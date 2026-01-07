Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet

Drei Festnahmen – Verdächtige in Untersuchungshaft Wie die französische Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden mehrere Verdächtige festgenommen, drei davon befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Weitere Details zu Identität oder Hintergrund der Tatverdächtigen wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Ermittlungen laufen weiter, auch mögliche Hintermänner stehen weiterhin im Fokus der Behörden.

„Ein erstes gutes Zeichen“ Robert und Carmen Geiss zeigten sich erleichtert. Kurz vor Jahresende habe ihre französische Anwältin sie über die Festnahmen informiert. Für Carmen Geiss ist dies ein wichtiges Signal: „[…], dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.“ Auch wenn noch kein Abschluss in Sicht ist, gibt es erstmals Hoffnung auf Gerechtigkeit.

Die Nacht des Grauens In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 drangen vier bewaffnete Männer über die Terrassentür in die Villa ein. Carmen und Robert Geiss saßen zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Die Täter gingen äußerst brutal vor: Carmen Geiss wurde gewürgt und verletzt, Robert Geiss erlitt Tritte gegen die Rippen. Unter massiver Gewaltandrohung wurden Tresore geöffnet, Schmuck, Bargeld und Luxusgüter im Wert von rund 200.000 Euro entwendet.

Trauma mit Folgen – neue Sicherheitsmaßnahmen Der Überfall hinterließ tiefe Spuren. Die Geissens investierten danach massiv in neue Sicherheitsvorkehrungen. Modernisierte Alarmanlagen, zusätzliches Personal, technische Aufrüstung. Auch emotional war der Weg zurück in den Alltag kein leichter. Beide sprechen offen davon, dass es sich um einen Angriff auf ihr Leben gehandelt habe.

Thema einer TV-Spezialfolge Der Raubüberfall wird auch in einer 90-minütigen Spezialausgabe von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ thematisiert. Die Folge trägt den Titel „Die Geissens Spezial: Der Überfall“. Darin spricht die Familie gemeinsam über Angst, Verarbeitung und den Versuch, wieder nach vorne zu blicken – unterstützt von teilweise verstörenden Aufnahmen aus den Überwachungskameras.

Ein hoffnungsvoller Schritt in Richtung Normalität Die Festnahmen sind ein wichtiger Schritt, aber noch kein Schlussstrich. Für Carmen und Robert Geiss bedeutet die Entwicklung vor allem eines: Hoffnung. Hoffnung auf Aufklärung, auf Gerechtigkeit und darauf, dass ein Kapitel, dass ihr Leben nachhaltig verändert hat, irgendwann abgeschlossen werden kann.