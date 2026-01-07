Home News Star-News

Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet

Überfall

Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet

07.01.2026, 10.15 Uhr
von Pamela Haridi
Bewaffnete Täter drangen nachts in die Villa der Geissens in Saint-Tropez ein, bedrohten und verletzten das Ehepaar. Nun, rund ein halbes Jahr später, gibt es endlich eine erste positive Nachricht.
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.
Robert und Carmen Geiss berichteten im Juni 2025 von einem gewalttätigen Überfall auf sie und ihre Villa. Jetzt gibt es die ersten Konsequenzen für die Täter.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Drei Festnahmen – Verdächtige in Untersuchungshaft

Wie die französische Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden mehrere Verdächtige festgenommen, drei davon befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Weitere Details zu Identität oder Hintergrund der Tatverdächtigen wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Ermittlungen laufen weiter, auch mögliche Hintermänner stehen weiterhin im Fokus der Behörden.

„Ein erstes gutes Zeichen“

Robert und Carmen Geiss zeigten sich erleichtert. Kurz vor Jahresende habe ihre französische Anwältin sie über die Festnahmen informiert. Für Carmen Geiss ist dies ein wichtiges Signal: „[…], dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.“ Auch wenn noch kein Abschluss in Sicht ist, gibt es erstmals Hoffnung auf Gerechtigkeit.

Die Nacht des Grauens

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 drangen vier bewaffnete Männer über die Terrassentür in die Villa ein. Carmen und Robert Geiss saßen zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Die Täter gingen äußerst brutal vor: Carmen Geiss wurde gewürgt und verletzt, Robert Geiss erlitt Tritte gegen die Rippen. Unter massiver Gewaltandrohung wurden Tresore geöffnet, Schmuck, Bargeld und Luxusgüter im Wert von rund 200.000 Euro entwendet.

Derzeit beliebt:
>>"Zwei Leben": Kritik zum ARTE-Film mit Juliane Köhler
>>"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden": Die neue Reihe auf Kabel Eins
>>Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
>>"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Das sind die Fälle im September

Trauma mit Folgen – neue Sicherheitsmaßnahmen

Der Überfall hinterließ tiefe Spuren. Die Geissens investierten danach massiv in neue Sicherheitsvorkehrungen. Modernisierte Alarmanlagen, zusätzliches Personal, technische Aufrüstung. Auch emotional war der Weg zurück in den Alltag kein leichter. Beide sprechen offen davon, dass es sich um einen Angriff auf ihr Leben gehandelt habe.

Thema einer TV-Spezialfolge

Der Raubüberfall wird auch in einer 90-minütigen Spezialausgabe von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ thematisiert. Die Folge trägt den Titel „Die Geissens Spezial: Der Überfall“. Darin spricht die Familie gemeinsam über Angst, Verarbeitung und den Versuch, wieder nach vorne zu blicken – unterstützt von teilweise verstörenden Aufnahmen aus den Überwachungskameras.

Ein hoffnungsvoller Schritt in Richtung Normalität

Die Festnahmen sind ein wichtiger Schritt, aber noch kein Schlussstrich. Für Carmen und Robert Geiss bedeutet die Entwicklung vor allem eines: Hoffnung. Hoffnung auf Aufklärung, auf Gerechtigkeit und darauf, dass ein Kapitel, dass ihr Leben nachhaltig verändert hat, irgendwann abgeschlossen werden kann.

Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Eigentlich sollte er gleich auf die Bühne – doch stattdessen wird Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geworfen.
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen
"Hexen – Chronik eines Massakers"
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Geissens stoppen großes Projekt
Konsequenz nach Überfall
Robert Geiss fühlt sich in Frankreich nicht mehr sicher.
Die Geissens gönnen sich schrille Auszeit in Monaco
Fans sind begeistert
Die Familie Geiss posiert gemeinsam für ein Foto.
Carmen Geiss nennt Oliver Pocher öffentlich: "Das größte A...loch"
Pocher-Kritik
Post über brennende Yacht: Kritik an Carmen Geiss
Fans wenig begeistert
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dramatische Szenen bei "Aktenzeichen XY": Einbrecher mit tödlichem Ausgang!
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
Tapfere Carmen Geiss nach Überfall: "Niemand wird mich je zerstören"
Kampfgeist
Tritt in die Genitalien: Carmen Geiss wehrte sich heftig gegen Angreifer
Überfall bei den TV-Stars
Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland
Trumps Grönland-Plan
"Maischberger"
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
Carusos Rückzug
David Caruso
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
Judith Rakers am Anfang ihrer Karriere: Hättest du sie erkannt?
Ihr Wandel
Judith Rakers
Vom Elite-Soldaten zum einsamen Rentner: Alexander Held im bewegenden ARD-Film
"Geheimkommando Familie"
"Geheimkommando Familie"
Zwischen Kabarett und Klamauk: Das Erfolgsrezept von Sebastian Pufpaff
"TV total"
TV total