im Kopf eines Killers" (ab Dienstag, 13. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL und im Stream bei RTL+), mit der Last vergangener Fehler ermittelt – inspiriert vom "Buddha der Kriminalisten", Ernst Gennat (verstorben 1939). Im Interview spricht der gebürtige Berliner über den Reiz, aus dem Schatten der eigenen Kultrolle zu treten, über das Erforschen menschlicher Abgründe – und über seine ganz persönlichen Erfahrungen als Vater. Außerdem erzählt der leidenschaftliche Theaterspieler und Synchronsprecher, was es bedeutet, über Jahrzehnte hinweg in einer Serienrolle zu bleiben, und warum der Wechsel in ein neues Genre genau zur richtigen Zeit kam.

prisma: Herr Bahro, für "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" legen Sie eine "GZSZ"-Pause ein. Was hat Sie an dem Projekt so sehr gereizt, dass Sie Jo Gerner für eine Weile Ade gesagt haben?

Wolfgang Bahro: Ich bin Schauspieler geworden, weil ich es spannend finde, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Im Fernsehen war das nur begrenzt möglich – 30 Jahre Jo Gerner bei "GZSZ" prägen das Bild natürlich. Im Theater konnte ich mehr Facetten zeigen, zum Beispiel als Charlie Chaplin im Schlossparktheater, eine meiner schönsten Rollen. Ich liebte es auch, politisches und literarisches Kabarett zu machen. Jetzt freue ich mich darauf, mit Armin Weber im Fernsehen eine ganz andere Figur zu spielen: einen Profiler, der Fälle aus einem ganz neuen Blickwinkel angeht.

Derzeit beliebt:
>>"Boglands – Die Tote im Moor": Kritik zum ARTE-Krimi mit Dónall Ó Héalai
>>"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit": Kritik zum neuen Fall mit Cordelia Wege
>>Dem Stellenabbau bei RTL fallen zwei Promi-Magazine zum Opfer
>>"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!

prisma: Schauen Sie privat auch Krimis?



Bahro: Ja, auch. Hierzulande bietet das Programm ja allerhand Krimis, während "Profiling" im Fernsehen noch eher selten ist. Einst synchronisierte ich im Dungeon Room in Berlin Ernst Gennat. Er war ein legendärer Berliner Kommissar aus den 1930er-Jahren. Er etablierte das Prinzip "Tatort sichern" und war für seine einfühlsame Art bekannt. Anstatt Druck auszuüben, baute er Vertrauen auf, bot Verdächtigen Kuchen an und sprach mit ihnen auf Augenhöhe. So brachte er viele zum Reden. Ein spannender Ansatz, den ich nun in meiner neuen Rolle zumindest teilweise auch ausprobieren konnte.

"Ein Profiler geht viel tiefer in die Psyche des Täters als ein Kommissar"

prisma: Konnten Sie im Zuge der Auseinandersetzung mit der Rolle einen neuen Zugang zur menschlichen Psyche gewinnen?

Bahro: Ich bekam vor allem einen neuen Zugang dazu, wie ein Mörder oder Serientäter tickt und wie er dahin kommt. Wir hatten mit Axel Petermann einen echten Profiler als Berater – früher Kriminalkommissar in Bremen, heute Buchautor. Ich habe mit ihm über seine Fälle gesprochen und einiges gelesen. Ein Profiler geht viel tiefer in die Psyche des Täters als ein Kommissar – das macht die Arbeit so besonders. Da geht es wirklich um das Warum, um das Hineinversetzen.

prisma: Miträtseln und sich hineinversetzen ... – Ist das der Grund, warum Krimi-Formate hierzulande so beliebt sind?

Bahro: Ich vermute, dass diese Kombination ausschlaggebend ist: Man kann sich entspannen, weil man einer Geschichte folgt, und gleichzeitig nachdenken, zum Beispiel darüber, wer es gewesen sein könnte. Also nicht nur berieseln lassen. Was Arztserien – unser zweites Dauer-Thema im TV – angeht, sind die "Götter in Weiß" in Deutschland ja sehr beliebt – der Deutsche geht eben einfach gern zum Arzt.

"Kinder müssen auch eigene Erfahrungen machen, auch Negative"

prisma: Armin Weber hat, wie Sie, einen Sohn. Inwiefern hat die Arbeit an dieser komplexen Vaterfigur Sie selbst zum Nachdenken gebracht?

Bahro: Natürlich gibt es Parallelen, gerade wenn ich daran denke, wie ich mich in bestimmten Phasen als Vater verhalten habe. Schwierig wird es oft mit Beginn der Pubertät, wenn die Kinder ihr eigenes Ding machen wollen. Da dachte ich rückblickend: Vielleicht hätte ich manches anders machen und nicht immer versuchen sollen, ihn zu lenken. Aber das sind Dinge, die ich eben lernen musste. Ähnlich war es bei der Geschichte mit Armin Weber: Der Vater wollte seinen Sohn schützen und nahm ihm Entscheidungen ab – aus Sorge, er könne sie nicht selbst treffen. Aber Kinder müssen auch eigene Erfahrungen machen, auch negative. Nur so lernen sie.

prisma: Ihr Sohn hat eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, schnupperte aber auch schon einmal Schauspielluft. Würde er doch noch irgendwann in Ihre Fußstapfen treten wollen – wie fänden Sie das?

Bahro: Wenn er das machen möchte, würde ich ihn natürlich unterstützen. In dem Job könnte ich ihm aufgrund meiner Erfahrung viel mitgeben. Bei Fragen rund um seine Erzieherausbildung hat meine Frau mehr Erfahrung. Er interessiert sich aber auch für Katastrophenmanagement und studiert das parallel, aber auch da kann ich ihm fachlich nicht helfen (schmunzelt). Als Schauspieler hätte ich ihn besser unterstützen können, da gibt es viele Möglichkeiten: Synchron, Theater, Fernsehen, Hörspiel. Auch viele Moderatoren sind im Grunde Schauspieler. Das fand ich ein bisschen schade, dass er diesen Weg nicht gegangen ist.

"Ich hing das Studium an den Nagel – sehr zum Missfallen meines Vaters"

prisma: Haben Sie sich jemals gefragt, ob sich Familie und Schauspielerei überhaupt vereinbaren lassen?

Bahro: Den Beruf aufzugeben, war nie eine Option. Ich wählte ihn bewusst – auch gegen den Willen meines Vaters, der meinte, Schauspielerei sei kein Beruf. Deshalb studierte ich zunächst Psychologie, Theaterwissenschaften und Germanistik. Nebenbei spielte ich im Schultheater, wo mich eine Schauspielerin entdeckte und mir den Weg an eine Schauspielschule in Berlin vermittelte. Also war ich vormittags an der Uni, nachmittags in der Schauspielschule – und irgendwann kam ein Theaterangebot. Ich spielte abends Theater, morgens Uni, dazu Klausuren – das war irgendwann zu viel. Also entschied ich mich irgendwann, ganz auf die Schauspielerei zu setzen.

prisma: Und haben das Studium geschmissen?

Bahro: Ja, ich hing das Studium an den Nagel – sehr zum Missfallen meines Vaters. Bis zu seinem Tod sagte er immer wieder: "Junge, willst du nicht doch noch etwas Anständiges machen?"

prisma: Und das, obwohl Sie eine Karriere als Kultdarsteller einer Serie vorweisen können ...

Bahro: Ich darf mir aber nie zu sicher sein – auch wenn "GZSZ" eine der langlebigsten Serien ist, vielleicht nur von der "Lindenstraße" übertroffen. Ich habe neulich mit Jürgen Vogel darüber gesprochen – selbst er sagt, ich könne froh sein, Teil einer so erfolgreichen Serie zu sein. Denn viele Schauspieler, selbst gute, müssen ständig zwischen Engagements wechseln, oft mit Zeiten der Arbeitslosigkeit dazwischen. Gerade während Corona war das für Theaterschauspieler besonders hart – keine Auftritte, keine Einnahmen. Wir bei "GZSZ" konnten immerhin weitermachen, wenn auch mit Einschränkungen. Aber generell ist dieser Beruf viel unsicherer, als viele denken. Erfolgreich und bekannt sind letztlich nur wenige.

"Ich würde auch wahnsinnig gerne mal Comedy machen"

prisma: Wie lange wollen Sie Deutschlands wohl beliebtesten Bösewicht denn überhaupt noch verkörpern?

Bahro: So lange die Leute mich sehen wollen und die Serie läuft, bin ich gerne noch dabei. Rollen, die Jo Gerner zu ähnlich waren, habe ich allerdings meist abgelehnt.

prisma: Warum das?

Bahro: Weil man in Deutschland schnell in einer Schiene feststeckt. Wer mal erfolgreich einen Arzt gespielt hat, bekommt nur noch Arztrollen. Ich habe zum Beispiel vor "GZSZ" in der Serie "Durchreise" einen schwulen Modeschöpfer gespielt – danach kamen nur noch vergleichbare Rollenangebote. Dabei bin ich Schauspieler geworden, um viele Facetten zeigen zu können. Deshalb fand ich den Profiler Armin Weber so spannend – er ist ganz anders als Jo Gerner. Wobei Jo auch altersmilde geworden ist. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal Comedy machen, das habe ich im Theater oft gespielt. Aber da denkt wahrscheinlich keiner dran – weil alle nur Gerner im Kopf haben.

prisma: Vielleicht ergibt sich für Sie nach "Haveltod" ja eine Rolle als schwarzhumoriger Kommissar.

Bahro: Genau, und dann werde ich der neue Kommissar für die nächsten 30 Jahre (lacht).

prisma: Warum sind Antihelden wie Jo Gerner eigentlich so beliebt?

Bahro: Ich denke, weil solche Figuren mehr Facetten haben. Immer nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig. Der Mensch hat nun mal gute und schlechte Seiten, je nach Situation. Antagonisten sind oft spannender – bei "Krieg der Sterne" ist beispielsweise Darth Vader beliebter als Luke, weil er das Böse verkörpert, sich am Ende aber doch für seinen Sohn entscheidet. Solche Figuren bieten dem Publikum einfach mehr.

"Wir haben nur dieses eine Leben, nur diese eine Erde"

prisma: Gäbe es etwas, das Sie Ihrem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute raten würden?

Bahro: Ich würde sagen: "Junge, leg dein Geld sehr gut an und kauf jetzt schon Bitcoins" (lacht). Ansonsten: Mach alles genauso! Ich hatte viel Spaß, mache meinen Beruf immer noch sehr gern und liebe neue Projekte und Herausforderungen. Meine Frau fragt zwar manchmal: "Muss das jetzt auch noch sein?" Aber ich freue mich über Angebote wie zuletzt ein Live-Hörspiel nach Edgar Wallace mit Brigitte Grothum und Debora Weigert. Da spiele ich mehrere Rollen. Was soll ich sagen?! Mir machen eben viele verschiedene Engagements großen Spaß.

prisma: Wie gehen Sie mit all dem Druck, den Schattenseiten, um?

Bahro: Ruhe finde ich meist im Urlaub mit meiner Frau. Dann sagen wir: "So, und jetzt mal alles ganz entspannt." Sonst lerne ich abends oft noch Texte. Die Feiertage sind mit der Familie eher hektisch, aber das ist ein anderer, schöner Stress. Wir reisen gerne in Länder, die kaum jemand kennt, zum Beispiel Bhutan oder Tonga – weil meine Frau den dicken König sehen wollte (lacht). Sie ist sehr abenteuerlustig und sucht sich immer spannende Ziele heraus.

prisma: Mit welchem Gefühl starten Sie ins neue Jahr?

Bahro: Ich blicke positiv auf das Jahr zurück: Beruflich lief es wunderbar und auch privat war es sehr schön. Gleichzeitig finde ich es traurig, dass viele Konflikte und wirtschaftliche Probleme weiterhin ungelöst sind. Für das nächste Jahr hoffe ich, dass mehr Vernunft einkehrt und wir aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen. Wir haben nur dieses eine Leben, nur diese eine Erde – warum nicht gemeinsam etwas daraus machen, statt immer nur an Profit zu denken?

prisma: Und für Sie im Privaten?

Bahro: Ich hoffe natürlich, dass familiär alles gut läuft und wir obendrein nächstes Jahr einen weiteren Profiler-Film drehen können.

„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Markus Lanz, bekannt als meinungsstarker Talkshow-Moderator, gibt seltene Einblicke in sein Privatleben und seine Rolle als Vater von drei Kindern. Dabei überrascht er mit seiner Selbsteinschätzung als "Helikoptervater".
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)

Das könnte dich auch interessieren

Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
Carusos Rückzug
David Caruso
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
Dschungelcamp-Überraschung: Claudia Obert und Max Suhr in Australien
Start der 19. Staffel von "IBES"
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.
3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ – dieser Rekord ist bis heute unerreicht
Nadja Sidikjar schrieb Quiz-Geschichte
Nadja Sidikjar
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt
Nach sieben Jahren Beziehung
Raul Richter und Vanessa Schmitt
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern
Streaming-Neustart
The Pitt, Staffel eins
„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
„Stranger Things“ bekommt ein Spin-off: Netflix bestätigt die Rückkehr der beliebten Serie 2026
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden
Loredanas Babyglück
"Die Wollnys"
Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.
Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland
Trumps Grönland-Plan
"Maischberger"
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis